Дивный гол «ножницами» от московского «Динамо»! А у Махачкалы будут вопросы к судье. Видео

Московское «Динамо» победило в Махачкале, поднялось в топ-4 и сократило отставание от «Зенита» до трёх очков. Более того, наконец-то сыграло «на ноль». А хозяева проиграли впервые за четыре тура.

После дерби со «Спартаком» из основы московского «Динамо» выпали Карраскаль и Даса. Марцел Личка вернул в стартовый состав Бальбуэну и поставил на позицию опорника Кутицкого. Перестановки свидетельствовали о том, что чешский тренер готовился в Махачкале к силовому футболу с большим количеством единоборств.

Планы Лички едва не нарушил быстрый гол, который москвичи могли пропустить с пенальти. Всё началось с того, что лидер атак южан Касинтура, вернувшийся в основу после травмы, спровоцировал прессингом ошибку Кутицкого. Махачкалинцы заработали угловой, а на подаче в штрафной мяч, похоже, коснулся рук сразу трёх из четырёх защитников гостей – Фернандеса, Майсторовича и Бальбуэны. Судья Чебан назначил 11-метровый, но, изучив повтор, отменил его. Мяч отлетел от головы Роберто, дальше случились рикошеты. Для Чебана это была не игра рукой. Кстати, в квартете номинальных центрбеков фланги у столичного «Динамо» закрывали Маричал (правый) и Фернандес (левый).

Команда Хасанби Биджиева, владея мячом при счёте 0:0 всего 25% времени, поначалу была опаснее. Вскоре первый момент с игры тот же Касинтура создал для Агаларова – экс лучший бомбардир РПЛ ловко развернулся, подготовил себе позицию для удара и бил из-под Бальбуэны, тем не менее не попал. После этого показало себя в атаке наконец и московское «Динамо».

Команда Лички делала акцент на левый фланг, где новичок Артур Гомес напрягал защитника сборной России Пальцева, причём до такой степени, что однажды довольно сильно попал ногой не по мячу, а между ног Валентину. Пальцеву в этот момент, несомненно, сочувствовали все мужчины, смотревшие футбол. Бразилец получил предупреждение. А на 20-й минуте гости забили первым ударом в створ. Случилось это после штрафного, назначение которого махачкалинцы наверняка будут оспаривать, утверждая, что Тюкавин сам сфолил на Глушкове. Так или иначе состоялся гол-шедевр: Нгамалё подстроился под непростой мяч и здорово пробил «ножницами», опередив своего опекуна Сундукова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Махачкалинцы, пропустив, поддавливали, однако до перерыва скорее московское «Динамо» было ближе ко второму голу. Нгамалё перехватом создал для Тюкавина хороший момент, который завершился лишь… жёлтой карточкой Фомину за симуляцию при попытке заработать пенальти. В концовке первого тайма бомбардир столичных бело-голубых всё же забил, вот только из офсайда.

После перерыва пошла обоюдоострая игра. Махачкалинское «Динамо» в своих атаках напрягало прежде всего фланг Фернандеса и Артура Гомеса. Там включал дриблинг Гаджиев – лидер РПЛ перед этим туром по количеству успешных обводок. Там искал дорогу к воротам Лунёва подвижный Касинтура. Вдобавок Биджиев усилил свой правый край при помощи замены и выхода воспитанника «Зенита» Сандрачука.

Но в конце концов футбол свёлся к постоянной борьбе за мяч, который стал застревать между штрафными. В такой игре махачкалинцы сильны. За 20 минут до конца Личка добавил в центр поля Лаксальта – уругваец вернулся после травмы. И тут же московские бело-голубые создали супермомент. Майсторович после удара Тюкавина и сейва Волка добивал мяч из пределов вратарской, но умудрился попасть в свалившегося и закрывавшего створ соперника. Невероятная неудача серба!

Очень рационально сыграло московское «Динамо» в Махачкале. Возможно, это не тот футбол, который любит Личка, тем не менее, учитывая стиль соперника, поле и давление чужих трибун, чешский тренер выбрал, пожалуй, лучшую тактику. Столичные бело-голубые всё же сковали атаку своих южных одноклубников.

Всё, чего добились хозяева, в концовке – неопасная атака с ударом Магомедова в створ (разминка для Лунёва) и эпизод с попаданием мяча в руку Майсторовичу. Трибуны в очередной раз недовольно загудели. Но Чебан дал понять, что рука была прижатой и находилась в естественном положении. Тут с рефери трудно поспорить. В остальном команда Лички спокойно отбилась.