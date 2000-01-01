Кэрролл играет в четвёртом дивизионе за копейки
Экс-форвард «Ливерпуля» Энди Кэрролл неожиданно для всех перебрался в «Бордо», который в этом сезоне из-за финансовых проблем оказался в четвёртом дивизионе. Форвард, получавший миллионы в АПЛ, теперь зарабатывает максимально скромные деньги. Зачем ему это нужно?
Энди не важен дивизион
Англичанин пошёл на понижение зарплаты по особой причине: «Это великий клуб с чудесными фанатами. В конечном счёте не так важно, в каком дивизионе ты играешь. Я люблю футбол и приехал именно за этим».
«Дело не в деньгах»
«Честно говоря, то, что я играю за «Бордо», даже стоит мне денег. Хочу быть частью истории клуба, и дело, если честно, не в деньгах. В моей карьере деньги никогда не были главным», — сказал Кэрролл.
Зарплата и результативность
Играя в «Бордо», Кэрролл получает € 3,5 тыс. в месяц. Уже в первом матче с «Вольтижером» он оформил дубль и спас команду от поражения (2:2). Станет лучшим бомбардиром лиги в 35 лет?
Энди Кэрролл отказался от большой зарплаты, чтобы играть в четвёртом дивизионе. Ради чего?
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