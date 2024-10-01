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Как сыграли российские футболисты за границей, сентябрь 2024: Миранчук, Головин, Сафонов, Кузяев, Чалов, Оздоев

Первая победа Сафонова и проблемы Миранчука. Как прошёл уикенд россиян за границей
Никита Паглазов
Как сыграли российские футболисты за границей
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А «Монако» и Головин бьются за первое место с «ПСЖ».

В прошедший уикенд россияне не сильно блистали в зарубежных чемпионатах. Хотя несколько игроков всё же принесли пользу своим командам. Рассказываем о наших главных легионерах и матчах с их участием.

Александр Головин («Монако», Франция)

Франция — Лига 1 . 6-й тур
28 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 1
Монпелье
Монпелье
0:1 Нзингула – 16'     1:1 Балогун – 32'     2:1 Камара – 90+8'    
Удаления: нет / Кулибали – 90+2'

Капитан «Монако» вышел в стартовом составе на матч 6-го тура чемпионата Франции с «Монпелье». Монегаски одержали победу со счётом 2:1. Головин не отметился результативными действиями, проведя на поле все 90 минут.

Александр нанёс один удар по воротам, отдал 86% точных передач, дважды успешно пошёл в дриблинг. Также россиянин выиграл одно верховое единоборство, трижды отобрал мяч и отдал один ключевой пас. Не самый топовый, но добротный матч от Головина.

Александр Головин

Александр Головин

Фото: Zuma/TASS

Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция)

Франция — Лига 1 . 6-й тур
27 сентября 2024, пятница. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Ренн
Ренн
1:0 Баркола – 30'     2:0 Ин – 58'     3:0 Баркола – 68'     3:1 Калимуэндо – 75'    

Сафонов провёл второй матч за «ПСЖ» в Лиге 1. Если в прошлой игре парижане не одолели «Реймс», то в 6-м туре разобрались с «Ренном» (3:1). Матвей совершил четыре сейва за 90 минут и пропустил один мяч.

У россиянина был шанс уйти с поля «сухим», но на 75-й минуте он не отразил удар Арно Калимуэндо с пенальти. Неплохой матч от Сафонова, однако пока Матвей не чувствует себя уверенно на 100%. Периодически вместо короткой передачи защитникам он предпочитает вынести мяч далеко вперёд. Хотя тренер «ПСЖ» Луис Энрике догматично требует от вратарей разыгрывать, а не выбивать.

Матвей Сафонов

Матвей Сафонов

Фото: Zuma/TASS

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Франция — Лига 1 . 6-й тур
28 сентября 2024, суббота. 20:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
0 : 3
Лилль
Лилль
0:1 Дэвид – 23'     0:2 Дэвид – 35'     0:3 Дэвид – 79'    

В прошедшем туре «Гавр» крупно влетел дома «Лиллю» — 0:3. Кузяев появился на поле на 59-й минуте: он выиграл три верховых единоборства, отдал 76% точных пасов (один — ключевой), совершив всего 20 касаний мяча.

Далер вышел на замену при счёте 0:2. А «Гавр» на поле с россиянином пропустил ещё один гол. Команда после шести туров занимает 14-е место в таблице Лиги 1. До зоны вылета — всего два очка.

Далер Кузяев

Далер Кузяев

Фото: Zuma/TASS

Фёдор Чалов (ПАОК, Греция)

Греция — Суперлига . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники
Окончен
0 : 1
Арис
Салоники
0:1 Гарсия – 63'    

В 5-м туре Чалов забил первый мяч за ПАОК, реализовав пенальти в матче с «Волосом» (4:1). Но в прошедшей игре россиянин не помог клубу из Салоников выиграть дерби у «Ариса». Чалов появился на поле на 68-й минуте — сравнять счёт не вышло.

Отметим, что другой россиянин ПАОКа — Магомед Оздоев — также вышел на замену на 76-й минуте. Действующий чемпион Греции потерпел первое поражение в сезоне и занимает третье место после шести туров.

Фёдор Чалов

Фёдор Чалов

Фото: EPA/TASS

Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США)

США — Major League Soccer . МЛС
29 сентября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Филадельфия Юнион
Филадельфия
Окончен
1 : 1
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Харриэль – 61'     1:1 Лобжанидзе – 72'    

«Атланта Юнайтед» не побеждает уже в трёх матчах подряд. В прошедшей встрече команда сыграла вничью с «Филадельфией Юнион». Миранчук вышел на поле в старте и провёл на поле все 90 минут. Алексей действовал полезно, но результативными действиями не отметился. Впервые за три матча россиянин ушёл с поля без забитого мяча.

«Атланта» занимает 11-е место в Восточной конференции МЛС, отставая от зоны плей-офф на три очка. До конца регулярного сезона осталось три матча. Вытащит ли Миранчук «Атланту» в следующий этап?

Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

Фото: Imago/TASS

Как сыграли другие россияне

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук провёл 65 минут в матче 8-го тура чемпионата Швейцарии с «Цюрихом». Помочь своей команде россиянин не смог — клуб из Сьона уступил с минимальным счётом.

