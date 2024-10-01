Топ-матчи среды: дерби «Динамо» — «Спартак», Дзюба против «Зенита», ЛЧ, баскетбол и КХЛ

Футбольное 2 октября: игры «Реала», «Баварии», «Монако», «Ливерпуля» и 1/2 финала ЧМ по футзалу. Собрали всё самое интересное!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 11:00*: Магда Линетт (Польша, 31) — Мирра Андреева (Россия, 17), Пекин, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Мирра Андреева в четвертьфинал?

Мирра Андреева осталась единственной представительницей России в сетке «тысячника» в Пекине. В рамках четвёртого круга 17-летняя россиянка сразится с Магдой Линетт из Польши. Теннисистки ранее встречались дважды, и счёт пока равный — 1-1. Мирра была сильнее в Мадриде-2023, а Магда — на Олимпиаде-2024. Победительница новой встречи далее померяется силами с кем-то из пары Аманда Анисимова — Чжэн Циньвэнь.

🏀 15:30: «Енисей» — УНИКС, регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 02 октября 2024, среда. 15:30 МСК Енисей Красноярск Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: третье поражение на старте может серьёзно ударить по УНИКСу

УНИКС подходил к сезону в статусе одного из фаворитов, однако два поражения на старте серьёзно ударили по самолюбию казанцев и их болельщиков. Третье поражение может только сгустить краски. Амбициозный «Енисей» также имеет статистику 1-2 в графе побед-поражений и уж точно дома постарается не только дать бой, но и взять свои очки.

⚽️ 16:15: «Химки» — «Ростов», Кубок России, группа B. 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ростов» забронирует место в плей-офф?

«Ростов» занимает второе место в своей группе в Кубке. Для выхода в верхнюю сетку команде Валерия Карпина нужно просто не проиграть в 5-м туре «Химкам». А для подмосковного клуба это последний шанс зацепиться за борьбу за верхнюю сетку. «Ростов» не проигрывает «Химкам» уже на протяжении шести матчей. Прервётся ли серия?

⚽️ 18:00: Украина — Бразилия, футзал, ЧМ-2024, 1/2 финала

Интрига: Бразилия — первый финалист чемпионата мира?

В первом полуфинале ЧМ-2024 по футзалу в Узбекистане сыграют Бразилия и Украина. Бразильцы – пятикратные чемпионы мира, но при этом в последний раз побеждали в 2012 году и соскучились по фанфарам в свою честь. Украинцы, конечно, попытаются навязать такому сопернику сопротивление, но любой результат, кроме уверенной победы Бразилии, будет большой неожиданностью.

🏀 18:00: «Автодор» — «Локомотив-Кубань», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 02 октября 2024, среда. 18:00 МСК Автодор Саратов Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сумеют ли саратовцы остановить разогнавшийся «Локомотив»?

«Локомотив-Кубань» в преддверии нынешнего сезона Единой лиги серьёзно поработал над изменением состава и даже решился на смену главного тренера. Пока под руководством Андрея Ведищева железнодорожники в чемпионате одерживают только победы. Будет ли четвёртая победа кряду или «Локо» остановит саратовский «Автодор», узнаем в ближайшем туре.

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 октября 2024, среда. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Амур» сыграть надёжно против «Ак Барса»?

Команды сейчас находятся в диаметрально разной форме – хабаровчан настиг кризис, а «Ак Барс» идёт на серии из побед, а в последнем матче обыграл лидера Востока. У казанцев начали работать все сочетания, а не только первое, и это сразу дало результат. Андрей Мартемьянов же не может достучаться до своих звёздных лидеров. Прорвёт ли в матче с «Ак Барсом» Гальченюка, Хохлачёва и остальных?

Главный тренер «Амура» недоволен своим нападением: Мартемьянов — после 2:7 от «Торпедо»: нападающим надо иметь смелость лезть на ворота

⚽️ 19:00: «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала, Кубок России, группа A. 5-й тур

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Интрига: махачкалинцы включатся в борьбу за верхнюю сетку?

«Крылья Советов» проиграли все четыре матча Кубка и уже потеряли шансы на выход в плей-офф. А вот махачкалинское «Динамо» уже обеспечило себе как минимум Путь регионов. Для того чтобы бороться за Путь РПЛ, нужна победа в Самаре. «Крылья» же уже ни за что не борются — зато груза ответственности нет. А ситуация вокруг тренера Игоря Осинькина обязывает футболистов биться за результат. Так что легко Махачкале в гостях не будет.

⚽️ 19:00: «Динамо» Москва — «Спартак», Кубок России, группа B. 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто приблизится к итоговому первому месту в группе?

Уже в третий раз в сезоне состоится дерби «Динамо» и «Спартака». В прошлых двух случаях матчи заканчивались скорее удачно для красно-белых — 3:0 и 2:2. Теперь клубы зарубятся за первое место в группе Кубка. «Спартак» в случае победы гарантирует лидерство. А «Динамо» же сможет обойти команду Станковича перед финальным туром. Важная игра.

