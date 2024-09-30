Топ-матчи вторника: Лига чемпионов, «Динамо» — ЦСКА в КХЛ и полуфинал Медведева

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Посмотреть все события 1 октября в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🎾 11:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) — Карлос Алькарас (Испания, 2), Пекин, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится восьмая битва Медведева с Алькарасом?

Второй год подряд Даниил Медведев успешно выступает на «пятисотнике» в Пекине. В 2023-м россиянин добрался в столице Китая до финала, а сейчас – уже до четвёрки сильнейших. Но чтобы снова оказаться в решающем матче, Даниилу необходимо справиться с четырёхкратным чемпионом ТБШ Карлосом Алькарасом. Теннисисты ранее встречались семь раз, и счёт пока 5-2 в пользу испанца. В частности, он выиграл оба поединка в 2024-м — в финале Индиан-Уэллса и полуфинале Уимблдона. А последний раз, когда сумел отличиться Медведев, был в полуфинале US Open — 2023. Победитель новой встречи сразится в финале Пекина-2024 с кем-то из пары Янник Синнер — Бу Юньчаокэтэ.

⚽️ 16:15: «Рубин» — «Факел», Кубок России, группа D. 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Рубин» забронирует место в плей-офф?

«Рубин» за четыре тура Кубка одержал две победы и дважды уступил. А вот «Факел» не набрал ни одного очка. Воронежцы уже вряд ли попадут даже в нижнюю сетку плей-офф. «Рубину» достаточно не проиграть дома «Факелу», чтобы обеспечить себе как минимум Путь регионов. Но наверняка казанцы планируют попасть в Путь РПЛ. Однако прошедший на выходных матч в чемпионате показал, что «Рубину» для победы потребуется максимальная отдача.

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 октября 2024, вторник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сколько голов забьют друг другу две оборонительные команды?

«Автомобилист» проиграл матч «Ак Барсу» не только по счёту, но и по игре: хозяева ничего не смогли сделать против куда более быстрой и напористой команды из Казани. «Локомотив» на старте сезона выглядит почти идеальной оборонительной машиной, но есть нюанс: ярославский клуб в Екатеринбурге не выигрывает аж с 2018-го. Сможет ли команда Игоря Никитина прервать эту серию?

⚽️ 18:30: «Локомотив» Москва — «Оренбург», Кубок России, группа B. 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Локо» продолжит побеждать?

«Локо» прёт не только в чемпионате, но и в Кубке. Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков в четырёх турах. «Локомотив» уже вряд ли упадёт ниже второго места. Но красно-зелёные хотели бы завершить групповой этап со 100-процентным показателем. В 5-м туре «Локо» принимает дома кризисный «Оренбург». Давид Деограсия находится на грани отставки, а в Кубке команда проиграла все четыре матча. Получится собрать силы хотя бы на одну удачную встречу?

🏒 19:30: «Динамо» Москва — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в одном из старейших дерби страны?

«Динамо» шатает из стороны в сторону: вратари на старте сезона не убеждают, новичок Макс Комтуа оказался в запасе, идут слухи о возможном большом обмене. ЦСКА на старте сезона стабильным не выглядит — но это было ожидаемо после большой летней перестройки и кардинального омоложения.

Прямая речь звёздного легионера: Эрик О`Делл прокомментировал слухи о возможном обмене в «Металлург»

🏒 19:30: «Спартак» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 октября 2024, вторник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: какая команда окажется горячее?

И «Спартак», и «Трактор» готовы в первую очередь атаковать, играть в быстрый хоккей. У челябинского клуба в состав вернулась пара травмированных, а большинство, которое стопорилось в начале сезона, разогналось в последних играх. «Спартаку» выглядеть лучшей командой Запада на старте мешает только безжалостный «Локомотив», и команда побеждает, даже проводя ротацию.

🏐 19:30: «Зенит» Санкт-Петербург — «Белогорье», Суперлига, мужчины, предварительный этап, 6-й тур

Интрига: выйдет ли из пике команда Алекно?

