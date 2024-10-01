Месси, Роналду или Бензема? Кого из звёзд футбола вам не хватает в Лиге чемпионов?

Лига чемпионов возвращается — матчи 2-го тура пройдут спустя две недели после первых игр. А пока давайте вспомним тех футболистов, что не играют в турнире в силу того, что выступают за пределами Европы. Кого из них вам больше всего не хватает?
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Криштиану Роналду
Статистика в Лиге чемпионов: 187 матчей, 141 гол
Где играет сейчас: «Аль-Наср» (Саудовская Аравия)
Португалец укатил в Саудовскую Аравию в начале 2023 года. Перед этим наговорил много чего лишнего о «Манчестер Юнайтед», что привело к расторжению контракта. Роналду — пятикратный победитель Лиги чемпионов (в составе «Манчестер Юнайтед» и «Реала»), рекордсмен турнира по голам и проведённым матчам. Солидный возраст (39 лет) не мешает звезде мирового футбола забивать больше 30 мячей за сезон в Саудовской Аравии. Правда, с трофеями пока всё грустно — «Аль-Хиляль» постоянно обламывает Криштиану и компанию. Европейскую Лигу чемпионов Роналду выигрывал неоднократно. Получится ли покорить азиатский аналог?
Луис Суарес
Статистика в Лиге чемпионов: 79 матчей, 31 гол
Где играет сейчас: «Интер Майами» (США)
Уругваец покинул Европу летом 2022 года. С того момента нападающий сменил уже несколько клубов. Сначала поиграл на родине за «Насьональ», потом — в Бразилии за «Гремио», а в начале 2024 года воссоединился с Месси в «Интер Майами». Недавно Луис завершил карьеру в сборной Уругвая, так что теперь 37-летний футболист сосредоточится исключительно на игре за клуб. Он не потерял бомбардирских навыков — 19 голов в 27 матчах за американскую команду. Получится ли у звёздной банды ветеранов привести «Интер» к победе в МЛС?
Карим Бензема
Статистика в Лиге чемпионов: 152 матча, 90 голов
Где играет сейчас: «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия)
Бензема пять раз побеждал в Лиге чемпионов вместе с «Реалом». В 2022 году получил первый в карьере «Золотой мяч», а через несколько месяцев удивил многих переездом в Саудовскую Аравию. Хотя понять Карима можно — тяжело отказать, когда тебя заваливают деньгами. Правда, в новой стране Бензема приходится тяжело. Он часто конфликтует с главными тренерами — Нуну Эшпириту Санту и Марсело Гальярдо не дадут соврать. Оба уже покинули «Аль-Иттихад», и теперь за Бензема взялся Лоран Блан (благо оба говорят на одном языке). Пока получается неплохо — Карим забил шесть мячей в шести матчах.
Марко Ройс
Статистика в Лиге чемпионов: 72 матча, 24 гола
Где играет сейчас: «Лос-Анджелес Гэлакси» (США)
Ещё недавно (в марте 2024-го) Ройс забивал в Лиге чемпионов, а теперь играет в МЛС. По окончании прошлого сезона Марко покинул дортмундскую «Боруссию» в статусе свободного агента. Уйти красиво не получилось — команда проиграла «Реалу» (0:2) в финале Лиги чемпионов. А за год до этого максимально драматично упустила чемпионский титул в Бундеслиге в заключительном туре. Возможно, немец станет победителем МЛС, но ясность в этом вопросе наступит ближе к концу года. А пока он забил один мяч и отдал две голевые передачи в пяти матчах за новый клуб.
Неймар
Статистика в Лиге чемпионов: 81 матч, 43 гола
Где играет сейчас: «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)
Техничный бразилец брал Лигу чемпионов с «Барселоной», но чаще забивал в турнире в составе «ПСЖ» (22 гола). Неймар решил кардинально всё поменять в 31 год и переехал в Саудовскую Аравию. В прошлом сезоне «Аль-Хиляль» кромсал всех во внутренних турнирах, но нападающий наблюдал за всем эти со стороны. Он провёл всего пять матчей после перехода, а потом получил тяжелейшую травму за сборную Бразилии. Насколько тяжёлую, что до сих пор не вернулся в строй, хотя прошёл почти год. Покупая Неймара за € 90 млн, руководство «Аль-Хиляля» рассчитывало, что он станет звездой саудовской лиги. Но пока приходится ждать.
