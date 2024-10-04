«Будущий обладатель «Золотого мяча». Лучшая трата боссов «Челси» — главный талант Бразилии

«Палмейрас» сделал ставку на академию. В итоге за последние годы клуб не только дважды стал чемпионом Бразилии, но и отправил в Европу нескольких воспитанников: Эндрик уехал в «Реал», Луис Гильерме — в «Вест Хэм». Там же через год окажется и Эстевао Виллиан, которого подписал «Челси».
Бразильцу всего 17 лет, но он уже успел пережить юридические разборки, раннее внимание скаутов топ-клубов и давление со стороны СМИ. Сумел со всем справиться и стать для Бразилии главным талантом поколения. Знакомимся с историей этого парня из бразильской Франки.
Эстевао Виллиан
Фото: Ricardo Moreira/Getty Images
Карьера началась благодаря стараниям отца
Футбольный путь мальчика начался в «Крузейро». Туда Эстевао попал в 2015 году, когда его отец рискнул и приехал из Франки, чтобы пристроить сына в академию по советам знакомых бизнесменов. Тренерам хватило всего нескольких записей на диске, чтобы понять талант Виллиана.
«Мне очень понравился Эстевао во время просмотра. Тогда я понял, что следующий шаг — привезти его. Он попадал в категорию U9, по совпадению я был тренером этой команды. Но мальчик был лучше сверстников и стал тренироваться с командой U10».
Виллиан стал ездить на детские турниры и привлекать внимание. По словам первого тренера, после турнира Go Cup в 2016-м за ним стали следить «Сантос», «Фламенго», «Ботафого» и другие бразильские гранды. В «Крузейро» стали понимать, какой талант у них появился.
«Вы видели эти видео с Неймаром или Роналдиньо, когда они были детьми? Вот кто такой Эстевао. Он получает мяч в центре поля, обходит всю команду соперника и забивает голы».
Мимо хайпа не прошла Nike: подписав контракт с Эстевао, когда ему было ещё 10 лет. Неймар, например, подписал такое же соглашение в 13-летнем возрасте. После этого под своё крыло юного бразильца забрал агент Андре Кюри, который курировал переход того же Неймара из «Сантоса» в «Барселону».
«Крузейро» разработал для Эстевао спортивный план, потому что до 14 лет не мог предложить ему контракт. Там не хотели, чтобы дарование покинуло клуб. Но этим планам помешал кризис в клубе. В 2019 году в рамках расследования бразильских СМИ вскрылось, что «Крузейро» продавал часть экономических прав на игроков для покрытия долгов. С 13-летним Эстевао ситуация обстояла так: 70% прав остались у клуба, 15% — у семьи, оставшиеся 15% продали компании Estrela Sports Ltda. Только вот такие сделки запрещены ФИФА. Связанные с этим делом советники клуба были уволены.
Эстевао Виллиан в академии «Крузейро»
Фото: Из личного архива Эстевао Виллиана
После этого парень вместе с семьёй решил покинуть академию «Крузейро». Вновь не обошлось без скандала: клуб обвинил «Палмейрас», куда тот перебрался, в том, что их представили незаконно вели переговоры с семьей Эстевао до того, как ему исполнилось 14 лет. Позже оказалось, что «Палмейрас» ничего не нарушал, но отношения между клубами эта ситуация испортила.
С новым клубом талант заключил соглашение на три года. Некоторые медиа писали, что за переход «Палмейрас» заплатил семье более € 300 тыс., а по контракту Эстевао будет зарабатывать баснословные € 20 тыс. в месяц. Пришлось вмешиваться руководству академии: там заявили, что он не получает и 10% от этой суммы.
Первые успехи на молодёжном уровне
В академии «Палмейраса» быстро поняли, кто к ним перешёл. Уже с первых матчей в команде U15 Эстевао стал лидером и по игре, и по количеству результативных действий. Зимой 2022 года появились первые сообщения об интересе «Барселоны».
В бразильском клубе на тот момент уже сиял Эндрик, к игре которого было приковано внимание европейских клубов. Но в «Палмейрасе» тренеры видели в Виллиане более талантливого игрока: «У него есть потенциал стать одним из лучших на планете».
Эстевао сразу же стал чемпионом Сан-Паулу в категории до 15 лет. За пару недель до 15-летия оформил в одной из игр четыре гола и три ассиста, после чего впервые попал в команду U17. И забил уже в дебютном матче. После чего в связке с Эндриком взял Кубок Бразилии U17. В то же время бразилец решил отказаться от прозвища Мессиньо. Его он получил ещё во времена игры за «Крузейро»: «Это всплыло в результате сравнения, так как я всегда стараюсь держать мяч близко к ноге». Но Эстевао решил писать свою историю, хоть и мечтал об игре на «Камп Ноу».
«Я стараюсь равняться на Лео Месси. Но меня зовут Эстевао, и я хочу сделать своё имя великим и помогать семье».
В то же время уже началась ожесточённая борьба за Эндрика. В саге поучаствовал и Эстевао. Бразильский UOL писал, что ПСЖ предлагал € 80 млн за звёздный дуэт из «Палмейраса». Бразильцы отказали, продали Эндрика в «Реал» и ждали новых предложений по Виллиану: «Клуб уже отклонил предложения в € 30 млн и € 35 млн, теперь Париж предлагает € 40 млн». Не согласились и на это — через несколько месяцев Эстевао подписал первый контракт с отступными в € 60 млн.
Поездка на чемпионат мира U17
В ноябре 2023 года Эстевао в качестве лидера повёз сборную Бразилии на чемпионат мира U17. За пару недель до этого турнира вингер сделал «Палмейрас» U17 чемпионом Бразилии — в финале с «Сан-Паулу» оформил хет-трик.
