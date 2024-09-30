Сборная 10-го тура РПЛ. Лучшие футболисты «Краснодара» и возвращение Дзюбы

Завершился 10-й тур РПЛ – и по традиции составляем команду героев уикенда. В символическую сборную попали игроки из шести клубов – «Факела», ЦСКА, «Краснодара», «Локомотива», «Пари НН» и «Акрона». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 4-4-2. Главный тренер представляет «Локомотив». Знакомимся с лучшими из лучших на прошедшей неделе.

Вратарь: Александр Беленов («Факел»)

«Не зря их вратарь Беленов был признан лучшим игроком», – сказал после матча в Воронеже главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов о голкипере, с которым у него были напряжённые отношения в «Уфе». Действительно, в этом туре 38-летний Беленов помог «Факелу» удержать нулевую ничью в битве с казанцами. Александр сыграл «на ноль», совершив несколько действительно запоминающихся сейвов, поэтому на 100% заслужил место в сборной тура.

Александр Беленов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правый защитник: Келлвен (ЦСКА)

Правый латераль ЦСКА выдал блестящий матч с «Ахматом». Келлвен поучаствовал в первом мяче армейцев, сделав голевую передачу, а следом забил и сам – выиграв в штрафной борьбу у Дарко Тодоровича. В статистике бразильца 7 из 11 выигранных единоборств, пять отборов, два выноса мяча и пять передач под удар.

Келлвен Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Диего Коста («Краснодар»)

Удивительно, насколько «Краснодар» попал с трансфером Диего Косты – бразильский новичок быстро превратился в лидера обороны «быков». Вот и матч с «Зенитом» он провёл на высоком уровне, внеся большой вклад в сухую победу команды над чемпионом. В статистике Диего Косты выделяются пяти из шести выигранных единоборств внизу, по три отбора и перехвата, четыре выноса и один заблокированный удар, а также четыре точные длинные передачи.

Диего Коста Фото: ФК «Краснодар»

Центральный защитник: Сесар Монтес («Локомотив»)

Новый центральный защитник «Локомотива» из Мексики провёл выдающийся матч со «Спартаком». Монтес выиграл 10 из 14 единоборств, сделал три отбора, один перехват и семь выносов мяча, отдал пять точных длинных передач. Сесар поймал в московском дерби такой кураж, что выводил мяч из обороны даже на дриблинге, причём успешно!

Сесар Монтес (справа) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Левый защитник: Данил Круговой (ЦСКА)

Левый латераль ЦСКА также выдал очень удачный матч с «Ахматом». Именно с паса Кругового пришёл третий забитый армейцами мяч, который можно считать как голом Файзуллаева, так и автоголом Тодоровича. У Данила четыре передачи под удар, четыре важных оборонительных действия (по одному отбору и перехвату, а также два выноса мяча) и две обводки.

Данил Круговой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правый полузащитник: Илья Самошников («Локомотив»)

В бывшем защитнике Самошникове внезапно проснулся бомбардир после того, как Михаил Галактионов решил передвинуть его на место ушедшего в «Зенит» Максима Глушенкова. В дерби со «Спартаком» Илья превзошёл сам себя – забил два классных гола, которые принесли победу «Локомотиву». Помимо дубля при четырёх ударах по воротам красно-белых, Самошников отметился шестью из восьми выигранных единоборств, двумя отборами, тремя выносами мяча и тремя заработанными на себе фолами.

Илья Самошников Фото: ФК «Локомотив»

Центральный полузащитник: Валерий Царукян («Пари НН»)

«Пари НН» выиграл важнейший матч на выезде у «Оренбурга» в противостоянии аутсайдеров во многом благодаря Царукяну. Инсайд нижегородцев открыл счёт, завершив быструю атаку ударом с 15 метров, а затем поучаствовал голевой передачей и в создании победного гола команды Саши Илича. Ещё из статистики Валерия можно выделить три удара по воротам соперника и два отбора.

Валерий Царукян Фото: ФК «Пари НН»

Центральный полузащитник: Алексей Батраков («Локомотив»)

Сборная тура без Батракова – это уже не сборная тура, тем более когда Алексей начинает показывать, что может делать разницу и в топ-матчах РПЛ. В дерби со «Спартаком» замечательный пас центрхава развил первую голевую атаку «Локомотива», а в эпизоде с третьим голом юный талант выступил в качестве ассистента Дмитрия Воробьёва. Всего же на счету Батракова в этом матче четыре передачи под удар, также он отметился двумя перехватами и тремя заработанными на себе фолами.

Алексей Батраков Фото: ФК «Локомотив»

Левый полузащитник: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА)

Узбекский инсайд – один из главных творцов крупной победы ЦСКА над «Ахматом». Файзуллаев классно забил первый мяч армейцев, ставший в итоге победным, и заслужил, чтобы на него записали третий гол команды (указанный как автогол Тодоровича). В активе Аббосбека три удара, три передачи под удар и четыре заработанных на себе фола.

Аббосбек Файзуллаев (по центру) Фото: ПФК ЦСКА

Нападающий: Артём Дзюба («Акрон»)

Экс-капитан сборной России продолжает напоминать о себе даже тогда, когда уже никто не верит, что он ещё способен разрывать в РПЛ. К трём голевым передачам в первых двух матчах за «Акрон» Дзюба добавил гол в ворота «Ростова», который помог тольяттинцам одержать сенсационную выездную победу – 2:0. Артём в этой игре поучаствовал в 21 единоборстве (лучший показатель в составах обеих команд), нанёс три удара, отдал две передачи под удар и даже совершил четыре выноса мяча из собственной штрафной. Хорош!

Артём Дзюба Фото: ФК «Акрон»

Нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»)

Колумбийский центрфорвард «Краснодара» предъявил ещё одно доказательство того, что он топовый игрок для чемпионата России. Кордоба решил исход битвы «быков» с «Зенитом»: забил победный мяч, подкараулив ошибку Вячеслава Караваева, и ассистировал Фёдору Смолову в эпизоде со вторым голом хозяев. Джон в этой встрече отдал 90% точных передач, включая два паса под удар, нанёс два удара и поучаствовал в 14 единоборствах (лучший показатель среди игроков обеих команд).

Джон Кордоба Фото: ФК «Краснодар»

Главный тренер: Михаил Галактионов («Локомотив»)

На звание лучшего тренера тура с одинаковыми шансами претендовали Михаил Галактионов и Мурад Мусаев, чьи команды одержали впечатляющие победы над претендентами на титул. Но если хорошо сыгравшему «Краснодару» в какой-то мере повезло в концовке (с ошибкой Караваева), то «Локомотив» просто растерзал «Спартак». Идеальная подготовка к дерби – прекрасная реализация игроками выбранного плана. Галактионов должен быть доволен своей командой. А все мы впечатлены работой самого́ тренера в новом сезоне РПЛ.

Михаил Галактионов Фото: ФК «Локомотив»

Сборная 10-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Сборная 10-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

В символической сборной 10-го тура РПЛ оказались не все игроки, которые этого, безусловно, заслуживали. Здорово сыграли в прошедший уикенд и некоторые другие футболисты. Например, защитники Эдгардо Фаринья («Химки»), Мойзес (ЦСКА) и Милан Майсторович («Динамо» М), полузащитники Артём Карпукас («Локомотив»), Муми Нгамалё («Динамо» М), Стефан Лончар («Акрон») и Эдуард Сперцян («Краснодар»), нападающий Огнен Ожегович («Пари» НН). Кого мы забыли, на ваш взгляд? Пишите в комментариях.