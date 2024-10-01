А «Монако» и Головин бьются за первое место с «ПСЖ».

Первая победа Сафонова и проблемы Миранчука. Как прошёл уикенд россиян за границей

В прошедший уикенд россияне не сильно блистали в зарубежных чемпионатах. Хотя несколько игроков всё же принесли пользу своим командам. Рассказываем о наших главных легионерах и матчах с их участием.

Александр Головин («Монако», Франция)

Капитан «Монако» вышел в стартовом составе на матч 6-го тура чемпионата Франции с «Монпелье». Монегаски одержали победу со счётом 2:1. Головин не отметился результативными действиями, проведя на поле все 90 минут.

Александр нанёс один удар по воротам, отдал 86% точных передач, дважды успешно пошёл в дриблинг. Также россиянин выиграл одно верховое единоборство, трижды отобрал мяч и отдал один ключевой пас. Не самый топовый, но добротный матч от Головина.

Александр Головин Фото: Zuma/TASS

Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция)

Сафонов провёл второй матч за «ПСЖ» в Лиге 1. Если в прошлой игре парижане не одолели «Реймс», то в 6-м туре разобрались с «Ренном» (3:1). Матвей совершил четыре сейва за 90 минут и пропустил один мяч.

У россиянина был шанс уйти с поля «сухим», но на 75-й минуте он не отразил удар Арно Калимуэндо с пенальти. Неплохой матч от Сафонова, однако пока Матвей не чувствует себя уверенно на 100%. Периодически вместо короткой передачи защитникам он предпочитает вынести мяч далеко вперёд. Хотя тренер «ПСЖ» Луис Энрике догматично требует от вратарей разыгрывать, а не выбивать.

Матвей Сафонов Фото: Zuma/TASS

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

В прошедшем туре «Гавр» крупно влетел дома «Лиллю» — 0:3. Кузяев появился на поле на 59-й минуте: он выиграл три верховых единоборства, отдал 76% точных пасов (один — ключевой), совершив всего 20 касаний мяча.

Далер вышел на замену при счёте 0:2. А «Гавр» на поле с россиянином пропустил ещё один гол. Команда после шести туров занимает 14-е место в таблице Лиги 1. До зоны вылета — всего два очка.

Далер Кузяев Фото: Zuma/TASS

Фёдор Чалов (ПАОК, Греция)

В 5-м туре Чалов забил первый мяч за ПАОК, реализовав пенальти в матче с «Волосом» (4:1). Но в прошедшей игре россиянин не помог клубу из Салоников выиграть дерби у «Ариса». Чалов появился на поле на 68-й минуте — сравнять счёт не вышло.

Отметим, что другой россиянин ПАОКа — Магомед Оздоев — также вышел на замену на 76-й минуте. Действующий чемпион Греции потерпел первое поражение в сезоне и занимает третье место после шести туров.

Фёдор Чалов Фото: EPA/TASS

Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США)

«Атланта Юнайтед» не побеждает уже в трёх матчах подряд. В прошедшей встрече команда сыграла вничью с «Филадельфией Юнион». Миранчук вышел на поле в старте и провёл на поле все 90 минут. Алексей действовал полезно, но результативными действиями не отметился. Впервые за три матча россиянин ушёл с поля без забитого мяча.

«Атланта» занимает 11-е место в Восточной конференции МЛС, отставая от зоны плей-офф на три очка. До конца регулярного сезона осталось три матча. Вытащит ли Миранчук «Атланту» в следующий этап?

Алексей Миранчук Фото: Imago/TASS

Как сыграли другие россияне

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук провёл 65 минут в матче 8-го тура чемпионата Швейцарии с «Цюрихом». Помочь своей команде россиянин не смог — клуб из Сьона уступил с минимальным счётом.

Голкипер «Фамаликана» Иван Злобин помог своей команде набрать одно очко во встрече с «Насьоналом». Это второй подряд «сухой» матч россиянина.

«Будё-Глимт» разгромил «Кристиансунн» (4:0) в матче 24-го тура чемпионата Норвегии. Голкипер Никита Хайкин провёл на поле все 90 минут.

Нападающий «Копенгагена» Герман Онугха провёл 55 минут на поле в матче с бывшей командой — «Вайле». Копенгагенцы одержали гостевую победу со счётом 2:1, но россиянин голевыми действиями не отметился.

Помимо Чалова и Оздоева, во встрече ПАОК — «Арис» на поле вышел вингер Магомед-Шапи Сулейманов. Россиянин появился на 74-й минуте, результативными действиями не отметился, но его команда одержала важную гостевую победу.

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: Из личного архива Шапи

Вингер АЕЛа Даниил Лесовой не помог своей команде одержать победу в матче 5-го тура чемпионата Кипра с «Омонией». Россиянин провёл на поле 87 минут.

Российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев провёл полный матч с «Железничаром». Белградцы уверенно лидируют в чемпионате Сербии, на шесть очков (по потерянным) опережая ОФК.

Как сыграли россияне Фото: Чемпионат

Кто не сыграл

Арсен Захарян продолжает восстановление после травмы. А «Реал Сосьедад» без него в 8-м туре легко разобрался с «Валенсией».

Голкипер Даниил Худяков остался на скамейке «Штурма» в матче с «Блау-Вайсом». Клуб из Граца без россиянина в основе одержал гостевую победу.

И снова Александр Кокорин остался вне заявки кипрского «Ариса» на игру с «Пафосом». Форвард восстанавливается после травмы. Тренер «Ариса» Алексей Шпилевский отметил, что Кокорин вернётся в обойму после международного перерыва.

Голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин остался в запасе на встречу 6-го тура чемпионата Греции с АЕКом.

Капитан «Вестерло» Роман Нойштедтер не вышел на поле в матче 9-го тура. А его команда неожиданно обыграла в гостях «Стандард».

«Урарту» без российского форварда Ивана Игнатьева одержал домашнюю победу над «Ноа».