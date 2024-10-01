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Интервью с бывшим игроком Зенита и Спартака Романом Широковым: Краснодар, Соболев, Кордоба, Локомотив

«Для меня загадка, зачем «Зениту» Соболев». Роман Широков в своём стиле
Мария Куцубеева
Интервью с Романом Широковым
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Расспросили бывшего капитана сборной о не чужих для него клубах — «Краснодаре», «Зените» и «Спартаке».

Подвели краткие итоги первой трети сезона в РПЛ с экс-капитаном сборной России Романом Широковым.

— Удивлены, как заиграл «Краснодар» после скомканного старта?
— У «Краснодара» есть победы, а это самое главное. Но как это может быть сенсацией? Они и в прошлом сезоне до последнего боролись за первое место. С чего вдруг должны были сдать? Команда осталась практически такой же. С их точки зрения ещё и усилились. Так что результаты «Краснодара» — нормальная история.

Единственное, долго не могли обыграть дома «Зенит». Но когда-то это должно было случиться. Тем более, как вы говорите, старт у «Краснодара» не задался, но сейчас набрали форму. Последние матчи отлично играют. Игра с «Зенитом» была равной. Кто смог реализовать моменты, тот и победил.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

— «Спартак» ошибся, не подписав Кордобу?
— Если у «Спартака» был шанс подписать Кордобу, надо было его реализовывать. Только Джон сейчас борется за чемпионство, а «Спартак» пока не оправдывает надежд. Был яркий момент из нескольких матчей, но сейчас немного сдали. Если наберут, тогда можно будет о чём-то говорить.

С другой стороны, зачем Кордобе переходить в «Спартак»? Только потому, что это один из популярных клубов страны? Последнее время они ни на что не претендуют, а посмотрите на «Краснодар» в том сезоне. Смысл что-то менять? Только если вопрос в деньгах. Он может и зимой перейти, если «Спартак» будет заинтересован. Посмотрит, какая будет ситуация в чемпионате и в мире, и от этого будет отталкиваться. По мне, Кордоба сделал правильно, что не перешёл.

Кордоба в матче с «Зенитом»

Кордоба в матче с «Зенитом»

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— Как вам последний матч «Спартака» с «Локомотивом»? У красно-белых снова с защитой проблемы?
— Не сказал бы, что было что-то ужасное.

— У многих возникли вопросы к Денисову.
— Вы его склоняете на все лады, будто он один играет в защите. До Даниила нужно было ещё мяч довести. Почему не спросите с атакующих игроков, которые плохо оказывали давление? Или с центральной линии, которую проходили? Денисов играет на своей половине поля — на финальной трети для игроков атаки «Локомотива». Я видел момент, где Николсон мог забить. Почему к нему нет вопросов? Вроде было при счёте 2:1. Ушли бы с ничьей на перерыв, а там неизвестно, как бы сложилась игра. Насколько я знаю, всегда вопросы только к Денисову. Нашли в нём козла отпущения. А другие будто творят. Там вроде такой распиаренный игрок пришел.

— Барко?
— Да. Большое влияние на игру-то оказывает? По статистике — да, но по игре… А он один из лидеров. Наверное, к нему тоже стоит предъявить претензии или задать вопросы. Есть и другие ребята, которые претендуют на роль лидеров. Что к Денисову-то привязались? «Спартак», наверное, весь не очень хорош, поэтому так и играет. За яркой вспышкой последовало отрезвление. Сейчас перестроятся, будут как-то по-другому выглядеть. Думаю, будут работать. Тем более к ним идёт сумасшедшее усиление — Мостовой и Самедов. Боюсь, после этого «Спартак» полетит. Подождите чуть-чуть. После паузы на сборные не узнаете «Спартак». Там сейчас поработают, зарядят эмоциями положительными. Так что не переживайте.

Эсекьель Барко

Эсекьель Барко

Фото: РИА Новости

— Можем надеяться, что интрига в чемпионате сохранится до конца?
— А вы таблицу не открываете? Пока она есть. Сыграли всего 10 туров. Определились шесть команд и остальные. К 22-му туру где-то можно будет понять, будет интрига или нет. Обычно у нас не всё так просто — даже если есть к зиме отрыв в шесть-семь очков, весной всё может перевернуться. Пока для зрителя всё складывается неплохо. Все пропагандировали лёгкую прогулку для «Зенита», а это не совсем так на данный момент.

У «Спартака» отставание от лидеров в восемь очков, ЦСКА тоже чуть отстал. Но выиграют несколько матчей и могут подтянуться. Есть команды, которые в нескольких очках от лидеров. Сможет ли «Динамо» поддерживать этот темп? «Краснодар», думаю, да. По «Локомотиву» тоже не уверен, хотя им поют дифирамбы.

— Вас удивил переход Соболева в «Зенит»?
— Для меня загадка, для чего он им нужен. Но клуб считает, что Саша им необходим — купили. Сейчас будут думать, что дальше.

— Способен ли Александр принести пользу команде?
— Мы же смотрим с одной стороны, а там есть руководство и тренерский штаб, которые видят команду каждый день. Они знают, что им надо. Может, хотят другой стиль игры. Нам сложно оценивать.

Широков когда-то переходил в обратном направлении:
Все переходы между «Спартаком» и «Зенитом» в российской истории. Какой был лучшим?
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Все переходы между «Спартаком» и «Зенитом» в российской истории. Какой был лучшим?

— Сколько должно пройти времени, чтобы питерские болельщики его приняли?
— «Вираж» никогда не примет. Если говорить про простых болельщиков, так называемых «кузьмичей», будет играть и забивать стабильно — будет другое отношение. Не думаю, что к нему какое-то плохое отношение.

— Но недобрые скандирования в его адрес звучат.
— Вы ориентируетесь на активную часть болельщиков. Для них это [переход из «Спартака»] неприемлемо. Нормальная история. Должно было закладываться, что с ними у него никогда не будет хорошего отношения. Таких ребят много — наверное, треть или даже половина стадиона. Остальные могут нормально относиться или нейтрально. Всё зависит от него.

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