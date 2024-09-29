И что теперь будет с Осинькиным?

В Самаре встретились команды из второй половины таблицы РПЛ.

В последнее время усилились разговоры о возможном увольнении Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов». И что вакантную должность займёт Сергей Игнашевич. Об этом сообщал и журналист Иван Карпов, а наши источники подтвердили, что назначение экс-тренера «Балтики» уже согласовано. Сам Осинькин перед матчем подчеркнул, что подобные разговоры мешают подготовке. И вопросы на эту тему — тоже. Болельщики тоже отметились – в ходе матча выразили своё отношение и скандировали: «Осинькин! Осинькин!»

Положение «Химок» в таблице перед туром было ещё хуже, чем у «Крыльев». Но инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов отметил, что «Химки» не рассматривают вариант с увольнением тренера Франка Артиги. Хотя команда приехала в Самару с серией из пяти матчей без побед в чемпионате.

Первые минуты матча остались за футболистами «Крыльев Советов», хотя до по-настоящему опасных моментов дело так и не дошло. А вот «Химки» немного потерпели, а потом достойно ответили. Антон Заболотный выиграл верховое единоборство и головой пробил в дальний угол — штанга спасла хозяев от больших проблем.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Самарский клуб мог и должен был забивать ближе к концу первой половины. Мяч отскочил к Бенхамину Гарре, который бил с нескольких метров внешней стороной стопы. Аргентинца никто не держал — он был совершенно свободен. Казалось, что уже никто не помешает игроку «Крыльев» вписать свою фамилию на табло, но вратарь «Химок» Никита Кокарев отразил удар лбом.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На перерыв команды ушли без голов, хотя у каждой из них было по одному железному моменту. «Химки» вышли на второй тайм с хорошим настроем — возможно, взбодрил серьёзный разговор с главным тренером. И сразу же потревожили Ивана Ломаева, но вратарь самарского клуба справился с ударом Зелимхана Бакаева.

«Крылья Советов» и «Химки» завершили матч без голов Фото: ФК «Крылья Советов»

Впрочем, гости активничали недолго, после чего «Крылья» перехватили инициативу. Правда, это не отразилось на количестве создаваемых моментов. Временами на поле был совсем академичный футбол на невысоких скоростях. Тренеры пытались что-то изменить, делали перестановки в составе, но ситуация на поле оставалась прежней.

«Крылья» продлили серию без поражений в РПЛ до трёх встреч, но вряд ли их устроила нулевая ничья с командой из зоны стыковых матчей. Да и «Химки» наверняка недовольны, ведь они не побеждают в чемпионате с начала августа. Плюс команда Артиги испытывает большие проблемы с голами — серия без забитых мячей уже насчитывает четыре матча. Ну и главный вопрос – как эта домашняя нулевая ничья повлияет на будущее Осинькина? И повлияет ли вообще?