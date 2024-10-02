Обновления в таблице ошибок судей РПЛ. Как же Махачкала страдает от VAR!

В РПЛ состоялся 10-й тур. Позади треть чемпионата! Кто из судей мощно ошибся в прошедших встречах? А кого из арбитров спас VAR? «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Предыдущие ошибки арбитров
Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.
- Таблица ошибок судей после 1-го тура.
- Таблица ошибок судей после 2-го тура.
- Таблица ошибок судей после 3-го тура.
- Таблица ошибок судей после 4-го и 5-го туров.
- Таблица ошибок судей после 6-го тура.
- Таблица ошибок судей после 7-го и 8-го туров.
- Таблица ошибок судей после 9-го тура.
Ошибки судей в 10-м туре
Судья Иван Абросимов ошибочно не показал вторую жёлтую карточку форварду «Ростова» Мохаммаду Мохеби на 75-й минуте встречи с «Акроном» (0:2).
«Тот прыгнул сопернику на голеностоп, сам схватился за ногу и с криками упал. Арбитр ошибочно назначил штрафной в пользу «Ростова», а по факту должен был удалять Мохеби за вторую жёлтую».
Важно, что по критериям в таблицу не попала ошибка арбитра матча в Махачкале, после которой московское «Динамо» забило гол.
Таблица ошибок судей после 10-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Динамо» М
|2
|0
|-2
|«Акрон»
|2
|0
|-2
|«Динамо» Мх
|2
|1
|-1
|«Оренбург»
|1
|0
|-1
|«Химки»
|1
|0
|-1
|«Ахмат»
|1
|0
|-1
|«Ростов»
|2
|2
|0
|«Крылья Советов»
|1
|1
|0
|«Зенит»
|0
|0
|0
|ЦСКА
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Спартак»
|0
|1
|+1
|«Локомотив»
|0
|2
|+2
|«Пари НН»
|0
|2
|+2
|«Факел»
|0
|2
|+2
Ошибки, исправленные VAR
VAR исправил ошибку главного судьи матча «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва Сергея Чебана, назначившего пенальти в ворота команды Марцела Лички на четвёртой минуте.
Сергей Чебан на матче «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва
Фото: dinamo-mx.ru
Таблица ошибок, исправленных VAR
|Команда
|Исправления против команды
|Исправления в пользу команды
|Разница
|«Динамо» Мх
|4
|0
|-4
|«Оренбург»
|2
|0
|-2
|«Рубин»
|3
|2
|-1
|«Ахмат»
|2
|1
|-1
|«Динамо» М
|2
|1
|-1
|«Ростов»
|1
|0
|-1
|«Химки»
|4
|4
|0
|«Факел»
|2
|2
|0
|«Локомотив»
|1
|1
|0
|«Акрон»
|2
|3
|+1
|ЦСКА
|1
|2
|+1
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Пари НН»
|0
|1
|+1
|«Крылья Советов»
|0
|2
|+2
|«Зенит»
|0
|2
|+2
|«Спартак»
|1
|3
|+2