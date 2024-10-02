«Бавария» не играла с «Астон Виллой» 42 года! Тогда всё завершилось сенсацией в финале

Первый выездной матч «Баварии» в новом розыгрыше Лиги чемпионов пройдёт в Бирмингеме. 42 года назад команды встретились друг с другом, но на куда более высокой стадии турнира. Тогда они приехали в Роттердам, где состоялся очередной финал Кубка европейских чемпионов.

Как «Астон Вилла» добралась до финала

Клуб из Бирмингема стартовал в Кубке чемпионов под руководством тренера Рона Сондерса. Именно он сделал «Астон Виллу» лучшей командой Англии в 1981 году. В первом раунде КЕЧ (тогда не было группового этапа) ей достался скромный исландский клуб «Валюр». Настолько скромный, что в его составе играли учитель, экономист и радиокомментатор. Неудивительно, что Сондерс потребовал от своих футболистов забить четыре-пять мячей в ворота соперника. Игроки справились с поставленной задачей — 5:0. Издание The Times охарактеризовало игру «Валюра» как хрупкую, и это, вероятно, было проявлением доброты.

Ответная игра состоялась в Исландии. Условия никак не назовёшь шикарными — пронизывающий ветер и запах гнилой рыбы в воздухе. Но это не помешало «Астон Вилле» спокойно обыграть соперника (2:0) благодаря дублю Гэри Шоу. Кстати, 20-летний футболист вернулся в строй после травмы ноги, которую получил ещё перед стартом сезона. А в первом матче по два мяча в ворота соперника отгрузили Питер Уит и Терри Донован. Ещё один гол оформил Тони Морли.

Тони Морли (слева) и Питер Уит Фото: Allsport/Getty Images

В турнире осталось немало топовых клубов тех времён («Ливерпуль», «Бавария», «Ювентус», «Бенфика»), так что «Вилла» была счастлива, когда жеребьёвка свела её во втором раунде с берлинским «Динамо». Британские журналисты называли возможную ничью в гостевом матче хорошим результатом перед ответной игрой. Но «Астон Вилла» перевыполнила план и победила на выезде (2:1), Морли забил по мячу в начале и концовке встречи. Английский клуб проиграл дома (0:1), однако прошёл в четвертьфинал благодаря правилу выездного гола.

Следующий соперник — киевское «Динамо». Но с ним нужно было играть уже в 1982 году. В феврале «Астон Вилла» находилась на 17-й строчке в таблице чемпионата Англии — всего в трёх очках от зоны вылета. Через несколько дней Сондерс покинул пост главного тренера после ссоры с главным акционером клуба Роном Бендаллом. Считается, что всё дело было в контракте. Тренер хотел новый договор, в котором прописали бы внушительную неустойку в случае увольнения. Бендалл отказался, Сондерс ушёл в отставку.

Акционер предложил главному скауту «Виллы» Тони Бартону возглавить команду на временной основе. В Англии его практически никто не знал, но у Бартона был талант, ведь он собрал половину состава, который потом выиграл чемпионат Англии. Сондерс, в свою очередь, возглавил «Бирмингем Сити» — принципиального соперника «Астон Виллы». И сразу же проиграл бывшему клубу. Болельщики «Виллы» распевали кричалки: «Сондерс, ты, должно быть, чокнутый» и «Ты нам больше не нужен».

Рон Сондерс с трофеем за победу в Кубке лиги в 1975 году Фото: Don Morley/Allsport/Getty Images

Бартон исправил ситуацию в чемпионате — команда выиграла 7 из 12 матчей. Первая игра с «Динамо» в СССР завершилась без голов. Перед ответным матчем в прессе рассуждали о двух вещах. Во-первых, дадут ли Бартону пост главного тренера на постоянной основе в случае прохода в полуфинал Лиги чемпионов. Во-вторых, обсуждали состояние поля на стадионе «Вилла Парк». Самый дождливый на тот момент за всю историю ведения подобной статистики в Бирмингеме март превратил газон в заболоченную грязевую ванну. Клуб потратил немало денег на покупку огромного брезента, чтобы накрыть поле, однако сильные ветра помешали сделать это. В какой-то момент казалось, что проведение матча под угрозой, но поле сделали пригодным для игры с помощью 150 волонтёров, которые засыпали газон большим количеством песка.

