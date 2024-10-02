Лучшие матчи Артёма Дзюбы против «бывших»

История «Артём Дзюба против бывшей команды» всегда привлекает. В таких матчах форвард мотивирован на 200%, разрывает, забивает, ассистирует. И не стесняется выражать эмоции. Помните, как Артём посылал сигналы Роберто Манчини и Валерию Карпину, а также не замечал протянутой руки от Сергея Семака? Кажется, злость – главный двигатель в карьере Дзюбы. Поэтому за карьеру у него набралось не менее 10 топ-матчей против бывших команд. А мы предлагаем выбрать вам самое сильное выступление Артёма.
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«Арсенал» Тула – «Зенит» — 3:3, 27-й тур РПЛ-2017/2018
Голевые действия Дзюбы: 1 гол + 1 голевой пас
Наверное, самый памятный матч Дзюбы против «Зенита». Роберто Манчини не нашёл контакт с Артёмом, перестал доверять ему, а тот ради места в сборной России на ЧМ-2018 поехал в аренду. Его приютил тульский «Арсенал». В арендном соглашении был предусмотрен пункт, согласно которому форвард мог сыграть с «Зенитом», если клуб получит денежную компенсацию. Эпопея длилась около месяца, и в итоге Дзюба вышел на поле. И как! Артём выглядел невероятно заряженным: уже на третьей минуте он ассистировал Игорю Горбатенко. Матч получился «качельным»: в концовке «Зенит» вёл 3:2. Но на 88-й минуте Дзюба нашёл момент в штрафной соперника и сравнял счёт. Артём после гола пробежал рядом со скамейкой «Зенита», показывая на фамилию. Мощный «укол» для Манчини. «Шикарный матч. Такие игры украшают наш чемпионат. Жаль, что не удалось победить. На мой взгляд, мы показали очень качественный футбол, и в этом заслуга каждого из членов нашей команды. За себя скажу: очень рад, что получилось сегодня выйти на поле. Хочу выразить слова огромной благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину и президенту нашего клуба Гураму Аджоеву, которые помогли мне принять участие в матче. Отдельно хочу сказать про наших болельщиков, они были великолепны. С первой и до последней минуты мы чувствовали их поддержку», — сказал Дзюба после игры.
«Зенит» — «Спартак» — 5:2, 24-й тур РПЛ-2015/2016
Голевые действия Дзюбы: 1 гол + 1 голевая передача
Ответный матч сезона РПЛ-2015/2016 получился лёгким для «Зенита». «Спартак» под руководством Дмитрия Аленичева боролся только за пятое место, а петербуржцы цеплялись за медали. Дзюба вышел на поле в стартовом составе и поучаствовал в двух голах. Сначала он вывел «Зенит» вперёд на 65-й минуте, воспользовавшись закидушкой от Халка. А через несколько атак Артём ассистировал Маурисио: форвард классно поборолся на фланге, протащил мяч к штрафной и совершил навес на бразильца. Тот вколотил мяч в ворота Артёма Реброва.
«Спартак» — «Зенит» — 2:2, 10-й тур РПЛ-2015/2016
Голевые действия Дзюбы: 1 гол
Первый матч для Дзюбы за «Зенит» со «Спартаком» получился тяжёлым. Петербуржцы уступали в счёте в концовке матча, хотя игра выходила равной. И на 87-й минуте Артём сравнял счёт: форвард буквально протолкнул мяч в ворота после не очень удобного отскока от Данни. После этого Дзюба зацепил зубами футболку и не праздновал забитый мяч. «В определённый момент я выпустил зверя. Вдруг почувствовал такой прилив сил, что мог бы ещё игры три против «Спартака» отбегать. Но сдержался — всё-таки это клуб, который меня воспитал. Всегда говорил, что не имею ничего против «Спартака». Мне часто приписывают слова, что я, мол, никогда не перешёл бы в ЦСКА или «Зенит». Это ложь, вырванная из контекста. Говорил, что на тот момент вряд ли куда-то перейду, но не исключал такой возможности. ЦСКА и «Зенит» всегда были врагами номер один, но я всегда уважал своих соперников и всегда хорошо общался с игроками этих команд вне поля», — отмечал форвард после матча.
«Зенит» — «Спартак» — 4:2, 9-й тур РПЛ-2016/2017
Голевые действия Дзюбы: 1 гол
Первый матч между «Зенитом» и «Спартаком» в чемпионский сезон москвичей получился скандальным. Судья Сергей Иванов не назначил пенальти в ворота петербуржцев на 86-й минуте при счёте 3:2 в пользу хозяев. А в следующей атаке уже «Зенит» заработал 11-метровый. Дзюба же забил ещё в первом тайме, выведя свою команду вперёд. На 34-й минуте Артём в борьбе протолкнул мяч в ворота «Спартака» после передачи от Роберта Мака с левого фланга. «Когда забил «Спартаку», одновременно хотелось орать, кричать, рвать и метать. А заодно показать многим, насколько они были не правы. Но слово я, повторю, сдержал и эмоции не выплеснул. То, как ведут себя некоторые люди, что они говорят и что они делают… Против меня в том числе… Я этого никогда не прощу. И буду доказывать это на поле», — говорил Артём.
