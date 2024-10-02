Лучшие матчи Артёма Дзюбы против «бывших»

История «Артём Дзюба против бывшей команды» всегда привлекает. В таких матчах форвард мотивирован на 200%, разрывает, забивает, ассистирует. И не стесняется выражать эмоции. Помните, как Артём посылал сигналы Роберто Манчини и Валерию Карпину, а также не замечал протянутой руки от Сергея Семака? Кажется, злость – главный двигатель в карьере Дзюбы. Поэтому за карьеру у него набралось не менее 10 топ-матчей против бывших команд. А мы предлагаем выбрать вам самое сильное выступление Артёма.

Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему тот или иной матч лучше остальных.

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