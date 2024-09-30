Триумфаторы матча со «Спартаком» и дуэт из ЦСКА. Кто был лучшим в 10-м туре РПЛ?

10-й тур РПЛ уже остался в прошлом. Самое время определить лучшего футболиста, а кандидатов хватает.

Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему ваш кандидат лучше остальных.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.