Шоу и Кен Макнот забили по мячу в первой половине, и «Вилла» прошла грозного соперника — 2:0. Спустя пару недель Бартон получил трёхлетний контракт, а потом вылетел в Бельгию, чтобы посмотреть на соперника по полуфиналу — «Андерлехт». Что там увидел тренер? Очень хорошую игру в обороне и чрезвычайно опасные контратаки. Бартон понимал, насколько важно не пропустить в первом домашнем матче. «Вилла» справилась с задачей. Морли забил единственный мяч в середине первого тайма, а соперник ушёл с поля без голов — 1:0.

«Астон Вилла» перед финалом КЕЧ-1982 Фото: avfc.co.uk

Ответная игра запомнилась дракой на трибунах перед матчем и во время игры. Когда один из фанатов выскочил на поле, судья увёл команды в раздевалки на семь минут. Около 600 фанатов «Астон Виллы» приехали в Бельгию без билетов, что привело к массовым беспорядкам. Итог: 27 человек арестованы, 20 — ранены. «Вы — подонки Бирмингема», — пели болельщики «Виллы», которые не участвовали в беспорядках. Полицейские без устали работали дубинками, так что со стороны это выглядело жутко.

Всё это безобразие омрачило выход английского клуба в финал Кубка европейских чемпионов. «Андерлехт» обратился в УЕФА с просьбой либо переиграть матч, либо дисквалифицировать соперника. В последний день апреля комитет из восьми человек провёл заседание. Апелляцию бельгийского клуба отклонили, хотя и обязали «Астон Виллу» заплатить штраф в £ 14,5 тыс. Плюс английской команде запретили проводить следующий домашний матч в еврокубках с болельщиками на трибунах. Бартон и его футболисты вздохнули с облегчением.

Как «Бавария» добралась до финала

Первым соперником мюнхенского клуба был шведский «Эстер». Никто не сомневался, что «Бавария» спокойно шагнёт во второй раунд КЕЧ. Первый матч в Швеции получился достаточно напряжённым — гости забили единственный мяч на 75-й минуте (отличился Карл-Хайнц Румменигге). Через две недели в Мюнхене атака «Баварии» кайфанула по полной программе. Три гола к 31-й минуте, пять — в итоге. Румменигге оформил дубль, как и Дитер Хёнес. Соперник же по итогам двух матчей не забил ни разу.

Далее жребий свёл «Баварию» с «Бенфикой». Очень мощная пара для второго раунда Кубка чемпионов. Мюнхенцы снова повторили примерный сценарий первого раунда. На этот раз в Лиссабоне сгоняли по нулям, а потом раскромсали соперника дома — 4:1. Хёнес отгрузил сопернику три гола, а окончательный счёт установил Пауль Брайтнер.

«Бавария» перед финалом КЕЧ-1982 Фото: Peter Robinson/Getty Images

В марте 1982 года «Бавария» прошла румынский клуб «Университатя». На этот раз немецкая команда решила все вопросы в первом матче. В Румынии гости забили два мяча ещё до перерыва (отличились Брайтнер и Румменигге) и сохранили результат 2:0 до финального свистка. Ответная игра завершилась со счётом 1:1, а у «Баварии» гол на счету Хёнеса.

Далее мюнхенский клуб встретился с софийским ЦСКА. Болгарский клуб ни в коем случае нельзя было недооценивать, ведь на предыдущей стадии турнира он прошёл «Ливерпуль» (0:1, 2:0). Кажется, «Бавария» проспала начало первого матча в Болгарии — 0:3 уже к 18-й минуте! Такого не ожидал никто. Впрочем, мюнхенцы быстро пришли в себя и отыграли два мяча ещё до перерыва — отличились Бернд Дюрнбергер и Хёнес. Старт второй половины — новое разочарование для «Баварии». Команда пропустила четвёртый мяч, но всё-таки обеспечила себе приемлемый результат благодаря голу Брайтнера в концовке — 3:4.

В Мюнхене гости держались до 43-й минуты, однако гол перед самым перерывом, похоже, полностью их деморализовал. Тем более они пропустили и сразу на старте второго тайма. Брайтнер сделал дубль, Румменигге также отгрузил «двушку» — 4:0. Тут обошлось без сенсации.

