«Вместо жёлтой Тюкавину — гол «Динамо». Разбор судейства в 10-м туре РПЛ

В РПЛ прошла ровно треть сезона. Юбилейный, 10-й тур получился противоречивым в плане судейства. С одной стороны, в большинстве матчей судьи полностью справились с работой. С другой — есть и неудачные моменты.

Специально для «Чемпионата» судейство в 10-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Оренбург» — «Пари НН» — 1:2

Черемных в этом сезоне поднялся из Первой лиги, это его вторая игра. Очень хорошо, только надо поувереннее быть. Решения правильные, а в глазах испуг, как будто что-то не так делает. Нужно быть понаглее.

Оценка Черемных — 8,4.

Михаил Черемных Фото: ФК «Оренбург»

«Факел» — «Рубин» — 0:0

Мешков тоже отработал хорошо. Даже добавить нечего.

Оценка Мешкова — 8,4.

ЦСКА — «Ахмат» — 3:0

Вообще не сложная игра для Кукуяна, хотя казалось, что может быть иначе.

Оценка Кукуяна — 8,4.

Павел Кукуян Фото: РИА Новости

«Локомотив» — «Спартак» — 3:1

Сложный матч и очень хорошая работа Безбородова. На 13-й минуте он назначил 11-метровый в ворота «Локомотива». С паузой, поскольку «Спартак» следующим ударом мог забить гол. Карпукас в момент замаха игрока «Спартака» выставил ногу в сторону, не сыграл в мяч и помешал сопернику пробить по воротам. Это фол по неосторожности и пенальти.

Следующий эпизод: игрок «Спартака» находился за линией офсайда, а соперник сыграл в мяч, который затем отскочил обратно к спартаковцу. Правильно продолжил игру Безбородов, фиксировать «вне игры» здесь не надо. Этот момент в первую очередь говорит о хорошей коммуникации с ассистентом.

На 71-й минуте — дискуссионный момент. По трансляции падение Барко — не симуляция. С позиции Безбородова, возможно, виделось, что игрок «Спартака» сам выставлял ногу. Но повтора с такого ракурса нам, к сожалению, не показали. Хорошо, что карточка не вторая. Критерии симуляции действительно есть. Но для меня это всё же фол со стороны футболиста «Локомотива» и неправильный показ жёлтой карточки.

Оценка Безбродова — 8,4.

«Краснодар» — «Зенит» — 2:0

Сложная игра для Сухого. Ему доверяют такие матчи, и он отлично справляется. Единственный момент — жёлтая карточка Тормене. Не понимаю, почему для всех момент спорный. Если бы игрок «Краснодара» действительно как следует наступил на Гонду, то был бы омлет и футболист «Зенита» встал бы не скоро. Вместо этого он поставил ногу и сразу же поднял её вверх. Сухой быстро показал карточку и всех разогнал. И это не повод для вмешательства VAR.

Оценка Сухого — 8,5.

Алексей Сухой Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Ростов» — «Акрон» — 0:2

Вторая игра Абросимова — вторая отрицательная оценка. Медленный арбитр. На 69-й минуте Роналдо убегал, и сзади в него покатился соперник. Контакт был, но проблема в том, что игрок «Ростова» устоял. А в следующем моменте его догнал защитник, и там уже была нормальная борьба. Если бы Роналдо упал в первом эпизоде, это была бы красная карточка для соперника. Говорят, что его сбили с темпа, но ни один арбитр, когда футболист продолжает движение, не вернёт момент на красную. Эпизод был заигран. А если судья продолжит игру, потому что футболист остался на ногах, а потом даст свисток и удалит защитника, то он просто не сможет это никому объяснить.

На 24-й минуте Абросимов не показал жёлтую игроку «Ростова» за попадание рукой по лицу. А на 75-й надо было показывать вторую карточку Мохеби. Тот прыгнул сопернику на голеностоп, сам схватился за ногу и с криками упал. Арбитр ошибочно назначил штрафной в пользу «Ростова», а по факту должен был удалять Мохеби за вторую жёлтую.

Оценка Абросимова — 7,8.

«Крылья Советов» — «Химки» — 0:0

Хорошая работа Левникова. Понравилось, что он много двигался.

Оценка Левникова — 8,4.

Кирилл Левников Фото: ФК «Крылья Советов»

«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва — 0:1

Низкая оценка у Чебана. Первый тайм он провалил полностью, а там всё и произошло. Возможно, во втором Чебан собрался и успокоился. Не знаю, с чем это связано. Он же получил назначение не за день до вылета, готовился точно.

Первый момент, когда Чебан «поплыл». Открытая позиция, защитник московского «Динамо» сыграл головой в мяч, тот попал в руку своему же игроку, потом – другому. Чебан назначил 11-метровый. А ситуация простая: ни там, ни там не было игры рукой, мяч отлетал от своего к своему. Ошибка Чебана, которую исправил VAR.

Момент с голом — тоже ошибка. Чебан неправильно назначил штрафной на Тюкавине. И здесь ситуация, как в случае с Мохеби. Футболист Махачкалы тянулся за мячом, а Тюкавин, не играя в мяч, выставил ногу в сторону и наступил сопернику на голеностоп, после чего упал с криками. Вместо того чтобы наказать Тюкавина жёлтой карточкой за грубую игру, Чебан назначил штрафной в другую сторону, пошла подача, и Нгамалё забил. Это не считается результативной ошибкой, но оценка снижается.

На 35-й минуте Чебан неверно показал жёлтую игроку Махачкалы. Абсолютно не разобрался он в этом эпизоде, также прилететь может второму ассистенту. Футболист хозяев просто поскользнулся и попал шипами по голеностопу соперника, который стоял сзади. Ни намерения нагрубить, ничего. Чебан просто провалил первый тайм — затмение какое-то. Оценка низкая, и это плохо.

Оценка Чебана — 7,5.