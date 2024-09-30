Хвича идёт за титулом, «Ливерпуль» подловил «Сити». Главные события еврофутбола за уикенд

Европейский футбол вновь захватил наше внимание на несколько дней. В выходные состоялся тур в топ-лигах, и ярких событий в нём хватало. Рассказываем о главном в каждом из пяти главных чемпионатов.

Англия

Холанд уже не тот — впервые не забил в АПЛ

«Ньюкасл» стремительно мчится в элиту Англии. За последние несколько лет он изрядно потрепал нервы команде Гвардиолы, а в прошедшем матче ещё и умудрился отобрать очки!

Для «Сити» всё начиналось отлично: на левом фланге царил Джек Грилиш, который всячески выкручивал позвонки защитникам и отдал голевую на Йошко Гвардиола. Причём не со стандарта, а во время позиционной атаки — хорват ворвался в чужую штрафную, на замахе убрал оппонента и с правой пальнул в дальний угол.

Однако «Ньюкасл» тоже не прост: Энтони Гордон заработал пенальти после фола Эдерсона, а потом ещё раз наказал бразильца, сравняв счёт. «Сити» начал давить с удвоенной силой, но хозяева всё-таки дотерпели. Хотя удивляет даже не это, а безголевой матч Холанда — первый в этом сезоне АПЛ.

«Арсенал» порвал все рекорды по xG

Лондонцы не имели права потерять очки заодно с «Сити», поэтому подошли к матчу с новичком АПЛ во всеоружии. За первый тайм Мартинелли и Троссард сделали счёт 2:0 и, казалось, закрыли все вопросы.

Но «Лестер» так не думал — на 47-й минуте гости запустили камбэк. Джеймс Джастин в суматохе зацепил мяч головой после подачи со штрафного и отыграл один мяч. «Арсенал» не скис и мог вернуть преимущество в два гола, однако с реализацией совсем не везло. Зато повезло тому же Джастину, который отклеился от Калафьори и оформил дубль.

Футболисты «Лестера» Фото: Julian Finney/Getty Images

«Лестер» после не радовал моментами, и за партнёров отдувался вратарь Хермансен, творивший какое-то сумасшествие на ленточке в духе праймового де Хеа. В компенсированное время хозяева показали, что у них могут быть проблемы с реализацией, но никак не с характером — на последних минутах «Арсенал» забил два мяча и выстрадал победу. Ограничься он ничьей при показателе в 5 xG, и форварды могли бы тут же завершать игровую карьеру.

Палмер разорвал «Брайтон» покером

Сколько бы над «Челси» ни смеялись, факты говорят сами за себя: команда при Мареске нашла свою игру и может напрячь многих топовых соперников. Как раз после победы над крепышом «Брайтоном» лондонцы влетели в топ-4 турнирной таблицы.

Главный герой — Коул Палмер (с другой стороны, когда не он?). «Челси» пропустил уже на седьмой минуте, на что англичанин ехидно оформил покер в первом тайме. Замыкание после паса Джексона, гол с пенальти, грандиозный удар с 25-метрового штрафного и хладнокровное завершение в ближний, вратарский угол ворот.

Футболисты поняли, что лучше быть не может, и закончили парад голов, хотя моментов было предостаточно. «Челси» так вообще забил три мяча из офсайда, а Палмер имел шансы на пента-трик, но вселенная решила, что покера ему достаточно.

«Ливерпуль» вырвался в лидеры

«Вулверхэмптону» в этом сезоне очень плохо: набрал всего одно очко наряду с «Саутгемптоном» и киснет на последнем месте в АПЛ. Ждать от команды имени Жорже Мендеша какого-то положительного результата с «Ливерпулем» было бы чересчур, но лёгкой прогулки Арне Слот не дождался.

Первый тайм закрылся голом Конате, который задержался у чужих ворот после углового. На 56-й минуте Ибраима сделал ещё один гол, но уже для «Вулвз»: не разобрался в эпизоде с Алисоном, чьи ворота буквально расстреляло нападение хозяев. Правда, праздник на «Молине» длился недолго: через пять минут Семеду «привёз» пенальти, который Салах реализовал. Чуть позже убойный момент был у Куньи, но бразилец зарядил в штангу.

