Самая масштабная смена власти сезона в РПЛ. Скоро вы не узнаете «Крылья Советов»

Наши инсайды о готовящейся громкой отставке в самарском клубе. Коснуться может не только Осинькина.

«Крыльях Советов» ждут большие перемены. По нашей информации, в ближайшее время Игоря Осинькина на посту главного тренера должен сменить Сергей Игнашевич. По словам наших источников, назначение Игнашевича согласовано, и произойдёт это, скорее всего, после матча с «Локомотивом». Тренер уже даже выбрал себе штаб. По информации «Чемпионата», туда должны войти тренер по физподготовке Михаил Соловей и тренер Артём Булойчик. Также в штабе останется помощник Осинькина Сергей Булатов.

Что вообще происходит в «Крыльях Советов» и почему хотят убрать Осинькина?

У «Крыльев Советов» в этом сезоне РПЛ за 10 туров уже пять поражений. Да и нельзя сказать, что по игре команда блистает. В общем, вопросы к нынешнему тренерскому штабу есть. Но это не главная причина, по которой будущее Осинькина в клубе сейчас под большим вопросом. В позапрошлом сезоне команда вообще спасалась в последнем туре – и ничего.

Главное здесь – смена руководства Самарской области. Две недели назад этот пост официально занял 35-летний Вячеслав Федорищев. Можно предположить, что вокруг него сразу возникло много людей, которые начали давать советы по будущему «Крыльев» ― всё-таки клуб почти полностью существует за счёт регионального бюджета. Конкретно властям не нравится трансферная стратегия клуба и близость к агенту Павлу Андрееву.

Вячеслав Федорищев Фото: Правительство Самарской области

По нашей информации, «подвис» не только Осинькин, но и всё высшее руководство клуба в лице спортивного директора Сергея Корниленко и гендиректора Вадима Андреева. Что также «вяжется» со сменой главы области.

Сменить Корниленко должен нынешний спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян. Сейчас, по нашей информации, тот взял 10-дневный отпуск в калининградском клубе. Вряд ли это совпадение. Скорее всего, он готовится к будущему назначению.

Теперь про тренера. Почему Игнашевич? Здесь ответа нет. Были слухи о возможном приходе в клуб «Ростеха», но, по нашей информации, сейчас этот вариант не обсуждается, хотя у боссов корпорации действительно были такие мысли. Единственная связь «Крыльев Советов» и «Ростеха» сейчас ― наличие у клуба долга перед банком корпорации, «Новикомом».

Сергей Игнашевич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вторую возможную причину назвали коллеги из «РИА Новости». По их информации, приход Игнашевича в клуб лоббирует Герман Ткаченко — глава ProSports Management. Сам Ткаченко это опроверг, да и по словам наших источников это не так. Хотя Ткаченко уже был на официальной должности в самарском клубе — с 1999 по 2005 год он занимал пост президента клуба.

Скорее всего, Игнашевич ― компромиссная кандидатура, которая была предложена новому губернатору в частных беседах. В любом случае «Крылья Советов» вступают в период перестройки. И нет никакой гарантии, что будет лучше.