«Зенит» потерпел два чувствительных поражения подряд. И если неудачу в матче с «Локомотивом» ещё можно оправдать, то проигрыш в Уфе стал разочарованием для всех поклонников клуба. Владимир Алекно назвал игру своей команды отвратительной. Что ж, у петербуржцев есть возможность реабилитироваться. Но «Белогорье» в прошлом туре разгромило «Динамо», команда Александра Волкова в хорошей форме. Правда, через несколько дней у «львов» полуфинал Кубка Легенд. Кто окажется сильнее?

⚽️ 20:45: «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА, Кубок России, группа C. 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ЦСКА гарантирует место в Пути РПЛ?

ЦСКА в Кубке России одержал три победы при одном поражении. В своей группе команда Марко Николича занимает второе место. Плей-офф ЦСКА уже обеспечил, но теперь решается судьба — верхняя или нижняя сетка. «Пари НН» для продолжения борьбы необходима победа над москвичами. С учётом формы команды, это будет непросто сделать. Тем более что ЦСКА в случае победы наверняка обеспечит себе место в Пути РПЛ. И проведёт 6-й тур без нервов.

⚽️ 22:00: «Арсенал» Лондон — «ПСЖ», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как «ПСЖ» с Сафоновым сыграют на выезде с топ-соперником?

«ПСЖ» в 1-м туре Лиги чемпионов с Матвеем Сафоновым на воротах обыграл дома «Жирону» (1:0). Теперь парижан ждёт намного более серьёзный соперник — «Арсенал». Лондонцы на старте турнира потеряли очки в гостях с «Аталантой». Нужно побеждать, чтобы рассчитывать на итоговое место в топ-8. Но «ПСЖ» просто так не отдаст три очка. Пока ещё точно неизвестно, сыграет ли Матвей Сафонов. Если же россиянин выйдет в старте, то поучаствует в первом топ-матче за «ПСЖ».

⚽️ 22:00: «Байер» — «Милан», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: исправится ли «Милан» за поражение в 1-м туре?

«Милан» и «Байер» по-разному стартовали в ЛЧ. Итальянцы без шансов «сгорели» дома «Ливерпулю» (1:3), а немцы раскатали в гостях «Фейеноорд» (4:0). Теперь же команды сыграют между собой. Шансов на победу, естественно, больше у «Байера». Но «Милану» необходима победа — иначе место в топ-8 будет под вопросом. А вот «Байеру», наоборот, шесть очков за два тура расширят возможности для выхода в плей-офф без стыков.

⚽️ 22:00: «Барселона» — «Янг Бойз», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» одержит победу после провала с «Монако»?

«Монако» в 1-м туре ЛЧ обыграл дома «Барселону» — 2:1. Не самый ожидаемый результат. Теперь каталонцам просто необходимо обыгрывать дома «Янг Бойз». Не самый тяжёлый, но цепкий соперник. Да и у «Барсы» есть проблемы с травмами и разнообразием игровых вариантов. Из-за этого, например, каталонцы уступили «Осасуне» в Примере. И всё же сине-гранатовые обязаны обыгрывать «Янг Бойз». Или ждём сенсацию?

⚽️ 22:00: «Боруссия» Дортмунд — «Селтик», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур

Интрига: кто из команд начнёт общий этап с двух побед?

«Боруссия» и «Селтик» удачно начали нынешний сезон Лиги чемпионов. Дортмундцы разгромили в гостях «Брюгге» (3:0), а шотландцы разнесли «Слован» из Братиславы (5:1). Теперь команды сыграют в Германии. И кто-то из команд может начать общий этап с двух побед подряд. А это хорошая заявка как минимум на борьбу за топ-8 по итогам группы.

⚽️ 22:00: «Слован» Братислава — «Манчестер Сити», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько мячей забьёт «Сити» в гостях?

«Манчестер Сити» в 1-м туре ЛЧ не смог обыграть дома «Интер» (0:0). Злая команда Пепа Гвардиолы едет в Словакию к бедному «Словану». Клуб из Братиславы в 1-м туре разгромно уступил «Селтику» (1:5). Страшно представить, сколько «Словану» забьёт «Сити»… Или словаки дома справятся с грандом? Это станет большой сенсацией. Всё же пока главная интрига крутится вокруг количества голов от «Сити», а конкретно – от Эрлинга Холанда.