Турнир в Индонезии начался с интервью агента игрока Андре Кюри: «Эстевао — настоящий феномен. Он будущий обладатель «Золотого мяча». Думаю, после чемпионата мира его кто-то подпишет. Возможно, «Барселона», «Реал» или «Манчестер Сити». Предложения есть».
Бразилия начала с поражения от Ирана, Эстевао вышел только на 20 минут и голевыми действиями не отметился. Зато во 2-м туре устроил феерию: вышел в старте в матче с Новой Каледонией, забил, оформил три ассиста и отдал сумасшедшие 13 ключевых передач. После этого бразилец начинал каждый матч в старте, оформил дубль в ворота Эквадора, но вместе со сборной споткнулся об Аргентину – и покинул турнир в четвертьфинале.
Эстевао с наградой лучшему игроку матча на ЧМ U17
Фото: Ricardo Moreira/Getty Images
По ходу турнира Эстевао показал, что на уровне сверстников он выделяется особенно. Вингер раздавал удивительные передачи, забивал ударами из-за пределов штрафной и вёл Бразилию за собой. После ЧМ внимание к его персоне повысилось, а в число претендентов добавился «Челси».
Скачок в большой футбол и переезд в Европу
«Палмейрас» вознаградил Эстевао и позволил ему дебютировать в последнем матче прошлого чемпионата. Виллиан взял свой первый взрослый трофей за 12 минут на поле. По удивительному стечению обстоятельств, дебют пришёлся на матч с «Крузейро». После этого вингеру предвещали важную роль в следующем сезоне.
Но сначала были отдых и новая порция слухов. «Челси» видел в Эстевао важное подписание в контексте новой стратегии — приобретения талантов из Южной Америки. Первым её результатом был Кендри Паэс. Пока лондонский клуб работал в закулисье, бразилец самостоятельно подогревал интерес «Барселоны».
«Я очень рад, что Витор Роке перейдёт в «Барсу», мы с ним друзья. Надеюсь, мы сыграем когда-нибудь за сине-гранатовых. Я видел игру Ламина Ямаля, он очень талантлив, может быть, у нас получится сыграть вместе».
Перед предсезонкой с основной командой Виллиана ждал последний тест на молодёжном уровне — Копинья. С «десяткой» на спине бразилец стал лидером и там. Оформлял голевое действие на каждой стадии вплоть до 1/16 финала, где «Палмейрас» сенсационно вылетел.
Уже через 10 дней Эстевао сыграл в чемпионате Сан-Паулу за основную команду. Тренер подводил его постепенно, предоставляя время в концовках матчей. В одной из таких игр бразилец отдал ассист на победный гол и заставил Абела Феррейру рассыпаться в комплиментах.
«Сколько ему лет? 16 или 17? Для него всё кажется простым. Нужно терпение, у Эстевао огромный потенциал. Я действительно им восхищаюсь. Не знаю, что испытывает ребенок, которому вся семья говорит, что нужно играть хорошо. Я стараюсь снять это давление».
Лишь спустя два месяца бразилец впервые появится в старте «Палмейраса» — в Кубке Либертадорес. Забьёт дебютный гол и станет третьим самым молодым голеадором среди бразильцев в истории турнира. С тех пор Эстевао появлялся на поле каждый раз, как оказывался в заявке.
Парень здорово справляется с давлением. В день, когда СМИ активно разгоняли слухи о скором переезде Эстевао в «Челси», он выдал такой перформанс: победный гол на 90+8-й минуте матча, шесть ключевых передач и 11 обводок. Абел Феррейра вновь был без ума: «Я попрошу президента не продавать его! Пусть Эстевао останется с нами до 2027 года. Поверьте мне, он особенный. Я не видел такого в своей карьере».
Но спустя две недели Фабрицио Романо дал here we go — Эстевао станет игроком «Челси» в 2025-м, когда ему будет 18 лет. «Палмейрас» должен получить € 40 млн + € 25 млн бонусами. Сделку подтвердили клубы в конце июня. Через день после этого Виллиан забил и отпраздновал гол в стиле Коула Палмера.
На этом свершения бразильца не закончились. После ухода Эндрика он стал лидером «Палмейраса»: оформил восемь голов и семь ассистов. По пути даже сумел разозлить легенду — Рожерио Сени.
«Этого парня невозможно опекать! В нём виден талант, как в Лукасе Бералдо и Неймаре. У Эстевао есть всё, чтобы стать одним из величайших».
В матче с той же «Баией» произошла забавная ситуация: Виллиана признали лучшим игроком матча, но не смогли вручить награду — он пока мал для рекламы букмекера, спонсора лиги. В качестве утешительного приза бразильцу подарили миньона.
Сейчас Эстевао уже на уровне юного Неймара: в дебютном сезоне бразильского чемпионата оба таланта оформили по 16 голевых действий. У Неймара на это ушло 33 матча, в то время как у Виллиана — всего 22. И у него ещё есть все шансы это достижение превзойти! Стремительный рост привёл и к вызову в сборную Бразилии, куда вингер съездил в сентябре. Стал вторым самым молодым дебютантом в этом веке.
Что нужно улучшить до переезда в Европу?
Эстевао показывает бразильский стиль, полагаясь на красивую игру. В Европе приспособить его будет тяжело. О необходимых изменениях рассказывал координатор молодёжных команд «Палмейраса» Жоао Пауло Сампайо: «В первую очередь Виллиан работает над слабой ногой. Следующий шаг — улучшить своё телосложение, но это вопрос времени и зрелости». Однако он уверен, что у Эстевао всё получится: «Одна вещь, которая есть у таких игроков — сильная личность и эго, которое заставляет их себя мотивировать. Это просто для таких неземных талантов. Но очень сложно для обычных игроков, которых большинство».