«Локо» не играл так мощно 22 года! А ведь тот состав прервал чемпионскую гегемонию

Мощный старт «Локомотива» в нынешнем сезоне — одна из неожиданностей стартового отрезка. Команда набрала 24 очка по итогам 10 туров — такого не было с далёкого 2002 года. А ведь тогда всё завершилось для железнодорожников долгожданным чемпионским титулом.

До сезона-2002 «Локомотив» никак не мог взять золото, хотя четыре раза занимал второе место. С другой стороны, команда Юрия Сёмина прекрасно выступала в Кубке страны — четыре трофея в период с 1996 по 2001 год. Плюс доходила до полуфинала Кубка обладателей кубков в 1998-м и 1999-м. Солидный список, в котором не хватало золотых медалей чемпионата России.

За пару дней до старта сезона-2002 «Локомотив» провёл традиционную встречу с болельщиками. На ней фанаты красно-зелёных недвусмысленно дали понять, что рассчитывают только на первое место. В межсезонье московский клуб потерял уехавшего в Европу вратаря Руслана Нигматуллина, но вернул Сергея Овчинникова. «От нас ушёл хороший вратарь, а пришёл очень хороший», — не скрывал радости Сёмин. Овчинников позднее станет одним из главных творцов победы в чемпионате.

Сергей Овчинников 20 раз отыграл «на ноль» в сезоне-2002 Фото: fclm.ru

Из других приобретений отметим переход полузащитника Нарвика Сирхаева из «Анжи» — его купили за € 1 млн. А ещё в «Локомотив» вернулся защитник Олег Пашинин. Во второй половине 2001 года он съездил в аренду в японский клуб «Санфречче Хиросима», где играл под руководством Валерия Непомнящего. В то же время, помимо Нигматуллина, команду покинули Игорь Черевченко, капитан Игорь Чугайнов и Заза Джанашия. Первый ушёл в «Локомотив» из Тбилиси, второй перебрался в «Торпедо», а третий — в «Уралан». Потеря Чугайнова виделась очень серьёзной проблемой, но его прекрасно заменил Сергей Игнашевич, который образовал классную связку с Геннадием Нижегородовым.

Нынешний «Локомотив» — очень весёлый. В матчах с его участием в РПЛ забивают в среднем почти по четыре мяча (39 в 10 играх). «Локомотив» образца 2002 года — совсем другая история. В первых 10 турах железнодорожники пропустили всего пять мячей (в этом сезоне — 14), а Сергей Овчинников оформил шесть «сухарей». Всем бы так возвращаться!

Первый мяч в ворота Овчинникова влетел только в 4-м туре. До этого железнодорожники обыграли «Аланию» (1:0) и «Сатурн» (2:0), а также сгоняли по нулям в Элисте с «Ураланом». 22 марта спартаковец Василий Баранов огорчил вратаря «Локомотива» прямым ударом со штрафного, но команда Сёмина достойно ответила после перерыва. Два гола Руслана Пименова в течение двух минут с двух передач Марата Измайлова — привет, волевая победа.

Правда, в дерби не обошлось без скандала. При счёте 1:2 арбитр Юрий Баскаков назначил пенальти после падения Егора Титова в штрафной площади «Локомотива». Через несколько секунд он поменял решение, поскольку боковой судья зафиксировал офсайд. Любопытно, что Овчинников всё равно что-то выговаривал арбитру, а спартаковец Владимир Бесчастных даже взял мяч, чтобы исполнить пенальти. На телевизионном повторе видно, что никакого офсайда у Титова не было. Туда забрался Дмитрий Сычёв, но мяч до него так и не дошёл. «Мы подаём протест по поводу отмены пенальти. Баскаков указал на «точку», боковой зафиксировал «вне игры», которого не было. Это решение повлияло на исход игры», — сокрушался после матча тренер «Спартака» Вячеслав Грозный.

