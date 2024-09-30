Дерби Мадрида — огнище и скандалище! Фанаты прервали матч, а «Атлетико» забил на 90+5-й

Главный матч дня — «Атлетико» против «Реала». Именно на «Сивитас Метрополитано» команда Анчелотти потерпела единственное поражение в прошлом сезоне Ла Лиги. И на этот раз «Реал» подошёл к встрече без своего звёздного новичка Мбаппе, который пропустит до трёх недель.

В такой ситуации действующим чемпионам пришлось прямо перед дерби изменить схему. Как и ожидалось, «Реал» просто откатился к базовым настройкам — они давали успех в прошлом сезоне. Речь про 4-4-2 с Винисиусом и Родриго впереди. В свою очередь, «Атлетико» тоже садился при обороне в 4-4-2 — Гризманн и Сёрлот оставались впереди, а Альварес садился ниже на левом фланге при обороне. В редких случаях даже опускался пятым в линию защиты.

Первый тайм получился небогатым на события. Как и ожидалось, болельщики «Атлетико» обильно освистывали Винисиуса. Бразилец, в свою очередь, как зарабатывал штрафные, так и падал на газон без значительного воздействия. 30-летний судья Матео Бускетс Феррер впервые получил игру такого уровня (он всего лишь второй сезон судит Ла Лигу), но неплохо справлялся с оценкой эпизодов.

До перерыва опасных моментов команды создали не так много. Несколько раз издали приложился Вальверде — и с игры, и со штрафного, который заработал, само собой, Винисиус. С бразильцем был связан другой забавный эпизод — нападающего в первом тайме обвёл вратарь Облак в своей штрафной. Пожалуй, ещё можно отметить Сёрлота, но не с лучшей стороны. Форвард несколько раз проигнорировал партнёров, которые находились в голевой позиции.

Антонио Рюдигер и Александр Сёрлот Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Во втором тайме у «Атлетико» вышел Лино, команда перестроилась на игру в пять защитников и… сразу пропустила. Причём именно Лино не успел заблокировать удар Милитао. После розыгрыша штрафного и навеса Винисиуса почему-то все забыли про защитника «Реала» на дальней штанге, а он мощно зарядил по воротам с близкой дистанции.

Вскоре, на 67-й минуте, матч пришлось прервать. Дело в том, что Куртуа, празднуя гол, помахал рукой фанатам «Атлетико». Во вратаря полетели зажигалки, которые он вручил главному судье. Затем Куртуа пошёл выполнять удар от ворот, и в него снова полетели зажигалки. Арбитр решил прервать матч на 20 минут, а Коке, Хименес и Симеоне пошли общаться с фанатами (часть из них была в балаклавах). Очевидно, игроки и тренер «Атлетико» попросили болельщиков больше не кидать предметы в Облака.

Игроки и фанаты «Атлетико» Фото: Скриншот

Диего Симеоне и фанаты «Атлетико» Фото: Скриншот

После 20-минутной паузы игра продолжилась. Тяжело сказать, кому дополнительный перерыв пошёл на пользу. Даже ведя в один мяч, «Реал» создавал не меньше моментов, чем соперник. Возможно, сказалось, что у «Атлетико» было на два дня меньше для подготовки к дерби. Правда, у Лино был неплохой момент, чтобы сравнять счёт, но Куртуа достал мяч из ближней девятки.

Судья добавил к матчу восемь минут, и компенсированное время оказалось самым событийным во всёй встрече. На 90+5-й минуте «Атлетико» всё-таки сравнял счёт. Галан отдал проникающую передачу, а вышедший на замену Корреа обыграл вратаря и с трудом, но протолкнул мяч в ворота (ему чуть-чуть помог Милитао). Затем благодаря VAR прямую красную карточку получил Льоренте за игру шипами в голень Франу Гарсии. А на последних секундах Тчуамени хотел сыграть головой в мяч, но попал по затылку Ле Норману. Судя по судорогам, тому было крайне больно. На этом встреча закончилась. «Реал» потерял два очка, но продлил беспроигрышную серию до 40 матчей.