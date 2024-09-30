Триумфаторы матча со «Спартаком» и дуэт из ЦСКА. Кто был лучшим в 10-м туре РПЛ?

10-й тур РПЛ уже остался в прошлом. Самое время определить лучшего футболиста, а кандидатов хватает.
Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему ваш кандидат лучше остальных.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Илья Самошников («Локомотив»)
Самошников — один из главных творцов убедительной победы «Локомотива» в дерби со «Спартаком». Главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов использует сильные стороны Ильи, и это даёт результат. Самошников отгрузил два мяча в ворота красно-белых, а ещё заработал три фола и отдал одну ключевую передачу. «Самошников сейчас действует раскрепощённо. Мы требуем от него играть в переходных фазах, зонах. Его игра сейчас — следствие наших требований», — комментарий Галактионова после дерби. К слову, Илья забил уже четыре мяча в РПЛ. За весь прошлый сезон он отличился всего один раз в чемпионате.
Алексей Батраков («Локомотив»)
Попадание Батракова в символические сборные и список претендентов на лучшего футболиста тура — уже привычное дело. В матче со «Спартаком» молодой полузащитник не забил, но отдал голевую передачу. Алексей — лучший футболист «Локомотив» по созданным моментам (4), выполненным передачам (24) и передачам в финальную треть поля (11). «Алексей — очень классный парень, очень приятный в общении. Команда его поддерживает, у него хорошее окружение, семья. Сейчас нет никаких предпосылок к тому, что у него начнётся звёздная болезнь», — уверенно заявляет Галактионов.
Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА)
Футболист сборной Узбекистана прервал безголевую серию в РПЛ. В матче с «Ахматом» Файзуллаев забил первый мяч в нынешнем сезоне. Мог отличиться и во второй раз, но его опередил Дарко Тодорович, который отметился автоголом. Аббосбек был очень нацелен на ворота — три удара (два — в створ). А ещё у него три передачи под удар, четыре заработанных фола и одно выигранное верховое единоборство. Возможно, теперь Файзуллаев будет чаще радовать болельщиков ЦСКА результативными действиями.
Джон Кордоба («Краснодар»)
Нельзя сказать, что колумбиец был очень заметен до последних минут матча с «Зенитом». У Джона не всё получалось, но он зарешал в концовке. Сначала воспользовался ошибкой Вячеслава Караваева, а потом отдал голевую передачу на Фёдора Смолова. 1+1 в игре с чемпионом — серьёзное достижение. А ведь «Зенит» до этого матча пропустил всего два мяча в чемпионате! Неудивительно, что платформа Sofascore признала нападающего «Краснодара» лучшим футболистом матча с «Краснодаром» (он получил 7,9 балла). Кстати, Кордоба забивает в третьем для себя матче РПЛ подряд.
Келлвен (ЦСКА)
Фланговый футболист армейцев провёл приличный матч с «Ахматом». Во-первых, набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Оформил голевую передачу на Аббосбека Файзуллаева, а потом забил сам. Помимо этого, бразилец отдал пять передач под удар с игры — лучший результат среди защитников ЦСКА с 2019 года. С точки зрения статистики прошедший матч стал лучшим для Келлвена в нынешнем сезоне. До этого он забил один мяч, а тут набрал сразу два результативных действия. Хорошая игра бразильца — одна из причин уверенной победы ЦСКА со счётом 3:0.
Сесар Монтес («Локомотив»)
Второй мексиканец в истории РПЛ хорошо проявил себя в матче со «Спартаком». Монтес выполнил четыре обводки и стал первым защитником «Локомотива» с 2017 года с такими цифрами. «Спартак» нанёс всего лишь шесть ударов — худший результат для команды с октября 2022 года. Это заслуга в том числе защитников красно-зелёных. У Монтеса восемь выносов мяча, два выигранных верховых единоборства из трёх, один перехват и три передачи в финальную треть поля.
Александр Беленов («Факел»)
Вратарь «Факела» держит приличный уровень даже в 38 лет. Александр выступает за команду из зоны прямого вылета, но у него далеко не самая плохая статистика. Семь матчей, 10 пропущенных мячей, три «сухаря». Во многом благодаря надёжной игре Беленова «Факел» избежал поражения в домашнем матче с «Рубином» (0:0). В паре-тройке эпизодов Александр сыграл великолепно и заслуженно попал в список претендентов на звание лучшего футболиста по итогам тура.
Артём Дзюба («Акрон»)
Дзюба забивает в ворота команды Валерия Карпина — сюжет, который становится классическим. Артём нанёс три удара (два — в створ), отметился голом, двумя передачами под удар и 15 передачами в финальную треть поля (лучший результат в составе «Акрона»). До перехода опытного нападающего клуб из Тольятти одержал всего одну победу в семи турах. После подписания контракта с ветераном «Акрон» дважды выиграл в трёх матчах. А сам Дзюба оформил уже 4 (1+3) результативных действия. Когда Артём играет с высокой мотивацией — это страшная сила.
Диего Коста («Краснодар»)
Легионер «Краснодара» — ещё один герой домашнего матча с «Зенитом». Атакующая группа чемпиона переполнена большим количеством ярких исполнителей. Когда ты играешь «на ноль» в матче с таким соперником — это большой плюс для вратаря и обороны. Коста совершил три перехвата, заблокировал один удар, выполнил четыре точные длинные передачи из шести и дважды успешно применил дриблинг (всего было три попытки). А ещё у него четыре выноса мяча. Пока у «Краснодара» нет повода жалеть о потраченных на игрока € 7,5 млн.
Валерий Царукян («Пари НН»)
«Пари НН» одержал важнейшую победу в Оренбурге (2:1) и немного улучшил положение в таблице РПЛ. Царукян — главный конструктор этого успеха. В первом тайме он забил сам, а во втором — выступил в роли ассистента. Валерий — первый футболист «Пари НН», оформивший гол+пас в нынешнем сезоне. А ещё он чаще других игроков команды бил по воротам «Оренбурга» (три раза). За вторую половину прошлого сезона Царукян не забил ни одного мяча, а по итогам 10 туров нынешнего оформил уже два гола.