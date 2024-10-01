В списке — только те футболисты, что не играют в Европе.

Месси, Роналду или Бензема? Кого из звёзд футбола вам не хватает в Лиге чемпионов?

Лига чемпионов возвращается — матчи 2-го тура пройдут спустя две недели после первых игр. А пока давайте вспомним тех футболистов, что не играют в турнире в силу того, что выступают за пределами Европы. Кого из них вам больше всего не хватает?

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.