«Зенит» — «Спартак» — 7:1, 12-й тур РПЛ-2021/2022
Голевые действия Дзюбы: 1 гол
Самый памятный матч для болельщиков «Зенита» со «Спартаком» за последние годы. Петербуржцы разнесли принципиального соперника со счётом 7:1. Тогда «Спартак» находился в кризисе под руководством Руя Витории: в Лиге Европы команда заняла первое место в группе, а вот в РПЛ выглядела очень плохо. Все проблемы обнажились в игре с «Зенитом». Интересно, что из семи мячей Дзюба засветился всего в одном. Уже при счёте 5:1 на 80-й минуте он уверенно реализовал пенальти. Экс-защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие снёс в своей штрафной Сердара Азмуна, за что Сергей Иванов назначил 11-метровый. Дзюба традиционно не проявил больших эмоций: «Всех с рекордной победой над принципиальнейшим соперником! Всем спасибо! Этот гол посвящаю другу, которого уже нет...»
«Зенит» — «Спартак» — 3:1, 19-й тур РПЛ-2020/2021
Голевые действия Дзюбы: 1 гол
«Зенит» шёл за третьим подряд золотом РПЛ, а «Спартак» являлся одним из конкурентов петербуржцев. Но второй матч команд в сезоне выдался максимально лёгким для питерцев. «Зенит» не позволил «Спартаку» вообще ничего: единственный мяч гостей – автогол Деяна Ловрена. Удивительно, как петербуржцы в тот день забили всего трижды. Дзюба сказал своё слово уже в самой концовке. На 90+3-й минуте Артём воспользовался отскоком, получил мяч в штрафной «Спартака» в одиночестве, после чего спокойно покатил его в ворота Александра Максименко. И снова натянутая на голову футболка, под которой Дзюба уже не особо скрывал эмоции. Интересно, что по ходу встречи Артём чуть не подрался с капитаном «Спартака» Георгием Джикией.
«Зенит» — «Спартак» — 2:1, полуфинал Кубка России — 2019/2020
Голевые действия Дзюбы: 1 гол
«Зенит» оказался в финале Кубка России и обыграл в нём «Химки». Но главный матч петербуржцы сыграли до этого. Жеребьёвка распорядилась, что «Зенит» сыграет полуфинал Кубка со «Спартаком» дома. Получился яркий и нервный матч. Дзюба, естественно, находился в центре внимания. В конце первого тайма он «зарубился» с Александром Соболевым, а до этого снова забил «Спартаку». На 24-й минуте Дзюба элегантно реализовал пенальти, уложив мяч и Александра Максименко по разным углам.
«Локомотив» — «Зенит» — 3:1, 17-й тур РПЛ-2023/2024
Голевые действия Дзюбы: 1 голевой пас
«Зенит» шёл за очередным золотом РПЛ, а «Локомотив» находился ближе к середине таблицы. Но москвичи нашли в себе силы обыграть чемпиона в Москве. Дзюба вышел в стартовом составе «Локо» с капитанской повязкой. Весь матч он «кусался» с обороной «Зенита», а огорчить бывший клуб вышло только на 88-й минуте. Дзюба получил мяч в штрафной и классно скинул его Наиру Тикнизяну – тот забил третий гол «Локо». А самый эпичный момент с участием Артёма случился уже после матча. Сергей Семак подошёл к Дзюбе за рукопожатием, но форвард проигнорировал своего экс-тренера: «Почему не пожал руку Семаку? Просто не увидел его».
«Зенит» — «Ростов» — 6:1, 13-й тур РПЛ-2019/2020
Голевые действия Дзюбы: 3 гола + 2 голевых паса
«Ростов» — бывший клуб Дзюбы де-факто. Хотя на полноценной основе Артём ему никогда не принадлежал. Но для него матчи против ростовчан под руководством «любимого» тренера Валерия Карпина всегда носят принципиальный характер. В 13-м туре РПЛ-2019/2020 Дзюба устроил настоящий разнос «Ростову»: он оформил хет-трик плюс дважды ассистировал партнёрам. Интересно, что этот случай стал для форварда лишь вторым в РПЛ, когда он забил трижды за игру. После матча Дзюба не вспоминал о Карпине, а рассказывал об удовольствии от футбола: «Футбольный век короткий, сейчас я достиг такого состояния, что просто получаю удовольствие, кайфую. Это игра прежде всего. Я очень рад, что сегодня мы все вместе получили удовольствие от совместной игры, мы были единым целым, командой. Это очень важно, у нас хороший коллектив, хорошая атмосфера. Это нужно держать, так как скоро уже Лига чемпионов».
«Ростов» — «Локомотив» — 1:3, 18-й тур РПЛ-2022/2023
Голевые действия Дзюбы: 3 гола
Дзюба вернулся из неудачной поездки в Турцию. И в первом же матче РПЛ за «Локомотив» положил три гола в ворота «Ростова» Валерия Карпина. Удивительно? Нет. «Ростов» тогда боролся за медали, а «Локо» прозябал в нижней части таблицы. Но именно этот матч придал положительный импульс москвичам, которые в итоге исправили ситуацию. Все голы в той встрече Дзюба забил просто: на 32-й минуте подставил ногу, на 57-й минуте воспользовался неразберихой среди защитников, а хет-трик оформил после прострела. «Ну и, наверное, особая мотивация, забить команде Карпина? Всегда есть. Вообще, «Ростов» вспоминаю с улыбкой. Я приехал в отель, приятно там, номер мой, где я ещё играл за «Ростов». Держат. Всегда очень тепло вспоминаю, потому что первый мой трофей был здесь, Кубок. Всё, что связано с «Ростовом», это моя такая родная земля. Плюс Георгича всегда огорчить — это, как говорится, дело обязательное», — шутил Дзюба после игры. Огорчить Карпина у Артёма получилось и в прошлые выходные – в ворота «Ростова» Артём забил за «Акрон».