Эдинсон Кавани
Статистика в Лиге чемпионов: 70 матчей, 35 голов
Где играет сейчас: «Бока Хуниорс» (Аргентина)
Кавани поиграл в Лиге чемпионов сразу за три клуба («Наполи», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед») и забивал в среднем каждые два матча. Летом 2023 года длинноволосый нападающий вернулся в Южную Америку. У Кавани истёк контракт с «Валенсией», и он перешёл в «Бока Хуниорс». 43 матча, 20 голов — неплохие цифры для 37-летнего форварда. Год назад новая команда Эдинсона остановилась в шаге от победы в Кубке Либертадорес — южноамериканском аналоге Лиги чемпионов. А в этом уже вылетела из Копа Судамерикана — аналога Лиги Европы.
Садио Мане
Статистика в Лиге чемпионов: 64 матча, 27 голов
Где играет сейчас: «Аль-Наср» (Саудовская Аравия)
Мане, как и Роналду, Неймар и Бензема, уехал в Саудовскую Аравию. К слову, он оказался в одной команде со звёздным португальцем. Африканец поиграл в Лиге чемпионов за «Ливерпуль» и «Баварию», а теперь выступает в азиатском аналоге турнира. 19+11 в 46 матчах — статистика Мане в прошлом сезоне. В девяти встречах нынешнего сезона Садио забил всего один мяч, но зато он прекрасно чувствует себя в роли ассистента (пять результативных передач). Мане брал Лигу чемпионов с «Ливерпулем». Получится ли сделать то же самое с «Аль-Насром»?
Оливье Жиру
Статистика в Лиге чемпионов: 67 матчей, 25 голов
Где играет сейчас: «Лос-Анджелес» (США)
Чемпион мира и победитель Лиги чемпионов покинул Европу не так давно. Прошедшим летом Жиру впервые в карьере решил поиграть за океаном и подписал контракт с «Лос-Анджелесом». Приезд игрока с таким бэкграундом в МЛС — большое событие для лиги. Правда, пока 37-летний нападающий не радует болельщиков фантастическими цифрами. Два гола и результативная передача в 11 матчах — скромная статистика Жиру в новом клубе. Возможно, француз бережёт голевые подвиги под матчи плей-офф. С другой стороны, на днях «Лос-Анджелес» стал победителем Открытого Кубка США, а Жиру открыл счёт в финале.
Лионель Месси
Статистика в Лиге чемпионов: 163 матча, 129 голов
Где играет сейчас: «Интер Майами» (США)
Очень редко находится рейтинг, в котором есть Роналду и нет Месси. Или наоборот. Только два футболиста в истории пробили отметку в 100 голов в ЛЧ. Оба играют за пределами Европы. Месси четыре раза побеждал в Лиге чемпионов с «Барселоной», а вот период в «ПСЖ» он вряд ли вспоминает с теплотой. Аргентинец занимает второе место по голам в истории турнира и третье по проведённым матчам. Месси покинул Европу чуть позже Роналду — летом 2023 года он перебрался за океан и подписал контракт с «Интер Майами». Кстати, оттуда гораздо проще летать в расположение сборной Аргентины. Сейчас «Интер» лидирует в Восточной конференции МЛС. Но что будет в плей-офф?
Серхио Бускетс
Статистика в Лиге чемпионов: 129 матчей, 4 гола
Где играет сейчас: «Интер Майами» (США)
До лета 2023 года испанец играл исключительно за «Барселону» и взял с ней огромное количество трофеев. Трижды побеждал в Лиге чемпионов и провёл 129 матчей в турнире (19-й показатель в истории). Год назад ветеран покинул «Барселону» в связи с истечением срока контракта и воссоединился с Месси в «Интер Майами». В прошлом сезоне они стали победителями Кубка лиг, но теперь наверняка нацеливаются на победу в МЛС. Сам Бускетс отыграл за «Интер» в общей сложности 55 матчей, забил один мяч и отдал шесть результативных передач.