Топ по ассистам — не Глушенков или Батраков. У звезды «Зенита» уже половина от рекорда РПЛ

Уровень мотивации бразильских зенитовцев – любимая загадка для экспертов и зрителей. Самый же загадочный игрок команды – Вендел. Каждые полгода агент и пресса отправляют хавбека в условный «Фламенго», но затем растренированный бразилец передумывает и на одной ноге выигрывает матчи.

То же самое происходило и этим летом, но в итоге Вендел ворвался в сезон с восемью голевыми передачами в девяти играх РПЛ. Полузащитник уже на полпути к рекорду лиги по ассистам за сезон!

Семак наградил игрока свободой в атаке

Вендел в матче с «Факелом» Фото: fc-zenit.ru

Прямо сейчас Вендел лучший ассистент лиги – логично было бы окрестить бразильца и лучшим плеймейкером турнира, однако это не совсем так. Во-первых, как сообщает WhoScored, по ключевым передачам на 90 минут хавбек занимает 14-е место (1,8 передачи в среднем) среди всех футболистов РПЛ (в лидерах – Барко с 3,4 передачи за игру). Во-вторых, по передачам вразрез он тоже далеко не в топе – там снова царит аргентинец.

С другой стороны, игрок «Зенита» — лучший по ожидаемым голевым передачам. Но есть нюанс: по статистике Вендел наиграл лишь на четыре ассиста (3,9 xA). Если игрок перебирает по ожидаемым голам/передачам, это даёт две версии происходящего.

Первая – это кратковременная вспышка. Игроку нереально везёт с реализацией или реализацией партнеров, и чудо-перформанс скоро закончится. Часто это правило работает с нападающими, которых защитники через пару месяцев раскусывают и лишают голов.

Вторая – речь идёт об игроке очень высокого уровня, который может сольными действиями и магией принести победу. История Вендела близка именно к этой трактовке. Бразилец держит марку в России уже четыре года, но его элитные качества стали ещё опаснее. Разберём его перформанс подробнее.

Семак ищет оптимальную для «Зенита» конфигурацию прямо по ходу сезона. Поочерёдно играли 4-2-3-1 с Венделом-опорником (в отсутствие Клаудиньо), 4-3-3 с Венделом-«восьмёркой», а сейчас тренер пытается уместить на поле трёх центральных нападающих, прибегая к 3-4-3. Во многом из-за позднего прихода новичков этим летом.

Изменения схемы влияют на игру и позицию Вендела при позиционной обороне, но, когда «Зенит» с мячом, бразильца награждают атакующей свободой. Хавбек носится по всему полю, смещаясь на разные позиции (хотя стартует ближе к правой бровке) в поиске мяча.

Другой приём – рывки Вендела, при которых он играет на одной линии с нападающим. Во-первых, это освобождает зону справа для других футболистов – в основном для Гонду, который сейчас действует рядом с правым флангом. Во-вторых, это опция под забросы плюс численное преимущество перед чужими воротами и дезориентация защитников соперника.

А как ассистирует Вендел?

Максим Глушенков и Вендел Фото: fc-zenit.ru

В матче с «Ростовом» рывки Вендела за спины защитникам показали себя как надо. Защитники просто не успевали переключаться на него и оставили без опеки перед штрафной – бразилец наказал ростовчан прострелом на Кассьерру. Был и второй ассист, когда он классно разрезал линию из трёх футболистов соперника, но, будем объективны, 99% гола сделал Глушенков, изящно пробивший издали.

У Вендела есть ещё одна аномальная голевая – против «Рубина» он отдал рядовой пас на фланг Педро, а тот, исполняя навес на Кассьерру, умудрился забить сам.

В игре с «Крыльями Советов» Вендел также отметился ассистентским дублем. Сначала он увидел забегание Глушенкова, забросил тому мяч и вывел один на один с вратарём. Другой гол пришёл после забегания бразильца в штрафную: обработал мяч грудью и, не глядя, навесил во вратарскую на Максима.

Итого по голевым передачам Вендела в сезоне: один заброс, три прострела/навеса внутри штрафной, одна проникающая передача в штрафную и две обычные передачи, которые магическим образом превратились в голевые. Не хватает только ассиста в матче с «Факелом». Бразилец получил мяч в чужой штрафной после контратаки и мог спокойно завершать, но вместо этого выдержал гроссмейстерскую паузу и выдал мяч Ерохину.

Любимчиком Вендела с первых туров стал Глушенков, с которым они сформировали самую результативную связку чемпионата – четыре забитых мяча. Это обоюдная помощь: Вендел отличным видением поля и техникой помогает россиянину стать лучшим бомбардиром, а Максим бешеной реализацией и умным движением делает партнёру отрыв в гонке лучших ассистентов. Возможно, «Зенит» забил бы и больше, но из-за травмы в матче с «Химками» форвард выбыл на месяц.

Побьёт рекорд по голевым за сезон?

Вендел Фото: fc-zenit.ru

У бразильца отличные шансы как минимум повторить рекорд. Напомним, его делят между собой Дмитрий Лоськов, экс-зенитовец Халк и Глушенков-2023/2024 – они отдали по 16 голевых. Есть все возможности: «химия» Вендела с Глушенковым (и без того сильная) со временем только укрепится, игра за самую доминирующую команду страны и атакующая свобода, которой Семак наградил бразильца на старте сезона.

Остаётся два «но». Семак может и лишить Вендела творческой свободы. В последних матчах у «Зенита» наблюдались проблемы с продвижением мяча, в передней линии и так три номинальных центрфорварда (а скоро ещё и полноценное возвращение Глушенкова), и в схеме 3-4-3 крайним защитникам необходимо играть высоко по флангу. Тренер может откатить бразильца до позиции дирижёра, оставив роль свободной «десятки» где-то в истории первых туров.

Если же Семак не будет ничего менять, то остаётся надеяться, что игрок внезапно не затоскует по родине (бразильская классика) и не начнёт вальяжничать на поле.