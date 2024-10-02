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Обновления в таблице ошибок судей РПЛ. Как же Махачкала страдает от VAR!

В РПЛ состоялся 10-й тур. Позади треть чемпионата! Кто из судей мощно ошибся в прошедших встречах? А кого из арбитров спас VAR? «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.

Ошибки судей в 10-м туре

Судья Иван Абросимов ошибочно не показал вторую жёлтую карточку форварду «Ростова» Мохаммаду Мохеби на 75-й минуте встречи с «Акроном» (0:2).

Игорь Федотов экс-судья РПЛ «Тот прыгнул сопернику на голеностоп, сам схватился за ногу и с криками упал. Арбитр ошибочно назначил штрафной в пользу «Ростова», а по факту должен был удалять Мохеби за вторую жёлтую».

Важно, что по критериям в таблицу не попала ошибка арбитра матча в Махачкале, после которой московское «Динамо» забило гол.

Таблица ошибок судей после 10-го тура РПЛ

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница «Динамо» М 2 0 -2 «Акрон» 2 0 -2 «Динамо» Мх 2 1 -1 «Оренбург» 1 0 -1 «Химки» 1 0 -1 «Ахмат» 1 0 -1 «Ростов» 2 2 0 «Крылья Советов» 1 1 0 «Зенит» 0 0 0 ЦСКА 0 0 0 «Рубин» 0 0 0 «Краснодар» 0 1 +1 «Спартак» 0 1 +1 «Локомотив» 0 2 +2 «Пари НН» 0 2 +2 «Факел» 0 2 +2

Ошибки, исправленные VAR

VAR исправил ошибку главного судьи матча «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва Сергея Чебана, назначившего пенальти в ворота команды Марцела Лички на четвёртой минуте.

Сергей Чебан на матче «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва Фото: dinamo-mx.ru

Таблица ошибок, исправленных VAR