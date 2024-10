«Будущий обладатель «Золотого мяча». Лучшая трата боссов «Челси» — главный талант Бразилии

«Палмейрас» сделал ставку на академию. В итоге за последние годы клуб не только дважды стал чемпионом Бразилии, но и отправил в Европу нескольких воспитанников: Эндрик уехал в «Реал», Луис Гильерме — в «Вест Хэм». Там же через год окажется и Эстевао Виллиан, которого подписал «Челси».

Бразильцу всего 17 лет, но он уже успел пережить юридические разборки, раннее внимание скаутов топ-клубов и давление со стороны СМИ. Сумел со всем справиться и стать для Бразилии главным талантом поколения. Знакомимся с историей этого парня из бразильской Франки.

Эстевао Виллиан Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

Карьера началась благодаря стараниям отца

Футбольный путь мальчика начался в «Крузейро». Туда Эстевао попал в 2015 году, когда его отец рискнул и приехал из Франки, чтобы пристроить сына в академию по советам знакомых бизнесменов. Тренерам хватило всего нескольких записей на диске, чтобы понять талант Виллиана.

Карлос Альберто Линс де Фариа первый тренер Эстевао Виллиана «Мне очень понравился Эстевао во время просмотра. Тогда я понял, что следующий шаг — привезти его. Он попадал в категорию U9, по совпадению я был тренером этой команды. Но мальчик был лучше сверстников и стал тренироваться с командой U10».

Виллиан стал ездить на детские турниры и привлекать внимание. По словам первого тренера, после турнира Go Cup в 2016-м за ним стали следить «Сантос», «Фламенго», «Ботафого» и другие бразильские гранды. В «Крузейро» стали понимать, какой талант у них появился.

Карлос Альберто Линс де Фариа первый тренер Эстевао Виллиана «Вы видели эти видео с Неймаром или Роналдиньо, когда они были детьми? Вот кто такой Эстевао. Он получает мяч в центре поля, обходит всю команду соперника и забивает голы».

Мимо хайпа не прошла Nike: подписав контракт с Эстевао, когда ему было ещё 10 лет. Неймар, например, подписал такое же соглашение в 13-летнем возрасте. После этого под своё крыло юного бразильца забрал агент Андре Кюри, который курировал переход того же Неймара из «Сантоса» в «Барселону».

«Крузейро» разработал для Эстевао спортивный план, потому что до 14 лет не мог предложить ему контракт. Там не хотели, чтобы дарование покинуло клуб. Но этим планам помешал кризис в клубе. В 2019 году в рамках расследования бразильских СМИ вскрылось, что «Крузейро» продавал часть экономических прав на игроков для покрытия долгов. С 13-летним Эстевао ситуация обстояла так: 70% прав остались у клуба, 15% — у семьи, оставшиеся 15% продали компании Estrela Sports Ltda. Только вот такие сделки запрещены ФИФА. Связанные с этим делом советники клуба были уволены.

Эстевао Виллиан в академии «Крузейро» Фото: Из личного архива Эстевао Виллиана

После этого парень вместе с семьёй решил покинуть академию «Крузейро». Вновь не обошлось без скандала: клуб обвинил «Палмейрас», куда тот перебрался, в том, что их представили незаконно вели переговоры с семьей Эстевао до того, как ему исполнилось 14 лет. Позже оказалось, что «Палмейрас» ничего не нарушал, но отношения между клубами эта ситуация испортила.

С новым клубом талант заключил соглашение на три года. Некоторые медиа писали, что за переход «Палмейрас» заплатил семье более € 300 тыс., а по контракту Эстевао будет зарабатывать баснословные € 20 тыс. в месяц. Пришлось вмешиваться руководству академии: там заявили, что он не получает и 10% от этой суммы.

Первые успехи на молодёжном уровне

В академии «Палмейраса» быстро поняли, кто к ним перешёл. Уже с первых матчей в команде U15 Эстевао стал лидером и по игре, и по количеству результативных действий. Зимой 2022 года появились первые сообщения об интересе «Барселоны».

