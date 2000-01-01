Достижения Гризманна в сборной Франции
Антуан Гризманн объявил о завершении карьеры в сборной Франции. Чего он достиг в составе «трёхцветных» за 10 лет?
Прекрасная статистика
Гризманн дебютировал за сборную Франции в 2014 году. С тех пор Антуан провёл 137 матчей за команду, забил 44 гола и сделал 38 результативных передач.
Лидеры
Сейчас Гризманн делит третье место по количеству матчей за сборную с Оливье Жиру (137). Больше игр за национальную команду провели лишь Лилиан Тюрам (142) и Уго Льорис (145).
Трофеи
В составе сборной Франции Гризманн стал серебряным призёром чемпионата Европы (2016) и чемпионата мира (2022), чемпионом мира (2018) и победителем Лиги наций УЕФА (2020/2021).
Личные награды
Антуан был лучшим игроком и бомбардиром чемпионата Европы (2016), брал «Серебряную бутсу» и «Бронзовый мяч» на ЧМ-2018. В 2016 году Гризманн стал лучшим футболистом Франции.
Гризманн завершил карьеру в сборной Франции. Все достижения Антуана в команде
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