Капитаны команды обмениваются вымпелами перед финалом КЕЧ-1982 Фото: avfc.co.uk

Финал

«Вилла» сделала всё, чтобы в финале не повторилась история с беспорядками болельщиков, как в Бельгии. Клуб распространил 13 тысяч билетов через свой официальный туристический клуб. Плюс обратился к правительству с просьбой запретить неофициальным туроператором продавать билеты, которые они приобрели на континенте.

Англичане подходили к игре в статусе явного андердога. У «Баварии» был гораздо более опытный состав, в котором выделялись Клаус Аугенталер, Брайтнер, Хёнес и двукратный футболист года в Европе Румменигге. «Астон Вилла» не могла похвастать таким подбором игроков. «Обе команды находятся в хорошей форме. Если Морли блеснёт в финале, то «Вилла» может поднять трофей над головой», — писал перед игрой британский журналист Дэйв Хорридж.

Найджел Спинк готовится к выходу на замену Фото: avfc.co.uk

Но главным героем матча стал другой человек — мало кому известный вратарь Найджел Спинк. До того момента 23-летний голкипер провёл за «Виллу» всего один матч — это было в конце 1979 года. Основной вратарь английского клуба Джимми Риммер повредил шею на тренировке. Он всё-таки вышел в стартовом составе (помогли обезболивающие), однако провёл на поле всего девять минут. До перерыва резервный голкипер пару раз спас команду от неприятностей. Правда, и он был бы бессилен после классного удара Румменигге через себя, но мяч прошёл мимо створа. К слову, позднее Спинк станет настоящей легендой «Виллы» и отыграет за клуб более 300 матчей.

Вторая половина прошла по тому же сценарию: «Бавария» атаковала, однако раз за разом будто билась о стену. Спинк классно играл на линии, порой его страховали защитники. А вот «Астон Вилла» реализовала свой шанс в середине второго тайма. Морли вывернул Ханса Вайнера наизнанку и прострелил в центр вратарской, откуда Питер Уит в касание переиграл вратаря. Этот гол увековечен на баннере на Северной трибуне стадиона «Вилла Парк».

Питер Уит забивает единственный мяч в финале Фото: avfc.co.uk

«Бавария» создала ещё несколько тревожных моментов для болельщиков «Астон Виллы» (гол Хёнеса отменили из-за офсайда), но английский клуб сохранил победный результат. Бартон привёл команду к победе в Кубке европейских чемпионов, находясь на посту главного тренера всего 56 дней. «Это величайший момент в истории «Астон Виллы», — скажет ликующий Тони после финала.

«Это были самые длинные 23 минуты в моей карьере, но мы продержались. Празднования длились всю ночь. Люди продолжают спрашивать по поводу гола в финале, но я не устаю от этих постоянных разговоров», — вспоминал спустя несколько лет Уит.

«Даже самый злобный режиссёр не написал бы для нас сценарий хуже», — грустно отметил главный тренер «Баварии» Паль Чернаи.

Вот что сказал после игры Тони Морли: «Многие люди не знают, что «Вилла» заключила сделку с Nike, по которой футболисты должны были надеть на финал бутсы этой фирмы. В то время они были как бетон. Я их не носил — у меня и Гэри Шоу были свои спонсоры. Но трое или четверо ребят натёрли ноги так, что у них появились волдыри размером с яйцо. После игры я думал: «Из-за этого мы могли проиграть в финале Кубка европейских чемпионов». Есть ли другая команда, которая выигрывала турнир, когда четверо или пятеро ребят надели новые бутсы и провели три четверти игры с мозолями? Сейчас этого бы не произошло.

После игры нам пришлось долго ждать Питера Уита и Кена Макнота. Они ушли на допинг-тест, но были настолько обезвожены, что не могли сходить в туалет. Повезло, что рядом расхаживал парень с ящиками пива. Ребята схватили несколько бутылок, а потом пришли в раздевалку в более подпитом состоянии, нежели мы. Это вершина истории «Виллы».

Позднее английский клуб стал обладателем Суперкубка УЕФА — справился по сумме двух матчей с «Барселоной» (0:1, 3:0). Далее начался затяжной спад, который привёл к вылету «Астон Виллы» из высшего английского дивизиона в 1987-м. «Бавария» в том же году снова добралась до финала Кубка европейских чемпионов и снова проиграла — на этот раз «Порту» (1:2).