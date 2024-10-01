Внезапный лидер сезона в еврокубках. Эту страну давно не считают топовой в футболе

Вы могли не заметить, но чешские клубы в порядке. И дело не только в том, что «Спарта» 19 лет не играла в ЛЧ, а теперь в первом же туре разгромила «Ред Булл Зальцбург» (3:0). У Чехии сразу четыре клуба в основной стадии еврокубков. И было очень близко к тому, чтобы оказались все пять. В отборе Лиги конференций «Баник» лишь в серии пенальти уступил «Копенгагену», который всего полгода назад выступал в плей-офф Лиги чемпионов.

А ещё Чехия была крайне близка к тому, чтобы впервые в истории заявить сразу две команды в основную стадию ЛЧ. «Славия» создала кучу моментов в решающем матче отбора и лишь чудом не забила третий мяч «Лиллю». Зафейрис дважды пробил в перекладину, а затем французы удивительным образом устояли в компенсированное время. Если бы «Славия» забила ещё один, то счёт 3:1 уже не позволял бы «Лиллю» пробиться дальше.

Тем не менее суммарного перформанса от пяти чешских клубов оказалось достаточно, чтобы по состоянию на сегодня оказаться на первом месте в рейтинге сезона. Напомним, по новому регламенту Лиги чемпионов две страны с лучшим коэффициентом получат по дополнительному месту в турнире. Сейчас рейтинг выглядит так:

6,300 — Чехия

5,800 — Португалия

5,214 — Франция

5,000 — Германия

4,875 — Италия

4,857 — Англия

4,625 — Словения.

Тут важно оговориться, что у Чехии на самом деле крайне мало шансов попасть в топ-2 по итогам сезона. Турниры так рассчитаны, что представители топовых лиг позже набирают очки: практически не участвуют в отборе, но копят баллы вплоть до последних стадий плей-офф. Показательно, что год назад Турция возглавляла рейтинг, но закончила на восьмой строчке.

Чехия – лидер сезона в еврокубках Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

И всё же прорыв чешских клубов ощущается. «Чемпионат» обратился к Юрию Динабурскому, который 15 лет жил в Чехии и работал тренером-аналитиком в «Словане» и «Дукле» (сейчас — главный аналитик в кипрском «Арисе»). Он выделил три причины, по которым чешские клубы успешно выступают в еврокубках.

1. «Я бы сказал, что рейтинги УЕФА не совсем отображают реальную картину. Есть топ-4 лиги, которые значительно оторвались по уровню, среди которых АПЛ сильно впереди из-за бюджета. Считаю, что Франция от них значительно отстаёт и всё больше приближается к Нидерландам, Бельгии и Португалии. Отрыв топ-4 лиг растёт, а разница между остальными уже не такая великая. Чехии стало проще конкурировать — уровень чемпионатов выравнялся. Тут ещё и России нет в еврокубках, а Украина с Сербией просели в качестве».

Чехия – лидер сезона в еврокубках Фото: Getty Images

2. «Наконец-то «Спарта» наладила трансферы и вообще подход в плане управления клубом. Раньше, четыре-пять лет назад, единственным конкурентом «Славии» была «Виктория Пльзень», которая очень сильно уступала по финансам. Теперь появилась борьба за чемпионство, что важно для всей лиги. «Спарта» принадлежит самому богатому человеку Чехии. Он же владеет большим пакетом акций в «Вест Хэме» (за этот клуб выступают чехи Цоуфал и Соучек) и получил представление о том, как вести дела на высоком уровне. После назначения Томаша Росицки на должность спортивного директора «Спарта» при хорошем бюджете смогла выстроить работу и забрать последние два чемпионства после долгого перерыва».

Чехия – лидер сезона в еврокубках Фото: Marco Luzzani/Getty Images

3. «Ещё один важный фактор — специфика чешского футбола. Лига долгое время была весьма закрытой. Иностранцы по-настоящему начали приходить не так давно. В результате у клубов и сборной сформировался свой стиль. Возможно, чешский футбол не такой техничный, но действительно атлетичный. Футболисты готовы носиться долгое время без потери качества. «Славия» может перебегать любого соперника, если он не из топ-4 лиг. Там таким образом формируют состав уже долгие годы и считают этот подход единственно верным. Да и в других местных клубах работают в этом направлении, потому что один трансфер может составить годовой бюджет. Для условного «Теплице» ещё с академии будет безусловным приоритетом подготовить футболиста для «Славии». А уже она с бюджетом в € 40-50 млн абсолютно готова к еврокубкам.

С таким стилем «Младе» не составило труда пройти в отборе литовский «Трансинвест» и венгерский «Пакш». Когда есть хотя бы одно ярко выраженное преимущество, у тебя не будет проблем на этом уровне. А «Млада» как раз крайне выделяется скоростью и вообще атлетизмом. Ну а «Банику» просто не повезло с жеребьёвкой. Если бы он попал не на «Копенгаген», то, несомненно, играл бы в основной стадии Лиги конференций».