Игроки «Ливерпуля» Фото: Michael Steele/Getty Images

Теперь «Ливерпуль» — единоличный лидер АПЛ. Он опережает «Сити» и «Арсенал» на одно очко. Слот просто обязан проставиться Эдди Хау.

Игрок «Сити» лишил Эмери первого места

А вот кто упустил серьёзный шанс, так это «Астон Вилла» Эмери. Могли разделить первое место с «Ливерпулем», но упустили преимущество с новичком «Ипсвичем».

Свою задачу блистательно выполнил «двойной агент» из «Манчестер Сити» Лиам Дэлап. Англичанин поверг в ужас оборону «Виллы» дриблингом и оформил дубль — с таким перформансом можно надеяться на благосклонность Гвардиолы в следующем сезоне.

Лиам Дэлап Фото: Julian Finney/Getty Images

«Ипсвич» вполне мог урвать победу (даже перебил соперника по xG), если бы защитники не были столь неуклюжи у своих ворот. Но на то они и играют в аутсайдере.

Тен Хаг — аут?

Вообразите худший сценарий матча для «Манчестер Юнайтед». Представили? Так вот — он воплотился в реальность. «Тоттенхэм» открыл счёт уже на третьей минуте после дикого провала хозяев в обороне. Даже несмотря на отставание, «Юнайтед» продолжил играть вторым номером и терпел нападки от команды Постекоглу, прижавшись к воротам.

А под конец первой половины матча произошла двойная беда. Во-первых, травмировался юная звездочка Кобби Майну. Во-вторых, Бруну Фернандеш получил прямую красную карточку — это первое удаление для португальца в составе команды за 242 матча. Если говорить честно, удаление спорное и станет предметом детального разбора у экспертов.

Во втором тайме «Тоттенхэм» довел счёт до разгромного. На 47-й минуте Кулушевски с лёта вонзил мяч в сетку, а на 77-й Соланке забил после углового. Интересная теория: «МЮ» вдесятером без Бруну заиграл намного лучше, но «заиграть лучше» для команды тен Хага — понятие относительное.

Испания

«Реал Сосьедад» приходит в себя

«Сосьедад» очень кисло начал сезон и в турнирной таблице сидел у зоны вылета, однако есть ощущение, что баски медленно, но верно выздоравливают. У «Валенсии» ситуация ничем не лучше: перед очным матчем у них тоже были пять очков и прописка в нижней части таблицы.

Команда Альгуасиля сыграла в излюбленной манере: давила прессингом и владением, из-за которого голова у защитников «Валенсии» шла кругом. Кажется, «Сосьедад» выздоравливает и ещё пошумит в сезоне — а ведь впереди возвращение Захаряна! Чего нельзя сказать о валенсийцах.

Футболисты «Сосьедада» Фото: Ricardo Larreina/Zuma/ТАСС

Флик всё-таки проиграл в чемпионате

Медовый месяц «Барсы» и Флика подошёл к концу. Несколько дней назад каталонцы с трудом вырвали победу у «Хетафе», а в прошедшем туре потерпели первое поражение в Ла Лиге. Ультравысокая линия обороны дала сбой, и «Осасуна» кровожадно наказала гостей, забив четыре мяча.

И всё-таки нельзя назвать игру «Барселоны» совсем беспомощной. С атакой был порядок: в начале второго тайма Пау Виктор подловил сонного вратаря «Осасуны» и забил курьёзный мяч в ближний угол. Появились даже надежды на камбэк, которые оборвали голы Будимира и Бретонеса. На последних минутах счёт размыл шикарный удар Ямаля в девятку, но за красоту голов дополнительных очков, увы, не дают.

Трэш-представление от болельщиков «Атлетико»

Мадридское дерби ознаменовалось главным кошмаром для телевизионщиков и их сетки вещания. Началось всё с гола Милитао, который почувствовал себя нападающим с техникой 99 в FIFA и пробил в створ после навеса Винисиуса. Через пару минут на «Метрополитано» начался ад: Куртуа что-то сказал в адрес болельщиков «Атлетико», горячие мадридские мужчины не выдержали и стали закидывать соперника различными предметами. Пришлось прерывать матч на 20 минут.