Руслан Пименов в матче со «Спартаком» Фото: fclm.ru

Матч 6-го тура с «Торпедо-ЗИЛ» — новый судейский скандал с участием «Локомотива». На 71-й минуте защитник железнодорожников Дмитрий Сенников установил окончательный результат — 2:0. Всё бы ничего, но футболист отправил мяч в ворота хозяев рукой. «Пусть судья зайдёт в раздевалку и посмотрит в глаза нашим ребятам. Дима Сенников внёс мяч рукой в ворота. Вот и всё. А судья спокойно засчитал гол», — возмущался футболист «Торпедо-ЗИЛ» Дмитрий Кузнецов.

«Я шёл на добивание, боролся до конца, — утверждал Сенников. — Не видел, как мяч влетел в ворота, но я бил головой. Там ещё кто-то сзади подтолкнул, поэтому у кого-то могло сложиться ощущение, что забил рукой. Но я бил вроде головой, всё нормально». Однако на повторах видно, что Сенников никак «вроде головой» до мяча не добрался.

После этого железнодорожники разгромили в дерби «Динамо» (3:0) и приехали в Санкт-Петербург в статусе лидера чемпионата. Именно на «Петровском» гости пропустили первый мяч с игры — его автором стал Андрей Аршавин (забил на первой минуте второго тайма). Правда, к тому моменту хозяева уже уступали. В итоге сыграли вничью — 1:1. Любопытно, что после этого «Локомотив» пропустил ещё в трёх матчах подряд.

Особенно запомнилась игра в Ростове, где железнодорожники всё-таки справились с «Ростсельмашем» (3:2), хотя дважды уступали в счёте. «Мы не успевали перекрыть фланги, не успевали разбирать соперников при подачах. Сегодня у команды были большие проблемы. Овчинников спас в ряде эпизодов. Если бы не он, остались бы без победы», — подвёл итог матча Сёмин.

Юрий Сёмин (с кубком) — главный творец успеха «Локомотива» в 2002 году Фото: fclm.ru

Главный тренер «Ростсельмаша» Анатолий Байдачный после матча посетовал на ошибки своих футболистов. «Второй пропущенный гол — наш футболист взял и споткнулся об мяч. Ну что ему тут скажешь? Третий пропустили с пенальти. Человек убегает от ворот, двигается к углу штрафной площади. Чего ты его толкаешь руками? Это просто какой-то ужас».

Первое и единственное поражение за весь первый круг «Локомотив» потерпел в 11-м туре. Поездка в Самару в гости к «Крыльям Советов» не принесла ничего хорошего — 0:1. Единственный гол забил Владислав Радимов. После этого «Локомотив» выдал серию из четырёх сухих матчей и остановил атаку ЦСКА. Первая игра лидеров в сезоне завершилась нулевой ничьей.

В заключительном туре первого круга «Локомотив» упустил победу в «Лужниках» в матче с «Торпедо» — 2:2. Хозяева ушли от поражения в самой концовке. «Эта потеря очков осложняет нам борьбу за чемпионство. ЦСКА снова получает фору», — резюмировал после игры нападающий «Локомотива» Максим Бузникин. Правда, по итогам первого круга железнодорожники отставали от армейцев всего на три очка.

Новая встреча с ЦСКА состоялась в 17-м туре. И на этот раз железнодорожники победили (1:0), несмотря на то что играли без травмированного Измайлова. Плюс дисквалифицированный Сёмин наблюдал за игрой с трибуны. Всё решил классный удар Дмитрия Лоськова с лёта. Кстати, после матча полузащитник пожаловался на раннее проведение матча (начали в 16:00 мск). По словам футболиста, играть в такую жару — невыносимо.

Далее состоялось торжественное открытие нового стадиона «Локомотива», приуроченное ко Дню железнодорожника. В реалиях того времени новая арена считалась чем-то невероятным. А команда выдала серию из семи матчей без пропущенных мячей. Её прервал «Спартак» — в 23-м туре соперники поделили очки (1:1). Одно из главных событий матча — травма Егора Титова. Спартаковец вернулся в строй спустя месяц после повреждения и вышел на игру с чёрной повязкой на колене. В первом тайме полузащитника увезли с поля на электрокаре.

