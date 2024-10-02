«Таких Батраковых у нас много». Как бывший лидер ЦСКА перезагружал академию «Локомотива»

Взрослые болельщики прекрасно помнят нападающего Ильшата Файзуллина. Его визитка — два голевых паса на «Камп Ноу» в легендарном матче «Барселона» — ЦСКА (2:3).

О руководящей деятельности Ильшата Галимзяновича известно меньше. В процессе сбора материала об открытии сезона в РПЛ Алексее Батракове я пообщался с тремя тренерами. И двое из них, независимо друг от друга, выразили респект бывшему спортивному директору академии «Локомотива».

Андрей Алтухов первый тренер Батракова в «Локомотиве» «Другие академии, школы тренировались и по пять раз в неделю, но нам повезло со спортивным директором. Ильшат Файзуллин настаивал, что в раннем возрасте двух тренировок и одного игрового дня детям достаточно».

Андрей Нагибин бывший тренер академии «Локомотива» «Я тренерский воспитанник Файзуллина. Он учил нас работать нестандартно. Поэтому футболисты росли такими. И не было никаких алгоритмов. Файзуллин всегда говорил: «Если вы хотите вырастить футболиста не такого, как у всех, то и тренировать его должны не так, как все. Думайте, придумывайте».

После таких отзывов продолжение темы напрашивалось само собой. И вот мы уже беседуем с самим Файзуллиным — не столько даже о вундеркинде Батракове, сколько о системе подготовки юных футболистов в России. Файзуллин давно уже не в «Локо», но парни, начинавшие в академии при нём, продолжают заходить в РПЛ.

«Есть надежда, что Батраковых будет ещё больше»

— Юный Батраков переполошил Премьер-Лигу. Чувствуете и свою причастность к появлению таланта?

— Я чувствую, что за три года в «Локомотиве» нами не зря была проделана работа. Рад, что ребята, которых тогда совместно отобрали селекция и тренерский штаб, сейчас показывают себя. Тут нужно говорить не только о Батракове, Ракове и других футболистах 2005 года рождения. Более старшие воспитанники «Локо» успешно играют в РПЛ, в сборной, за рубежом. Это Жемалетдинов, Миранчуки, Баринов, Мостовой, Макаров и многие другие.

— Сейчас всё-таки больше обсуждают Батракова. Удивлены его игрой и аномальной статистикой?

— Человек вошёл в первую команду и показывает себя. Само собой, это бросается в глаза. Но это его работа, которой он занимается с пяти-шести лет. Окружение, которое было у него на протяжении последних 10 лет, способствовало его успешному старту в высшей лиге. Плюс сочетания внутри команды. Взаимодействия в центре поля с Бариновым, Карпукасом дают возможность Батракову ярче проявлять себя.

Алексей Батраков и Дмитрий Баринов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— С кем из «ранних» сравнили бы его? Головин, Дзагоев, Измайлов?

— Все игроки разные. Кто-то чуть быстрее бежит, кто-то — медленнее. Кто-то может обыграть, а кто-то предпочитает больше играть в пас, в зависимости от своих характеристик. Таких Батраковых много. Просто для них нужно создавать условия. А условия — это не просто кинуть мяч: играйте. Это большой объём системной работы, целый проект, куда входят не только тренеры, но и клуб, спортивный директор, директор по молодёжи, который определяет направленность работы. Каждый тренер приходит в академию со своими идеями, но их нужно направить в общее русло. Селекция должна понимать, каких ребят отбирать. Самое главное, нужно подстроить турниры под соответствующие возраста. Благодаря Владимиру Кузьмичёву (бывший директор академии «Локомотива». — Прим. «Чемпионата») мы смогли в 2010 году предложить Московской федерации футбола проект, чтобы адаптировать соревнования 10-11-12-летних ребят.

— Что вы имеете в виду?

— Поэтапное увеличение размеров футбольного поля и количества игроков. Мы в «Локомотиве» с младших возрастов начинали играть пять на пять, чтобы каждый ребёнок мог себя проявить. Он с ранних лет должен возиться с мячом, а не тупо бегать в его поиске, как происходило раньше. Некоторые спортивные директора тогда говорили: «А нам в Италию на турнир ехать и играть 10 на 10 или 11 на 11». Что я мог ответить? Мы же не в Италии. Я считаю, эту реформу нужно было раньше провести. Хотя бы заложили фундамент — уже хорошо. Есть надежда, что Батраковых будет ещё больше.

— Один из тренеров «Локомотива» Александр Кудинов сказал про вас: «Ильшат перевернул нам мировоззрение от слова совсем, честь и хвала ему за это». Что такого революционного вы привнесли в их работу?

