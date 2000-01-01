Энди Кэрролл отказался от большой зарплаты, чтобы играть в четвёртом дивизионе. Ради чего?

«Дело не в деньгах»

«Честно говоря, то, что я играю за «Бордо», даже стоит мне денег. Хочу быть частью истории клуба, и дело, если честно, не в деньгах. В моей карьере деньги никогда не были главным», — сказал Кэрролл.