4000 болельщиков «Фиорентины» проехали 30 км на мотоциклах ради любимого клуба

Необычный выезд фанатов в Италии

Фанаты «Фиорентины» проехали 30 км на мотоциклах и скутерах ради любимого клуба. Они стали группой поддержки на гостевом матче с «Эмполи». Согласитесь, дорога до стадиона выглядит потрясающе!