⚽️ 21:15: «Зенит» — «Акрон», Кубок России, группа D. 5-й тур

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Интрига: «Зенит» забронирует первое место?

«Зенит» и «Акрон» одержали по три победы в четырёх турах Кубка. Интересно, что в первой очной игре по пенальти выиграли тольяттинцы. Теперь команды сразятся за первое место в группе. «Зенит» в случае победы гарантирует итоговое лидерство. А если же сильнее окажется «Акрон», то он выйдет на первое место. Ещё одна интрига — встреча «Зенита» и Артёма Дзюбы. Будет жарко!

⚽️ 21:15: «Ахмат» — «Краснодар», Кубок России, группа C. 5-й тур

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Интрига: «Краснодар» обеспечит себе место в Пути РПЛ?

«Ахмат» и «Краснодар» бьются за верхнюю сетку Кубка. Пока что успешнее команда Мурада Мусаева, набравшая девять очков за четыре тура. У «Ахмата» — шесть. Но у грозненцев есть шанс перевернуть ситуацию, обыграв «Краснодар» дома. Однако если команда Мурада Мусаева победит, то гарантирует себе Путь РПЛ.

⚽️ 22:00: «Динамо» Загреб — «Монако», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Монако» обыграет разгромленное в прошлом туре «Динамо»?

В 1-м туре общего этапа «Монако» неожиданно обыграл «Барселону» — 2:1. А вот загребское «Динамо» потерпело разгромное поражение со счётом 2:9 в Мюнхене от «Баварии». Хорватам необходима реабилитация в виде победы. Но «Монако» — не самый простой соперник. Класс французов выше. Получится ли у «Динамо» совершить мини-сенсацию? Или команда Александра Головина не испытает проблем?

⚽️ 22:00: «Бенфика» — «Атлетико» Мадрид, Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур

Интрига: получится ли у одной из команд стартовать с двух побед?

«Бенфика» и «Атлетико» удачно стартовали в Лиге чемпионов. Лиссабонцы обыграли «Црвену Звезду» (2:1), а мадридцы — «РБ Лейпциг» (2:1). Теперь команды встретятся друг с другом в Португалии. Есть шанс на старт с двух побед, что приблизит к итоговому месту в топ-8. «Атлетико» — небольшой фаворит, но «Бенфика» вполне способна одержать победу.

⚽️ 22:00: «Ливерпуль» — «Болонья», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ливерпуль» легко разберётся с командой-сенсацией прошлого сезона?

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, а в ЛЧ в 1-м туре обыграл в гостях «Милан» (3:1). Впереди — ещё одна итальянская команда. На этот раз мерсисайдцы примут дома «Болонью». Команда-сенсация прошлого сезона без тренера Тьяго Мотты не сияет. На старте Лиги чемпионов «Болонья» потеряла очки с «Шахтёром» (0:0), а в Серии А идёт 12-й. Способны ли итальянцы на сенсацию на «Энфилде»?

⚽️ 22:00: «Лилль» — «Реал» Мадрид, Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур

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Интрига: чем завершится дерби братьев Мбаппе?

Мадридский «Реал» едет во Францию с Килианом Мбаппе. Форвард пропустил матч с «Атлетико», но к «Лиллю» он готов. Интересно, что за «догов» выступает брат Килиана, Этан. Нас ждёт дерби братьев! «Реал» — фаворит и должен забирать три очка. Но «Лилль» способен создать проблемы гранду. Увидим ли мы неожиданный результат?

⚽️ 22:00: «РБ Лейпциг» — «Ювентус», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур

Интрига: «Ювентус» добьётся второй подряд победы?

«Ювентус» пока что нестабилен в Серии А, но в 1-м туре ЛЧ легко обыграл ПСВ (3:1). Впереди — намного более тяжёлый выезд в Германию. «РБ Лейпциг» на старте уступил в гостях «Атлетико» (1:2). А в Бундеслиге клуб из Лейпцига занимает третье место, всего на два очка отставая от «Баварии». Так что «Ювентусу» нужно выложиться на 100%, чтобы увезти три очка.

⚽️ 22:00: «Астон Вилла» — «Бавария», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: команда Эмери разберётся с грандом?

В 1-м туре «Бавария» одержала победу над загребским «Динамо» со счётом 9:2. Это третий результат в истории Лиги чемпионов с сезона-1992/1993. Команда Венсана Компани рвёт и крушит. На пути у «Баварии» во 2-м туре встаёт «Астон Вилла». В стартовой игре англичане разгромили в гостях «Янг Бойз» (3:0). Вряд ли у «Баварии» теперь получится выиграть легко. Есть шанс вовсе отлететь от «Виллы». Нас ждёт яркий матч — один из лучших во 2-м туре!