Швейцария — Суперлига . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Цюрих
Цюрих
Окончен
1 : 0
Сьон
Сьон
1:0 Gomez – 17'    

Голкипер «Фамаликана» Иван Злобин помог своей команде набрать одно очко во встрече с «Насьоналом». Это второй подряд «сухой» матч россиянина.

Португалия — Примейра . 7-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Окончен
0 : 0
Насьонал
Фуншал

«Будё-Глимт» разгромил «Кристиансунн» (4:0) в матче 24-го тура чемпионата Норвегии. Голкипер Никита Хайкин провёл на поле все 90 минут.

Норвегия — Элитсерия . 24-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Будё-Глимт
Будё
Окончен
4 : 0
Кристиансунн
Кристиансунн
1:0 Хёуге – 25'     2:0 Лэнсинг – 30'     3:0 Хёуге – 45'     4:0 Синкернагель – 63'    

Нападающий «Копенгагена» Герман Онугха провёл 55 минут на поле в матче с бывшей командой — «Вайле». Копенгагенцы одержали гостевую победу со счётом 2:1, но россиянин голевыми действиями не отметился.

Помимо Чалова и Оздоева, во встрече ПАОК — «Арис» на поле вышел вингер Магомед-Шапи Сулейманов. Россиянин появился на 74-й минуте, результативными действиями не отметился, но его команда одержала важную гостевую победу.

Дания — Суперлига . Суперлига. 10-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Вайле
Вайле
Окончен
1 : 2
Копенгаген
Копенгаген
1:0 Kirkegaard – 46'     1:1 Дикс – 62'     1:2 Корнелиус – 85'    
Магомед-Шапи Сулейманов

Магомед-Шапи Сулейманов

Фото: Из личного архива Шапи

Вингер АЕЛа Даниил Лесовой не помог своей команде одержать победу в матче 5-го тура чемпионата Кипра с «Омонией». Россиянин провёл на поле 87 минут.

Кипр — Первый дивизион . 5-й тур
27 сентября 2024, пятница. 19:00 МСК
Омония
Никосия
Окончен
3 : 1
АЕЛ
Лимасол
0:1 Сингх – 9'     1:1 Какулис – 44'     2:1 Кулибали – 57'     3:1 Кулибали – 71'    
Удаления: нет / Кечкеш – 86'

Российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев провёл полный матч с «Железничаром». Белградцы уверенно лидируют в чемпионате Сербии, на шесть очков (по потерянным) опережая ОФК.

Сербия — Суперлига . 10-й тур
27 сентября 2024, пятница. 20:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Окончен
2 : 1
Железничар П
Панчево
1:0 Дркушич – 33'     1:1 Ezeh – 60'     2:1 Илич – 70'    
Как сыграли россияне

Как сыграли россияне

Фото: Чемпионат

Кто не сыграл

Арсен Захарян продолжает восстановление после травмы. А «Реал Сосьедад» без него в 8-м туре легко разобрался с «Валенсией».

Испания — Примера . 8-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Кубо – 8'     2:0 Оускарссон – 80'     3:0 Оускарссон – 90+2'    

Голкипер Даниил Худяков остался на скамейке «Штурма» в матче с «Блау-Вайсом». Клуб из Граца без россиянина в основе одержал гостевую победу.

Австрия — Бундеслига . 8-й тур
28 сентября 2024, суббота. 18:00 МСК
Блау-Вайс
Линц
Окончен
1 : 2
Штурм
Грац
0:1 Биерет – 18'     1:1 Гойгингер – 33'     1:2 Китеишвили – 71'    

И снова Александр Кокорин остался вне заявки кипрского «Ариса» на игру с «Пафосом». Форвард восстанавливается после травмы. Тренер «Ариса» Алексей Шпилевский отметил, что Кокорин вернётся в обойму после международного перерыва.

Кипр — Первый дивизион . 5-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пафос
Пафос
Окончен
1 : 1
Арис
Лимасол
0:1 Гомис – 7'     1:1 Гольдар – 11'    

Голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин остался в запасе на встречу 6-го тура чемпионата Греции с АЕКом.

Греция — Суперлига . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 21:30 МСК
АЕК Афины
Афины
Окончен
2 : 0
Панатинаикос
Афины
1:0 Пьерро – 30'     2:0 Амрабат – 90+3'    

Капитан «Вестерло» Роман Нойштедтер не вышел на поле в матче 9-го тура. А его команда неожиданно обыграла в гостях «Стандард».

Греция — Суперлига . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 21:30 МСК
АЕК Афины
Афины
Окончен
2 : 0
Панатинаикос
Афины
1:0 Пьерро – 30'     2:0 Амрабат – 90+3'    

«Урарту» без российского форварда Ивана Игнатьева одержал домашнюю победу над «Ноа».

Армения — Премьер-лига . 9-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Урарту
Ереван
Окончен
2 : 1
Ноа
Ереван
1:0 Симонян – 45+5'     1:1 Баррозо – 59'     2:1 Гилмор – 66'    
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