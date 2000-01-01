«Атлетико» отменил концерт из-за слов певицы
«Атлетико» в срочном порядке отменил концерт мексиканской певицы Данны Паолы перед дерби с «Реалом» из-за её неожиданного заявления. Теперь она наверняка будет аккуратнее давать интервью, а «Атлетико» — тщательнее подбирать артистов.
Случайное признание
Паола дала интервью мадридскому телевидению, когда приехала в Испанию для выступления. Там она случайно призналась, что болеет за «Реал». Сотрудники «Атлетико» узнали об этом только перед дерби. Клубу пришлось быстро отменить её концерт, запланированный в перерыве игры.
«Атлетико» неожиданно отменил концерт певицы перед дерби с «Реалом». Что случилось?
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