А ещё два супергола — мы не смогли выбрать лучший.

Безбашенная развязка у «Торпедо» и феномен «Черноморца». Всё о туре в Первой лиге. Видео

12-й тур Мелбет Первой лиги подарил нам сразу несколько мощных голов, потерю очков лидером, несколько разгромных побед и топовый по насыщенности матч в Химках.

Лучшие голы тура. Их два

Часто, анализируя все голы тура в Первой лиге, перед авторами «Чемпионата» возникает субъективная, но посильная задача — определить лучший по итогам всей недели. Однако на этот раз мы предлагаем вашему вниманию сразу два топ-момента.

Александр Ломакин («Енисей»)

Пушка воспитанника «Локо» положила начало разгрому «Урала» в Красноярске. Ломакин получил передачу в свободную зону, чуть приблизился к воротам и нанёс хлёсткий удар в дальний нижний угол в стиле Лионеля Месси.

«Енисей» поднялся на две позиции в середине таблицы, а «Урал» упустил как вторую строчку, так и возможность догнать занимающий первое место «Арсенал».

Артём Симонян («СКА-Хабаровск»)

Парад пушечных ударов продолжается. На очереди гол Артёма Симоняна, тоже ставший победным в матче и тоже забитый дальним ударом. От выстрела игрока «СКА-Хабаровск» пострадала «Тюмень».

Хабаровчане, практически весь второй тайм проведшие в меньшинстве, пропустили лишь однажды, доведя дело до третьей победы в четырёх турах. А «Тюмень» — последняя с пятиочковым отставанием.

Матч тура: «Торпедо» — «Сочи»

Выбрать лучшую игру тура оказалось гораздо проще, чем лучший гол. Концовка матча в Химках была на три результата, но завершилась самым справедливым для обеих команд.

«Сочи» вёл 1:0 к 83-й минуте. «Торпедо» забило дважды за пять минут, а сочинцы сравняли на 90-й. «Торпедо» благодаря осечке «Урала» вернулось на второе место, «Сочи» тоже поднялся на одну строчку, но в середине таблицы.

Команда тура: «Черноморец»

Второй тур подряд «Чемпионат» признаёт «Черноморец» лучшим в туре, но как можно не восхищаться преображением команды из Новороссийска? Четыре поражения в первых пяти турах, а затем пять побед и две ничьих. Теперь под каток попал саратовский «Сокол».

Команда Олега Василенко хоть и уступает четвёртую строчку по дополнительным показателям «Балтике», но продолжает идти в непосредственной близости от топ-4. «Сокол» же потерял два места.

Другие матчи 12-го тура Первой лиги

«Арсенал» — «Уфа»

Туляки теряют очки второй тур подряд, но благодаря везению и другим факторам, влияющим на игру прямых конкурентов, остаются на первом месте с преимуществом в два очка.

Для «Уфы» это первая ничья со 2 августа. Уфимцы остаются в зоне вылета, однако от спасительной 15-й строчки их отделяет всего одно очко.

«КАМАЗ» — «Шинник»

Ярославцы не проигрывали в чемпионате семь туров, находясь как в зоне вылета, так и в непосредственной близости от неё. А в прошедшие выходные крупно проиграли в Набережных Челнах.

«КАМАЗ» продолжает чередовать поражения с ничейными и победными матчами. Но сейчас победа особенно важна: теперь отрыв от зоны вылета составляет целых четыре очка, а «Шинник», имевший перед туром такое же количество очков, остался при своих.

«Нефтехимик» — «Родина»

Первая победа нижнекамской команды спустя семь матчей (четыре ничьих, три поражения). У «Родины» же продолжается чередование побед и поражений.

«Нефтехимик» — в середине таблицы, «Родина» — тоже. Зона вылета так же далеко, как и топ-4.

«Чайка» — «Балтика»

«Чайка» впервые в сезоне проиграла на домашнем стадионе, а «Балтика», за два тура набравшая одно очко после трёхматчевой серии побед, вернулась в топ-4.

Исход матча решил реализованный Виталием Лисаковичем пенальти. «Чайка» спустилась с пятой строчки на шестую.

«Ротор» — «Алания»

Вынесенный от остальных восьми матч в Волгограде не порадовал зрителей голами.

«Ротор» оторвался от зоны вылета на пять очков, «Алания» играет вничью во втором матче кряду после возвращения Спартака Гогниева.