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СКА-Хабаровск — Тюмень — 2:1, Первая лига, результат матча, видео голов

«Сколько здесь, 25 метров?» Вот это «пушка» в девятку от Симоняна в Первой лиге! Видео
Айнур Шаймарданов
СКА-Хабаровск — Тюмень
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Гол тура уже определён?

«СКА-Хабаровск» уверенными шагами отдаляется от зоны вылета. Сегодня, 29 сентября, хабаровчане увезли три очка с временно домашней арены в Раменском, обыграв «Тюмень» (2:1).

Россия — Мелбет Первая лига . 12-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 1
Тюмень
Тюмень
1:0 Алиев – 38'     2:0 Симонян – 44'     2:1 Шавлохов – 88'    
Удаления: Поярков – 51' / нет

Но эта встреча была особенна не только третьей победой команды Алексея Поддубского в четырёх матчах. Но и мощным выстрелом, исполненным Артёмом Симоняном (спойлер – не внука легендарного Никиты Симоняна) в концовке первого тайма. «Сколько здесь, 25 метров? Прошивают насквозь в тот же угол! Симонян снова расчехлил своё дальнобойное орудие», – отреагировали на красивый гол комментаторы. Забегая вперёд: этот мяч и принёс победу хабаровчанам.

Симонян получил передачу в середине половины поля соперника, и не пытаясь приблизиться к воротам, нанёс хлёсткий удар в угол ворот вратаря Евгения Гошева. Голкипер справиться с ударом не сумел, а Симонян, вероятно, стал одним из фаворитов на звание автора лучшего гола тура.

Теперь СКА, пусть и временно, расположился на 15-м месте. А вот у «Тюмени» всё не просто плохо, а очень плохо: это пятое поражение в лиге подряд, а всего их 8. При этом есть только одна победа (ещё в июле) и две ничьи (в августе). Как итог: последнее место с пятью очками. Кажется, с одной вылетевшей командой всё ясно уже сейчас.

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