Изначально показалось, что Титов получил травму после контакта с Владимиром Маминовым, но футболист «Локомотива» не трогал соперника. «Я обводил Егора, а он просто резко остановился и упал. Видимо, почувствовал боль», — сказал Владимир после игры под крики болельщиков «Спартака»: «Маминов — убийца». «Результат нас не устроил, он устроил «Локомотив». Пожелаем им удачи», — заявил Титов.

За день до этого ЦСКА проиграл в дерби «Динамо» — 2:3. Два пенальти в составе бело-голубых заработал бывший нападающий железнодорожников Дмитрий Булыкин. «Я до сих пор болею за «Локо», — говорил после матча Булыкин. – В большой футбол меня вывел Сёмин, об этом всегда буду помнить. Рад был сегодня ему помочь». На тот момент «Локомотив» опережал ЦСКА на пять очков, и шансы красно-синих на золото казались призрачными.

А потом сработал фактор Лиги чемпионов. Железнодорожники попали в основной этап и бились в двух турнирах, в то время как ЦСКА сосредоточился на чемпионате России. В итоге красно-зелёные упустили отрыв в пять очков. «Локомотив» одержал две тяжёлые победы в двух последних турах с «Зенитом» и «Динамо». В обоих случаях железнодорожники выигрывали со счётом 2:1. ЦСКА тоже побеждал, и по итогам 30-го тура у обоих клубов было по 66 очков.

«Локомотив» образца сезона-2002 Фото: fclm.ru

Тогда по регламенту командам пришлось проводить «золотой» матч, ведь в расчёт не принимались никакие показатели, кроме набранных очков. До игры было много споров. Защитнику «Локомотива» Олегу Пашинину разрешили выйти на поле, хотя изначально он мог пропустить встречу из-за дисквалификации. Но железнодорожники настаивали на особом статусе матча и добились своего. Газзаев был против дополнительного матча, поскольку ЦСКА одержал больше всех побед и забил больше всех мячей. Сёмин делал акцент на статистике личных встреч, а там преимущество было на стороне красно-зелёных. В ноябре 2002 года «Локомотив» обыграл соперника (1:0) благодаря быстрому голу Лоськова и впервые в истории стал чемпионом России.

Сёмин после игры скажет: «Наши оппоненты надеялись, что мы будем сегодня стоять, а мы бежали. Сегодня бог был с нами. Он всё видел — и был справедлив. Считаю, «Локомотив» выглядел сильнее всех в этом сезоне. Лично я был уверен, что мы выиграем, как только команды вышли на поле. Газзаев обыграл «Локомотив» всего один раз за 15 лет. В личных встречах мы доказали, что сильнее ЦСКА».

«Лично я потом двое суток не спал, — вспоминал бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин. — Физическое напряжение было таким, что не мог уснуть — отходил. Мы тогда много денег потеряли. В ЦСКА премиальные всегда за решение задачи выплачивались. Долларовым миллионером я бы не стал, но потерял очень прилично. Это могли быть самые большие премиальные в моей жизни. А так получили только за второе место».

Спустя несколько лет Сёмин назовёт тот титул самым запоминающимся: «Первое чемпионство «Локомотива» запомнится мне навсегда! Это было впечатляюще. Кто-то из футболистов мог всплакнуть, но всех переполняла радость. Наверное, у многих были мужские слезы, но я, наоборот, смеялся и улыбался — ощущал полное удовлетворение от того, что тот тяжелейший сезон завершился золотом. На том старом стадионе «Динамо» был ещё небольшой ресторанчик, куда мы дальше пошли праздновать всей командой и добивать остатки шампанского».

«Локомотив» с чемпионским трофеем после победы в «золотом» матче Фото: РИА Новости

«Локомотив» пропустил всего 14 мячей, а Овчинников установил рекорд, отыграв 20 матчей «на ноль». Любопытно, что тогда железнодорожники прервали гегемонию «Спартака», ставшего чемпионом России шесть раз подряд. Теперь в РПЛ другой лидер — «Зенит». И у него тоже шесть подряд чемпионских титулов. Повторится ли история из 2002 года?