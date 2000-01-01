«Атлетико» неожиданно отменил концерт певицы перед дерби с «Реалом». Что случилось?

Случайное признание

Паола дала интервью мадридскому телевидению, когда приехала в Испанию для выступления. Там она случайно призналась, что болеет за «Реал». Сотрудники «Атлетико» узнали об этом только перед дерби. Клубу пришлось быстро отменить её концерт, запланированный в перерыве игры.