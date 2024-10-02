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РПЛ, таблица ошибок судей, против кого арбитры ошибаются чаще всего, статистика: Спартак, Зенит, ЦСКА, Краснодар, Локо

Обновления в таблице ошибок судей РПЛ. Как же Махачкала страдает от VAR!
Никита Паглазов
Таблица ошибок судей в 10-м туре РПЛ
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А матчи «Ростова» — магнит для проблем.

В РПЛ состоялся 10-й тур. Позади треть чемпионата! Кто из судей мощно ошибся в прошедших встречах? А кого из арбитров спас VAR? «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Выбираем лучшего футболиста тура:
Триумфаторы матча со «Спартаком» и дуэт из ЦСКА. Кто был лучшим в 10-м туре РПЛ?
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Триумфаторы матча со «Спартаком» и дуэт из ЦСКА. Кто был лучшим в 10-м туре РПЛ?

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.

Ошибки судей в 10-м туре

Судья Иван Абросимов ошибочно не показал вторую жёлтую карточку форварду «Ростова» Мохаммаду Мохеби на 75-й минуте встречи с «Акроном» (0:2).

Игорь Федотов
Игорь Федотов
экс-судья РПЛ

«Тот прыгнул сопернику на голеностоп, сам схватился за ногу и с криками упал. Арбитр ошибочно назначил штрафной в пользу «Ростова», а по факту должен был удалять Мохеби за вторую жёлтую».

Важно, что по критериям в таблицу не попала ошибка арбитра матча в Махачкале, после которой московское «Динамо» забило гол.

Подробнее об этой ситуации и других матчах:
«Вместо жёлтой Тюкавину — гол «Динамо». Разбор судейства в 10-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Вместо жёлтой Тюкавину — гол «Динамо». Разбор судейства в 10-м туре РПЛ

Таблица ошибок судей после 10-го тура РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Динамо» М20-2
«Акрон»20-2
«Динамо» Мх21-1
«Оренбург»10-1
«Химки»10-1
«Ахмат»10-1
«Ростов»220
«Крылья Советов»110
«Зенит»000
ЦСКА000
«Рубин»000
«Краснодар»01+1
«Спартак»01+1
«Локомотив»02+2
«Пари НН»02+2
«Факел»02+2

Ошибки, исправленные VAR

VAR исправил ошибку главного судьи матча «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва Сергея Чебана, назначившего пенальти в ворота команды Марцела Лички на четвёртой минуте.

Сергей Чебан на матче «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва

Сергей Чебан на матче «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва

Фото: dinamo-mx.ru

Таблица ошибок, исправленных VAR

КомандаИсправления против командыИсправления в пользу командыРазница
«Динамо» Мх40-4
«Оренбург»20-2
«Рубин»32-1
«Ахмат»21-1
«Динамо» М21-1
«Ростов»10-1
«Химки»440
«Факел»220
«Локомотив»110
«Акрон»23+1
ЦСКА12+1
«Краснодар»01+1
«Пари НН»01+1
«Крылья Советов»02+2
«Зенит»02+2
«Спартак»13+2
Комментарии
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