В бразильском клубе на тот момент уже сиял Эндрик, к игре которого было приковано внимание европейских клубов. Но в «Палмейрасе» тренеры видели в Виллиане более талантливого игрока: «У него есть потенциал стать одним из лучших на планете».

Эстевао сразу же стал чемпионом Сан-Паулу в категории до 15 лет. За пару недель до 15-летия оформил в одной из игр четыре гола и три ассиста, после чего впервые попал в команду U17. И забил уже в дебютном матче. После чего в связке с Эндриком взял Кубок Бразилии U17. В то же время бразилец решил отказаться от прозвища Мессиньо. Его он получил ещё во времена игры за «Крузейро»: «Это всплыло в результате сравнения, так как я всегда стараюсь держать мяч близко к ноге». Но Эстевао решил писать свою историю, хоть и мечтал об игре на «Камп Ноу».

Эстевао Виллиан игрок «Палмейраса» «Я стараюсь равняться на Лео Месси. Но меня зовут Эстевао, и я хочу сделать своё имя великим и помогать семье».

В то же время уже началась ожесточённая борьба за Эндрика. В саге поучаствовал и Эстевао. Бразильский UOL писал, что ПСЖ предлагал € 80 млн за звёздный дуэт из «Палмейраса». Бразильцы отказали, продали Эндрика в «Реал» и ждали новых предложений по Виллиану: «Клуб уже отклонил предложения в € 30 млн и € 35 млн, теперь Париж предлагает € 40 млн». Не согласились и на это — через несколько месяцев Эстевао подписал первый контракт с отступными в € 60 млн.

Поездка на чемпионат мира U17

В ноябре 2023 года Эстевао в качестве лидера повёз сборную Бразилии на чемпионат мира U17. За пару недель до этого турнира вингер сделал «Палмейрас» U17 чемпионом Бразилии — в финале с «Сан-Паулу» оформил хет-трик.

Турнир в Индонезии начался с интервью агента игрока Андре Кюри: «Эстевао — настоящий феномен. Он будущий обладатель «Золотого мяча». Думаю, после чемпионата мира его кто-то подпишет. Возможно, «Барселона», «Реал» или «Манчестер Сити». Предложения есть».

Бразилия начала с поражения от Ирана, Эстевао вышел только на 20 минут и голевыми действиями не отметился. Зато во 2-м туре устроил феерию: вышел в старте в матче с Новой Каледонией, забил, оформил три ассиста и отдал сумасшедшие 13 ключевых передач. После этого бразилец начинал каждый матч в старте, оформил дубль в ворота Эквадора, но вместе со сборной споткнулся об Аргентину – и покинул турнир в четвертьфинале.

Эстевао с наградой лучшему игроку матча на ЧМ U17 Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

По ходу турнира Эстевао показал, что на уровне сверстников он выделяется особенно. Вингер раздавал удивительные передачи, забивал ударами из-за пределов штрафной и вёл Бразилию за собой. После ЧМ внимание к его персоне повысилось, а в число претендентов добавился «Челси».

Скачок в большой футбол и переезд в Европу

«Палмейрас» вознаградил Эстевао и позволил ему дебютировать в последнем матче прошлого чемпионата. Виллиан взял свой первый взрослый трофей за 12 минут на поле. По удивительному стечению обстоятельств, дебют пришёлся на матч с «Крузейро». После этого вингеру предвещали важную роль в следующем сезоне.

Но сначала были отдых и новая порция слухов. «Челси» видел в Эстевао важное подписание в контексте новой стратегии — приобретения талантов из Южной Америки. Первым её результатом был Кендри Паэс. Пока лондонский клуб работал в закулисье, бразилец самостоятельно подогревал интерес «Барселоны».