Вернувшись после внезапного перерыва, «Реал» вообще не рвался в атаку и контролировал игру, прерывая любые атакующие порывы соперника. Но «Атлетико» показал, что не только «Реал» горазд в поздних голах — Корреа вышел на рандеву с Куртуа и прошил бельгийца. Сначала гол не хотели засчитывать, но VAR показал, что всё чисто. Льоренте даже на радостях шибанул Гарсию на красную карточку, однако это уже не могло особо повлиять на расклад сил.

Италия

Фонсека оставляет надежду

В прошлом туре «Милан» сенсационно обыграл «Интер» и спас Фонсеку от позорной отставки. Но матч с «Лечче», несмотря на середняковый статус соперника, был не менее определяющим для португальского тренера — надо было доказать, что команда в порядке, а успех в миланском дерби не был случайностью.

«Милан» всё доказал за пять минут, забив три мяча. Счёт голам открыла гладко выбритая голова Мораты, затем шикарным ударом отметился защитник Тео Эрнандес, и вскоре Пулишич довёл дело до разгрома.

Игроки «Милана» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Отчаянная игра «Лечче» с 15 ударами по воротам осталась незамеченной, а Фонсека заслужил второй шанс от руководства.

Лаутаро наконец проснулся

Чемпиона Италии штормит в первых турах: оборона уже не столь надёжна, а форварды разучились забивать. Интересно, что кризис связывают с плохой формой Лаутаро Мартинеса — в игре с «Удинезе» аргентинцу прописали воскрешающий дубль, который принёс победу над прытким соперником. Да-да, команда из Удине ударно начала чемпионат и закрепилась в еврокубковой зоне. А ведь в прошлом сезоне она чудом избежала вылета.

Что в «Интере» работает исправно, так это латерали. Казалось, команда Индзаги уже третий год играет в привычной структуре с ультраатакующими флангами, но соперники по-прежнему ничего не могут сделать. Пять из семи голевых моментов пришли благодаря рейдам Димарко и Дармиана.

Лаутаро забивает в ворота «Удинезе» Фото: Timothy Rogers/Getty Images

«Интер» закрепился в топ-4 турнирной таблицы и сократил отставание от первого места. Хочется верить, что кризис прошёл и миланский клуб не отлетит раньше времени из чемпионской борьбы.

«Юве» побил рекорд Серии А

Самый впечатляющий факт об этой версии «Ювентуса» — они ни разу не пропустили за шесть туров чемпионата. Это, между прочим, рекорд Серии А. У игроков всё ещё могут быть проблемы с адаптацией к революционной структуре Тьяго Мотты, но надёжность и прагматизм — в крови у туринцев.

Разгромная победа «Юве» вдвойне ценнее, если брать в учёт тот факт, что выездные матчи с «Дженоа» — одни из сложнейших в Италии. В новом сезоне эта команда уже отобрала очки у «Ромы» и «Интера», хотя идёт в нижней части турнирной таблицы. Утихомирить негостеприимных генуэзцев смог дубль Влаховича и дебютный гол Шику Консейсау в футболке туринцев.

Душан Влахович Фото: Simone Arveda/Getty Images

Первое поражение Ваноли

«Лацио» на старте сезона — один из главных поставщиков веселья. С «Торино» устроили эпичную перестрелку с уймой фолов и ударов по воротам. За чередой прострелов и навесов можно было проморгать волшебство Коко-Басси, который бисиклетой пробил Проведеля.

Победителями всё-таки вышли римляне, а Ваноли впервые познал горечь поражения в этом сезоне Серии А. Туринцы по-прежнему выше «Лацио» в таблице и занимают третье место, но ведь могли выйти в лидеры чемпионата!

«Рома» спаслась от кошмарного проигрыша

Юрич быстро адаптировался в Риме и одержал уже третью победу подряд. Хотя начинали матч тяжело: в конце первого тайма пропустили от Похьянпало. Дело шло к поражению, но на 75-й минуте Кристанте сравнял счёт сумасшедшим ударом с 30 метров, который прилетел за шиворот голкиперу.

Футболисты «Ромы» Фото: Paolo Bruno/Getty Images

А на 83-й победу вырвал Никколо Писилли, который прибежал на подачу углового. Двойная радость для болельщиков римлян — не только одержали волевую победу, но и увидели дебютный гол воспитанника.

