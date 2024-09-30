Семак всё реже побеждает в больших матчах РПЛ. Это тренерская проблема «Зенита»

Начну с главного: заголовок к тексту – ни в коем случае не призыв к тренерской отставке в «Зените». Было бы нелепо обсуждать увольнение человека, с которым команда выиграла шесть подряд чемпионских титулов. Тем более после первого поражения за 10 туров. Тем не менее Сергею Семаку стоит, очевидно, задуматься, что неприятная тенденция – не просто стечение обстоятельств. Чтобы кто-то в клубе не посчитал в будущем, что сам тренер потерял хватку, забронзовел, заплыл творческим жиром.

Крайне болезненный факт для Семака: «Зенит» стал намного реже побеждать прямых конкурентов в борьбе за золотые медали. А когда выигрывает, складывается впечатление, что сине-бело-голубые отскочили или как минимум не доминировали. Остаётся странное послевкусие.

Возьмём нынешний сезон РПЛ. В 4-м туре «Зенит» победил в Санкт-Петербурге московское «Динамо» со счётом 1:0, но уступил как по общему количеству ударов (7:12), так и по попаданиям в створ (3:4). Команда Марцела Лички увезла бы ничью с «Газпром Арены», если бы голкипер Евгений Латышонок не взял пенальти от Муми Нгамалё на 86-й минуте.

В 6-м туре «Зенит» не смог обыграть в Санкт-Петербурге своего самого принципиального соперника «Спартак». Ничья – 0:0. Более того, команда Деяна Станковича была ближе к победе, но не реализовала численное преимущество после удаления Страхини Эраковича. «Зенит» и «Спартаку» намного уступил по ударам – 9:14, в створ – 2:6.

В 8-м туре был матч с ЦСКА в Москве. «Зенит» чудом выиграл со счётом 1:0, абсолютно вопреки логике игры. Это признали, кажется, все, кто смотрел встречу. И вот теперь, в 10-м туре, чемпион бит в Краснодаре (0:2). Таким образом, с четырьмя из пяти команд, которые традиционно записываются в конкуренты «Зенита», команда Семака уже сыграла. До конца первого круга остался ещё матч с «Локомотивом» в 13-м туре.

Проблемы с результатом вытекают из проблем с качеством игры в этих матчах. К счастью для Семака, ещё не настолько сильные, как могли бы. У «Зенита» есть общая игровая идея, тактический план на матч под конкретного соперника, но не хватает отлаженных деталей, которые работали бы на раз-два-три и обеспечивали идеальное функционирование всего механизма. Смотришь, например, на сегодняшний «Локомотив» и понимаешь – проходят наигранные вещи. Смотришь на сегодняшний «Зенит» и думаешь, что всё зависит в атаке от индивидуального мастерства собранных в команде футболистов.

С другой стороны, есть ощущение, что «Зенит» упёрся в идею поиска пространства вместо доминирования, поэтому потерял уверенность в том, что он по-прежнему сильнее всех и способен прогибать соперника под себя. Если бы в больших матчах всё работало, как на старте сезона РПЛ с «Крыльями Советов», «Рубином» и «Ростовом», никто сегодня не поднимал бы разговор о тренерских ошибках. Но у «Зенита» больше нет чемпионской игры. Хотя по подбору игроков и длине скамейки чемпион, как и прежде, на голову выше любого. Глушенков, Лусиано, Вендел, Клаудиньо, Барриос, Дуглас Сантос, Нино – такой россыпи звёзд, собранной в одной команде, нет ни у одного клуба РПЛ.

СЕРГЕЙ СЕМАК Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В какой конкретно период всё начало меняться, сейчас уже трудно вспомнить. Но результаты в матчах с конкурентами стали ухудшаться с начала прошлого сезона, то есть после ухода Малкома. Хотя и до Малкома, и в те времена, когда бразилец отсутствовал или находился не в лучшей форме, «Зенит» достаточно успешно проводил встречи с московскими клубами и «Краснодаром». По крайней мере, настолько хорошо по результатам, чтобы Семак в ответ на любую критику из столицы говорил – смотрите на табло, как мы играем с вашими командами.

Каждый год эта статистика только улучшалась. В первом для Семака-тренера сезоне-2018/2019 в «Зените» его команда взяла 18 из 30 возможных очков в 10 матчах с пятью конкурентами. Проиграла только дважды – «Динамо» и ЦСКА на выезде. Во второй и третий «золотые» сезоны этот показатель увеличился до 21 очка. В один год «Зенит» уступил только «Локомотиву» (0:1) в Москве, в другой – только «Динамо» (0:1). В сезоне-2021/2022 команда Семака не потерпела вообще ни одного поражения от конкурентов и взяла 24 очка из 30 возможных. Но и это был ещё не предел. В сезоне-2022/2023 «Зенит», пусть и проиграл однажды ЦСКА (0:1) в столице, завоевал 25 очков. Вот тогда был пик доминирования сине-бело-голубых.

«Зенит» за эти годы громил дома или на выезде «Спартак» (7:1), «Локомотив» (6:1 и 5:0), ЦСКА (4:0), «Динамо» (4:1 и 3:0). Разве что «Краснодар» крупно не побеждал, но регулярно обыгрывал. А в минувшем сезоне всё резко поменялось – команда Семака стала такой же, как и другие претенденты на медали РПЛ.

В прошлом чемпионате «Зенит» взял у конкурентов всего девять очков – в два раза меньше, чем в своём худшем сезоне до этого! Дважды проиграл «Динамо», дважды уступил «Локомотиву». Забрал лишь одно очко из шести у ЦСКА. Только у «Спартака» и «Краснодара» – по четыре, но впервые не сумел обыграть дважды за чемпионат хотя бы одного из конкурентов.

Теперь же впервые за все годы при Семаке сине-бело-голубые оказались слабее «Краснодара». Новый антирекорд в этой истории. И если «Зенит» не прибавит в качестве игры, не будет играть с позиции силы, то точно не последний.