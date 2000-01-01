Болельщик пражской «Спарты» выиграл € 40 тыс. во время матча

Фанат пражской «Спарты» выиграл € 40 тыс. на матче

Болельщик пражской «Спарты» выиграл целый миллион чешских крон (€ 40 тыс.), поучаствовав в футбольном конкурсе в перерыве во время матча. Он мастерским ударом попал в мини-ворота с центра поля.