«Наполи» рвётся к скудетто

Все смеялись над союзом Конте и «Наполи», а ведь неаполитанцы вырвались на первое место в Серии А! «Монца» показала совсем беспомощный футбол, в то время как хозяева летали по полю, прессингуя и раз за разом проверяя защитников на внимательность. Отметились Политано и Хвича, забивший с подачи Скотта Мактоминея. Удивительно, но у шотландца появился первый реальный шанс в карьере выиграть национальный чемпионат.

Хвича Кварацхелия в матче с «Монцей» Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Германия

Эмоциональные качели от дортмундской «Боруссии»

«Боруссия» любит сенсационно влетать середнякам и аутсайдерам — особенно с разгромным счётом. По этому сценарию шёл и матч с несчастным «Бохумом», занимающим предпоследнее место в Бундеслиге.

Однако дортмундцы очухались ко второму тайму: Гирасси дублем доказал, что после «Штутгарта» есть жизнь, а Джан с Нмечей показали, что полузащитники умеют бить не хуже форвардов.

Игроки «Боруссии» Фото: Christof Koepsel/Getty Images

«Байер» опять выживает

Компани на старте сезона демонстрирует, на что способна «Бавария», когда тренер не сковывает футболистов чрезмерной тактической осторожностью. «Байер» магическим образом избежал поражения, хотя весь матч стоял у ринга и терпел мощные панчи от хозяев.

Матч снова доказал, что Хаби Алонсо продал душу дъяволу. Сначала Андрих открыл счёт сумасшедшим ударом из-за штрафной, а в начале второго тайма мяч, общупав штанги, вылетел за вратарскую ленту. К слову, на Андрихе голевые чудеса не закончились — шедевром отметился ещё и Александар Павлович, который с лёта с 30 метров сравнял счёт.

Забавно и то, что леверкузенцы могли вырвать победу на последних минутах игры, но Мефистофель предпочёл второй раз не светиться.

Франция

Сафонов снова без «сухаря»

Третий подряд выход Сафонова в старте — Доннарумма восстановился после травмы, но Энрике не включил итальянца в заявку (а мы не возражаем). Игра прошла по обычному сценарию: в первом тайме парижане выматывали соперника владением, а во втором наконец включились в атаку, создав уйму убойных моментов, но включилось банальное невезение. Здесь офсайд, там вратарский гений, тут жадность Дембеле.

И даже так «ПСЖ» забил три мяча. Было бы ещё круче, сыграй чемпионы без «привозов» в обороне. Защитник Лукас Бералдо лишил Сафонова «сухаря», сыграв рукой в штрафной. Матвей не спас, к сожалению, но совершил ряд крутых сейвов и убедил, что готов конкурировать с Доннаруммой.

«Монако» обещает исторический сезон

Монегаски прямо сейчас демонстрируют один из лучших стартов в своей истории: набрали 16 очков в шести турах. В последний раз такое было в сезоне-1960/1961, когда «Монако» по итогу выиграл лигу. Кажется, во Францию наконец завезли чемпионскую интригу.

И всё же три очка дались с огромным трудом. «Монпелье» открыл счёт на 16-й минуте после «привоза» соперника в центре поля. Защитники долгое время пожарили у своих ворот, но вскоре «Монако» встряхнулся и сравнял благодаря контрвыпаду Балогуна. Гости приуныли и доигрались до удаления в концовке — монегаски воспользовались шансом и на 90+8-й минуте вырвали победу за счёт гола Ламина Камара.

Александр Головин в матче с «Монпелье» Фото: Panoramic/Zuma/ТАСС

А что Головин? Саша — один из лучших в матче. Сделал 24 точные передачи в финальную треть (рекорд сезона для «Монако»), оформил три отбора, две обводки и собрал на себе четыре фола.

Первая неудача Де Дзерби

Другой претендент на золото сплоховал. «Марсель» при Де Дзерби ещё ни разу не проигрывал, но наткнулся на «Страсбург», усиленный любимчиками Тодда Боули из «Челси». Победный гол как раз на счету португальца Диегу Морейры, который не прижился в Лондоне. Другая легенда АПЛ Мэйсон Гринвуд на поле ничем не отличился. Кажется, игроков ждёт серьёзный разговор с болельщиками.