— Мы поменяли подход к тренировочному процессу, методику. У нас вся работа строилась через игровые упражнения — через них закладывалась и техника, и тактика, в зависимости от возраста. Были малые игры, большие, с воротами и без. Самое главное, что хочет ребёнок, приходя на тренировку, — это играть. И только игра позволяет ему проявлять все свои качества. А для этого важно, чтобы он всегда приходил свежий. Каждый день тренироваться ему, конечно, тяжело. Ещё ведь есть школа, дорога, уроки — жить в таком режиме в шесть-семь лет и для ребёнка неправильно, и для родителей. Поэтому мы сократили тренировочный процесс для самых маленьких и дозированно по возрастам увеличивали нагрузку. При этом целенаправленно закладывалась техника: ведение мяча, передача, удары. Всё — в игровой форме. А то у нас любят делать упражнения в закрытой форме.

— Это как?

— 20 минут стоишь с мячом и что-то с ним делаешь: жонглируешь, бьёшь по стенке. И только в конце начинаешь как-то взаимодействовать с партнёрами. А у нас всё делалось в игровом режиме, причём не одну неделю, месяц или даже год. Ребятам до 12 лет ставилась техника. Результат — количество воспитанников «Локо» в РПЛ. Их очень много.

«Сколько у нас крытых манежей за Уралом? Думаю, их можно пересчитать по пальцам»

— Ваш подход в большей степени основывался на личном тренерском опыте в Испании или совокупности знаний за годы выступлений?

— Любой футболист, который играл на высоком уровне, прошёл какие-то этапы. Естественно, что-то важное оставалось в памяти. Мы просто обновили те методики, которые тренеры использовали с нами. Суть работы не поменялась — добавилось больше эмоций, игровой составляющей, тактических нюансов.

— Методики подготовки молодёжи в СССР и сейчас — небо и земля?

— Сейчас тренировочный процесс расписывают таким образом, чтобы у ребёнка больше времени уходило на технику или игровые упражнения. У нас были более простые вещи: мяч на одного, на двоих. Позанимались техническими элементами, а потом играли в футбол.

— Так просто, но эффективно!

— Да, но не забывайте, что в то время по всему Союзу функционировало множество школ. Отсюда и обилие мастеров.

— Ваша фирменная техника — это в большей степени врождённое или приобретённое?

— Врождёнными у меня были координация и скорость, а техника и тактика — приобретённые качества. Денчик Евгений Павлович привил мне любовь к спорту в команде «Огонёк». Сергей Анатольевич Беленков в «Факеле» дал возможность заниматься чисто футболом. А технику мне уже в ФШМ ставил Владимир Сергеевич Бабков. Потом Павел Фёдорович Садырин, царство небесное, увидел меня в дубле и помог сделать первые шаги в ЦСКА.

Ильшат Файзуллин в ЦСКА Фото: из личного архива

— Работа в испанской детской школе помогла взглянуть на футбол с другого ракурса?

— Только в плане тактической работы с ребятами после 12-13 лет. А так плюс-минус всё то же самое. Может быть, там большее разнообразие в игровых упражнениях, чтобы дети получили удовольствие и приобрели навыки, которые потом могли бы применить на больших пространствах.

— Климатические особенности должны учитываться в разработке этих программ или они универсальны что для испанцев, что для россиян?

— Конечно, бегать на снегу — это не дело. Для того чтобы круглогодично заниматься, нужно создавать инфраструктуру. А сколько у нас крытых манежей за Уралом? Думаю, их можно пересчитать по пальцам. Хотя, например, я поддерживаю связь с футбольной академией «Темп» в Барнауле, ездил туда в гости с семинарами. Человек вложил свои средства, построил манеж, поля и развивает футбол. Но это, к сожалению, единичные случаи. Дай бог, чтобы такие энтузиасты были не только в Барнауле, но и в других городах.

— Ваши бывшие сотрудники сетуют, что сегодня в школах всё заточено на результат матча. Это проблема?

— Про результат всегда говорили, начиная с советских времён. Хотя мои тренеры главным результатом считали то, что я способен сделать на поле, исходя из тренировочного процесса. Тут многое зависит от клуба и от тренерского состава, который приходит работать в академию. Тренер в школе не должен удовлетворять свои личные амбиции через игроков — выигрывать турниры и претендовать на команду повыше. Его амбиции должны быть направлены на развитие футболиста. Эти вещи должны проговариваться авторами проекта с тренерским составом. Например, нельзя всю неделю отрабатывать одни вещи, а потом в игре вдруг требовать от игроков совершенно другого. Вам тренер Алтухов то же самое рассказывал. Нам игра помогала понять, что мы сделали в недельном цикле и какой есть прогресс у ребят. При этом тренеры должны ощущать поддержку со стороны руководителей клуба.