Эстевао Виллиан игрок «Палмейраса» «Я очень рад, что Витор Роке перейдёт в «Барсу», мы с ним друзья. Надеюсь, мы сыграем когда-нибудь за сине-гранатовых. Я видел игру Ламина Ямаля, он очень талантлив, может быть, у нас получится сыграть вместе».

Перед предсезонкой с основной командой Виллиана ждал последний тест на молодёжном уровне — Копинья. С «десяткой» на спине бразилец стал лидером и там. Оформлял голевое действие на каждой стадии вплоть до 1/16 финала, где «Палмейрас» сенсационно вылетел.

Уже через 10 дней Эстевао сыграл в чемпионате Сан-Паулу за основную команду. Тренер подводил его постепенно, предоставляя время в концовках матчей. В одной из таких игр бразилец отдал ассист на победный гол и заставил Абела Феррейру рассыпаться в комплиментах.

Абел Феррейра главный тренер «Палмейраса» «Сколько ему лет? 16 или 17? Для него всё кажется простым. Нужно терпение, у Эстевао огромный потенциал. Я действительно им восхищаюсь. Не знаю, что испытывает ребенок, которому вся семья говорит, что нужно играть хорошо. Я стараюсь снять это давление».

Лишь спустя два месяца бразилец впервые появится в старте «Палмейраса» — в Кубке Либертадорес. Забьёт дебютный гол и станет третьим самым молодым голеадором среди бразильцев в истории турнира. С тех пор Эстевао появлялся на поле каждый раз, как оказывался в заявке.

Парень здорово справляется с давлением. В день, когда СМИ активно разгоняли слухи о скором переезде Эстевао в «Челси», он выдал такой перформанс: победный гол на 90+8-й минуте матча, шесть ключевых передач и 11 обводок. Абел Феррейра вновь был без ума: «Я попрошу президента не продавать его! Пусть Эстевао останется с нами до 2027 года. Поверьте мне, он особенный. Я не видел такого в своей карьере».

Но спустя две недели Фабрицио Романо дал here we go — Эстевао станет игроком «Челси» в 2025-м, когда ему будет 18 лет. «Палмейрас» должен получить € 40 млн + € 25 млн бонусами. Сделку подтвердили клубы в конце июня. Через день после этого Виллиан забил и отпраздновал гол в стиле Коула Палмера.

На этом свершения бразильца не закончились. После ухода Эндрика он стал лидером «Палмейраса»: оформил восемь голов и семь ассистов. По пути даже сумел разозлить легенду — Рожерио Сени.

Рожерио Сени главный тренер «Баии» «Этого парня невозможно опекать! В нём виден талант, как в Лукасе Бералдо и Неймаре. У Эстевао есть всё, чтобы стать одним из величайших».

В матче с той же «Баией» произошла забавная ситуация: Виллиана признали лучшим игроком матча, но не смогли вручить награду — он пока мал для рекламы букмекера, спонсора лиги. В качестве утешительного приза бразильцу подарили миньона.

Сейчас Эстевао уже на уровне юного Неймара: в дебютном сезоне бразильского чемпионата оба таланта оформили по 16 голевых действий. У Неймара на это ушло 33 матча, в то время как у Виллиана — всего 22. И у него ещё есть все шансы это достижение превзойти! Стремительный рост привёл и к вызову в сборную Бразилии, куда вингер съездил в сентябре. Стал вторым самым молодым дебютантом в этом веке.

Что нужно улучшить до переезда в Европу?

Эстевао показывает бразильский стиль, полагаясь на красивую игру. В Европе приспособить его будет тяжело. О необходимых изменениях рассказывал координатор молодёжных команд «Палмейраса» Жоао Пауло Сампайо: «В первую очередь Виллиан работает над слабой ногой. Следующий шаг — улучшить своё телосложение, но это вопрос времени и зрелости». Однако он уверен, что у Эстевао всё получится: «Одна вещь, которая есть у таких игроков — сильная личность и эго, которое заставляет их себя мотивировать. Это просто для таких неземных талантов. Но очень сложно для обычных игроков, которых большинство».