«Манчестер Юнайтед» очень плохо. Дома получили от «Тоттенхэма» три и потеряли лидера

«МЮ» и «Тоттенхэм» оказались в похожей ситуации перед 6-м туром. У обеих команд было по семь очков — уже начало формироваться отставание от лидеров. В этой ситуации победа над прямым конкурентом давала возможность одним немного выдохнуть, а другим – ещё больше нырнуть в потоки критики.

Согласно букмекерским котировкам, «МЮ» считался небольшим фаворитом, однако с первых минут стало заметно преимущество «Тоттенхэма». И уже на третьей минуте отличился Джонсон. Хотя всё внимание тут, пожалуй, к центральному защитнику ван де Вену. Он перехватил мяч на своей половине поля, прошёл с ним 50+ метров и с лицевой линии отдал ассист на дальнюю штангу. Тот случай, когда героем эпизода стал не автор гола, а человек, отдавший пас. Это чувствовалось даже по тому, как ван де Вена поздравляли с голом больше, чем Джонсона.

Проход Кулушевски Фото: Скриншот

Проход Кулушевски Фото: Скриншот

После этого «Тоттенхэм» в свойственной себе манере продолжил смело идти вперёд, а «МЮ» — играть на контратаках. В этом сценарии гости преуспевали больше. Тот же Джонсон пробил в штангу, а Ромеро едва не забил боковыми «ножницами». Ещё и Вернер запорол выход один на один с вратарём (Сон не попал даже в заявку на матч из-за травмы). И это ещё несколько опасных атак хозяева сорвали ценой жёлтых карточек крайним защитникам.

У «МЮ» тоже были моменты — снова отличный шанс упустил Зиркзее. А Гарначо пробил с лёта в штангу. Если бы мяч попал в створ, то даже у Викарио шансов практически не было бы. И всё же «Тоттенхэм» выглядел намного опаснее. А затем случился весьма спорный эпизод — капитан «МЮ» Бруну Фернандеш получил прямую красную карточку. Первую за 242 матча в клубе.

Фол Бруну Фернандеша Фото: Скриншот

Ситуация выглядела противоречиво. С одной стороны, португалец сыграл агрессивно и было характерное движение, когда нога от земли пошла вверх. С другой — Бруну попал по сопернику не шипами. Само касание не выглядело таким грубым, как прыжок. VAR не стал звать главного судью Криса Кавану к монитору, оставив изначальное решение в силе. Капитанская повязка отошла Лисандро Мартинесу. А вскоре случилась ещё одна неприятность для «МЮ», который, видимо, потерял ещё одного полузащитника на следующие матчи. Из-за травмы пришлось заменить Майну на Маунта.

Второй тайм начался с ещё одного гола в ворота «МЮ». Прострел Джонсона с правого фланга удалось заблокировать, но первым к отскочившему мячу успел Кулушевски. Швед забил свой первый гол в этом сезоне — чуть-чуть не дотянулся Онана. Примечательно, что атака «Тоттенхэма» прошла сквозь Каземиро, которого только в перерыве выпустил тен Хаг.

Дало, Онана и Каземиро Фото: Michael Regan/Getty Images

«МЮ» оказался в ситуации, из которой уже почти нет шансов выкарабкаться. Однако именно в этот момент хозяева приободрились. Опасно били по воротам Мартинес, Каземиро и Гарначо. А ещё несколько раз «МЮ» претендовал на пенальти за попадание мяча в руку соперникам.

На 77-й минуте «Тоттенхэм» забил третий мяч и закрыл все вопросы по этой встрече. После навеса с углового Сарр скинул мяч головой, а набежавший Соланке с двух метров покатил его в ворота. Ко всем проблемам «МЮ» добавилась ещё и травма головы у Маунта. Мало того что «Юнайтед» уступил в матче с прямым конкурентом за место в Лиге чемпионов, так ещё и потерял, вероятно, сразу трёх игроков центра поля. А ведь в следующем туре ехать в гости к «Астон Вилле».