— В детско-юношеском футболе зарплата тренера зависит от результатов команды?

— Я даже не в курсе, от чего она зависит. Наверное, от названия клуба и спонсоров (смеётся).

— Откуда тогда зацикленность на результате?

— Наверное, где-то и руководители клуба этого требуют, потому что у них есть какой-то отчёт: куда вкладываются деньги, для чего. Другого понимания у меня нет. Даже исходя из простой логики, тренер, когда берёт ребёнка, должен не сделать из него что-то, а дать ему что-то, чтобы тот продолжал расти как человек и как спортсмен. На это должны быть амбиции наставника направлены. Чтобы он потом вспоминал с друзьями, кого тренировал, а не сколько зарабатывал и что по детям выиграл. Выигрывать надо в профессиональном футболе. Хочу подчеркнуть: в академиях результат должен начинаться с того момента, когда у игроков уже сформирована какая-то база — как техническая, так и тактическая. Вкус победы лет с 15 нужно прививать. А в 10-11-12 лет следует в игровой форме подводить ребят к мысли, что победа важна, но и поражение — тоже часть игры. Именно так нужно воспринимать неудачи и идти дальше, а не опускать руки.

— Какая сейчас в целом ситуация с перспективной молодёжью в низших лигах?

— Супер. Нужно отдать должное РФС за создание ЮФЛ. В развитие молодёжи вкладываются деньги. Как раз с юношеской лиги и нужно начинать требовать результат. И там уже тренеры должны быть подготовлены так, чтобы не только настроить на победу, но и способствовать дальнейшему развитию футболиста. Также они должны готовить морально ребят к спадам, поражениям. И если на игрока обрушивается повышенное внимание прессы, болельщиков, как сейчас на Батракова, он должен быть к этому готов.

— Вы ведь тоже рано «выстрелили» в футболе. Дадите совет Алексею?

— Продолжать то, что делал раньше. Больше ничего. Плюс окружение Батракова должно поддерживать его простоту. Не говорить, какой он хороший (улыбается). Мама с папой это скажут. А он должен воспринимать то, что сейчас происходит, как профессионал. Только тогда Батраков сможет сделать шаг вперёд.

— В его случае — это?..

— Закрепить уже достигнутое.

«Локомотив» сегодня — пример для всех. Но не у всех есть такие академии»

— В РПЛ молодых талантов стало больше или это иллюзия?

— Из года в год всё меняется. Где-то больше появляется одарённых игроков, где-то меньше. В этом году появились ребята — в первую очередь там, где для этого были созданы условия. Может быть, в «Локомотиве» просто денег не было, чтобы подписать других игроков из-за рубежа. Я же не знаю досконально ситуацию. В клубе решили использовать своих ребят, и они оказались не хуже тех, что могли бы приехать из других лиг. Вы же сами знаете, номер один или два из шорт-листов в Россию не поедут. Обычно приезжает номер три. Думаю, наши игроки не меньше их достойны играть в Премьер-Лиге.

— «Локомотив» с двумя легионерами в основе — позитивная история для чемпионата России?

— Да, пример для всех. Но не забывайте, что не у всех есть такие академии, как у «Локомотива».

— За ЦСКА по старой памяти следите?

— Да, тем более там играют Жемалетдинов, Мухин, который был у меня в «Казанке». Смотрю, слежу за ними. За всеми ребятами, с которыми работал, по мере возможностей наблюдаю.

— В середине 1990-х в испанской Примере до 20 россиян играло, включая вас. Почему сейчас всего один?

— Наверное, мы давали результат, когда нас брали. Первые игроки, которые приезжали, показали себя, и после уже охотнее стали приглашать других. Тем более наша сборная, так или иначе, постоянно участвовала в чемпионатах мира и Европы. И мы не такие дорогие были. Хотя за меня в 1995 году заплатили $ 1 млн — по тем временам немало. Надеюсь, я сполна вернул вложенные в моё развитие деньги (улыбается).

Наверное, теперь приоритеты поменялись в Европе. Внутри ЕС открылись границы, и футболисты из других стран там перестали считаться иностранцами. Конкуренция повысилась.

— А что вас привело в «Ленинградец»?

— Ответ очень простой: Вадим Евсеев. Он рассказал об этом проекте и спросил, нет ли желания к нему присоединиться. Я согласился. Когда Вадим только начинал обучение на тренерскую лицензию, приходил к нам в академию, общались. Мы все играли раньше в футбол и мыслим примерно одинаково. В такой связке проще работать. Теперь снова решаем задачи во взрослом, профессиональном футболе. Они у «Ленинградца» простые и сложные одновременно: побеждать, и желательно в каждом матче.