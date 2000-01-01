Моуринью оригинально выразил протест судье
Жозе Моуринью, кажется, начал войну против судей в Турции. Тренер «Фенербахче» оказался недоволен решением арбитра в матче с «Аланьяспором» (3:0) и необычно высказал своё мнение.
Протест
Арбитры зафиксировали офсайд, которого, по мнению Моуринью, не было. Тогда Жозе поставил перед телекамерой ноутбук с судейской ошибкой на экране. За такой протест тренер получил жёлтую карточку.
Недовольство
«В Турции лучшая в мире система VAR. Они могут отсмотреть эпизоды за пять секунд», — сказал Моуринью после матча.
Моуринью получил жёлтую карточку за необычный протест перед судьями
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