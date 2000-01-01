Лидеры РПЛ по победным голам в 2024 году
Треть сезона РПЛ уже позади. Лидеры чемпионата одержали уже немало побед. А как выглядит список футболистов, забивших больше всех решающих голов в 2024 году?
2-4-е место — Дмитрий Воробьёв
Форвард «Локомотива» отметился четырьмя победными голами в 2024 году.
2-4-е место — Мирлинд Даку
На счету нападающего «Рубина» четыре победных гола в 2024 году.
2-4-е место — Роналдо
Форвард «Ростова» забил четыре решающих мяча в 2024 году.
1-е место — Муми Нгамалё
На счету нападающего «Динамо» пять победных голов в 2024 году.
Лидеры РПЛ по победным голам в 2024 году
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