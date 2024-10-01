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Первая лига России, ФНЛ, обзор 12-го тура: результаты матчей, видео, статистика, голы, события, таблица

Безбашенная развязка у «Торпедо» и феномен «Черноморца». Всё о туре в Первой лиге. Видео
Айнур Шаймарданов
Первая лига России, ФНЛ, обзор 12-го тура
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А ещё два супергола — мы не смогли выбрать лучший.

12-й тур Мелбет Первой лиги подарил нам сразу несколько мощных голов, потерю очков лидером, несколько разгромных побед и топовый по насыщенности матч в Химках.

Лучшие голы тура. Их два

Часто, анализируя все голы тура в Первой лиге, перед авторами «Чемпионата» возникает субъективная, но посильная задача — определить лучший по итогам всей недели. Однако на этот раз мы предлагаем вашему вниманию сразу два топ-момента.

Александр Ломакин («Енисей»)

Россия — Мелбет Первая лига . 12-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
3 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Ломакин – 20'     2:0 Савельев – 33'     3:0 Масловский – 60'    

Пушка воспитанника «Локо» положила начало разгрому «Урала» в Красноярске. Ломакин получил передачу в свободную зону, чуть приблизился к воротам и нанёс хлёсткий удар в дальний нижний угол в стиле Лионеля Месси.

«Енисей» поднялся на две позиции в середине таблицы, а «Урал» упустил как вторую строчку, так и возможность догнать занимающий первое место «Арсенал».

Артём Симонян («СКА-Хабаровск»)

Россия — Мелбет Первая лига . 12-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 1
Тюмень
Тюмень
1:0 Алиев – 38'     2:0 Симонян – 45'     2:1 Шавлохов – 88'    
Удаления: Поярков – 51' / нет

Парад пушечных ударов продолжается. На очереди гол Артёма Симоняна, тоже ставший победным в матче и тоже забитый дальним ударом. От выстрела игрока «СКА-Хабаровск» пострадала «Тюмень».

Хабаровчане, практически весь второй тайм проведшие в меньшинстве, пропустили лишь однажды, доведя дело до третьей победы в четырёх турах. А «Тюмень» — последняя с пятиочковым отставанием.

Матч тура: «Торпедо» — «Сочи»

Россия — Мелбет Первая лига . 12-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Крамарич – 45+1'     1:1 Горбунов – 83'     2:1 Максимов – 88'     2:2 Мелёшин – 90'    

Выбрать лучшую игру тура оказалось гораздо проще, чем лучший гол. Концовка матча в Химках была на три результата, но завершилась самым справедливым для обеих команд.

«Сочи» вёл 1:0 к 83-й минуте. «Торпедо» забило дважды за пять минут, а сочинцы сравняли на 90-й. «Торпедо» благодаря осечке «Урала» вернулось на второе место, «Сочи» тоже поднялся на одну строчку, но в середине таблицы.

Команда тура: «Черноморец»

Россия — Мелбет Первая лига . 12-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
3 : 0
Сокол
Саратов
1:0 Гурченко – 41'     2:0 Кротов – 56'     3:0 Мусалов – 90+4'    

Второй тур подряд «Чемпионат» признаёт «Черноморец» лучшим в туре, но как можно не восхищаться преображением команды из Новороссийска? Четыре поражения в первых пяти турах, а затем пять побед и две ничьих. Теперь под каток попал саратовский «Сокол».

Команда Олега Василенко хоть и уступает четвёртую строчку по дополнительным показателям «Балтике», но продолжает идти в непосредственной близости от топ-4. «Сокол» же потерял два места.

Другие матчи 12-го тура Первой лиги

«Арсенал» — «Уфа»

Россия — Мелбет Первая лига . 12-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 0
Уфа
Уфа

Туляки теряют очки второй тур подряд, но благодаря везению и другим факторам, влияющим на игру прямых конкурентов, остаются на первом месте с преимуществом в два очка.

Для «Уфы» это первая ничья со 2 августа. Уфимцы остаются в зоне вылета, однако от спасительной 15-й строчки их отделяет всего одно очко.

«КАМАЗ» — «Шинник»

Россия — Мелбет Первая лига . 12-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
3 : 0
Шинник
Ярославль
1:0 Хубаев – 11'     2:0 Мельников – 25'     3:0 Апеков – 90+3'    

Ярославцы не проигрывали в чемпионате семь туров, находясь как в зоне вылета, так и в непосредственной близости от неё. А в прошедшие выходные крупно проиграли в Набережных Челнах.

«КАМАЗ» продолжает чередовать поражения с ничейными и победными матчами. Но сейчас победа особенно важна: теперь отрыв от зоны вылета составляет целых четыре очка, а «Шинник», имевший перед туром такое же количество очков, остался при своих.

«Нефтехимик» — «Родина»

Россия — Мелбет Первая лига . 12-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Родина
Москва
1:0 Валиахметов – 60'     2:0 Шоркин – 87'     2:1 Юшин – 90+4'    

Первая победа нижнекамской команды спустя семь матчей (четыре ничьих, три поражения). У «Родины» же продолжается чередование побед и поражений.

«Нефтехимик» — в середине таблицы, «Родина» — тоже. Зона вылета так же далеко, как и топ-4.

«Чайка» — «Балтика»

Россия — Мелбет Первая лига . 12-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Лисакович – 62'    

«Чайка» впервые в сезоне проиграла на домашнем стадионе, а «Балтика», за два тура набравшая одно очко после трёхматчевой серии побед, вернулась в топ-4.

Исход матча решил реализованный Виталием Лисаковичем пенальти. «Чайка» спустилась с пятой строчки на шестую.

«Ротор» — «Алания»

Россия — Мелбет Первая лига . 12-й тур
30 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
0 : 0
Алания
Владикавказ

Вынесенный от остальных восьми матч в Волгограде не порадовал зрителей голами.

«Ротор» оторвался от зоны вылета на пять очков, «Алания» играет вничью во втором матче кряду после возвращения Спартака Гогниева.

Турнирная таблица Первой лиги после 12 туров
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