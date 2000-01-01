Игрок вынес мяч из ворот в акробатическим прыжке
Удивительная история из гонконгского футбола. В матче Премьер-лиги с «Истерном» игрок «Саутерн Дистрикт» вынес мяч с ленточки с помощью акробатического трюка.
Футболист из Гонконга в акробатическом прыжке выбил мяч с ленточки ворот. Видео
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