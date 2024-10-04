Сильные лиги Европы без россиян. В АПЛ наших нет со времён Погребняка

Каждую неделю мы внимательно следим за выступлениями россиян в топовых или более-менее сильных лигах Европы: Матвея Сафонова, Александра Головина и Далера Кузяева — во Франции, Арсена Захаряна — в Испании, Ивана Злобина — в Португалии, Романа Нойштедтера — в Бельгии, Никиты Хайкина — в Норвегии, Германа Онугхи и Леона Классена — в Дании, Антона Миранчука — в Швейцарии, Фёдора Чалова, Магомеда Оздоева, Магомеда-Шапи Сулейманова и Юрия Лодыгина — в Греции, Даниила Худякова в — Австрии и так далее. Однако далеко не во всех ведущих европейских чемпионатах есть наши легионеры. Во многих странах забыли о футболистах из России. Причём в некоторых так давно не появлялись игроки с паспортом РФ, что уже и не вспомнишь, кто был последним. Рассказываем об этих лигах.

Чемпионат Англии. АПЛ

В сильнейшую лигу Европы двери для футболистов из России, очевидно, закрыты по политическим причинам. Впрочем, нельзя сказать, что и до 2022 года клубы АПЛ охотились за нашими игроками на трансферном рынке. Возможно, шанс поиграть в чемпионате Англии потерял не по своей вине Александр Головин, но вряд ли кто-то ещё из российских легионеров.

Вспомните, кто последним из россиян приезжал в АПЛ? Это был ещё Павел Погребняк! Нападающий дебютировал в английском чемпионате в феврале 2012 года и стал всего лишь восьмым представителем нашей страны в самой популярной из Премьер-Лиг. Погребняк провёл 41 матч в АПЛ (последний – в мае 2013-го) и забил 11 голов. Павел уже завершил карьеру, а никто из россиян до сих пор не доехал до Англии.

Павел Погребняк Фото: Scott Heavey/Getty Images

Правда, в январе 2023 года «Бристоль Сити» из Чемпионшипа подписал голкипера Хайкина. Но, во-первых, Никита рос в Англии и имеет британский паспорт. Кроме того, он быстро вернулся в Норвегию, так и не сыграв ни разу за «Бристоль Сити».

Чемпионат Италии. Серия А

С чемпионатом Италии не всё так сложно. Ещё не забылась игра Алексея Миранчука за «Аталанту» и «Торино». Полузащитник был 10-м российским легионером в Серии А, сыграл ровно 100 матчей и набрал 31 (13+18) очко по системе«гол+пас». Впрочем, Миранчук – не последний россиянин, приезжавший в Италию. «Аталанта» выкупала Алексея у «Локомотива» в сентябре 2020 года, а в январе 2021-го из «Спартака» в «Фиорентину» перешёл Александр Кокорин. Но карьера нападающего в Серии А получилась такой, словно её и не было. Кокорин 10 раз вышел на замену, провёл на поле 140 минут и не совершил ни одного результативного действия.

Александр Кокорин Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Сегодня в Серии А из бывших наших выступает только уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник «Зенита» Саба Сазонов, которого «Торино» приобретал у московского «Динамо». Правда, Сазонов теперь – легионер из Грузии.

Чемпионат Германии. Бундеслига

В чемпионате Германии тоже спокойно обходятся без легионеров из России. Как ни удивительно, последним нашим футболистом, приезжавшим в Бундеслигу, также мог до сих пор оставаться Погребняк, если бы летом 2021 года «Байер» не подписал на правах свободного агента Андрея Лунёва. Экс-голкипер «Зенита» стал 22-м россиянином в немецком чемпионате за всю историю. Правда, матчи Бундеслиги Лунёв смотрел в основном со скамейки запасных. За два сезона провёл только две игры, в которых пропустил три мяча. Летом 2023-го Андрей и «Байер» разошлись — клуб не продлил контракт с вратарём.

Андрей Лунёв Фото: Alex Grimm/Getty Images

Чемпионат Нидерландов. Эредивизия

В Эредивизию российский футболист в последний раз приезжал ещё в далёком 2018-м. Это был молодой, на тот момент 22-летний, Вячеслав Караваев. Интересно, что выкупал «Витесс» правого защитника не у клуба РПЛ, а у чешской «Спарты» (за € 1,5 млн). Караваев отыграл в чемпионате Нидерландов полтора года, а затем был продан в «Зенит». Провёл 49 матчей, забил два гола и отдал восемь голевых передач.

Вячеслав Караваев Фото: VI Images/Getty Images

Уже после Караваева в «Витесс» заходил тренер Леонид Слуцкий. А вот новых российских легионеров-игроков в Эредивизии до сих пор нет.

Чемпионат Турции. Суперлига

В Турции едва ли кто-то смотрит в паспорт игроку, когда речь идёт о возможном подписании россиянина. Отсутствие наших легионеров в местной Суперлиге – стечение обстоятельств. В летнее трансферное окно в «Хатайспор» должен был перейти Даниил Уткин из «Ростова», который даже прилетал в Хатай на медосмотр перед трансфером, но в последний момент в турецком клубе сменился директор, и сделку заблокировали.

За всю историю в турецком чемпионате поиграли 20 российских футболистов. Последним в эту страну приезжал защитник «Локомотива» Марк Мампасси, которого «Антальяспор» арендовал в феврале 2023-го. Однако Мампасси провёл в турецкой команде всего четыре месяца и ни разу не сыграл.

Артём Дзюба Фото: ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

До этого в августе 2022-го Артём Дзюба перешёл в «Адана Демирспор» на правах свободного агента после ухода из «Зенита». Но и у экс-капитана сборной России там не сложилось – нападающий выбрал команду, которая совершенно не подходила ему по стилю. Поучаствовал лишь в четырёх матчах Суперлиги и забил один гол. В ноябре того же года контракт с Дзюбой был расторгнут. А вот Магомед Оздоев отыграл полный сезон-2022/2023 за «Фатих Карагюмрюк», выглядел солидно и пошёл на повышение в греческий ПАОК.

Чемпионат Чехии. Шанс лига

Чешская лига, в названии которой теперь появилось имя нового спонсора, тоже обходится без игроков из России. В местном чемпионате, кажется, готовы дать шанс любому, кроме футболиста с паспортом РФ. Хотя за всю историю в высшем дивизионе Чехии выступали аж 25 россиян.

Последним дебютировал в чешском чемпионате Тимур Мелекесцев, который сейчас пылит в нашей Второй лиге за «Форте» из Таганрога. В январе 2021-го экс-нападающий юношеской сборной России сыграл целую минуту за «Словацко» в матче с «Богемиансом 1905». Затем в апреле он провёл на поле ещё одну минуту в игре с «Опавой», и на этом его история в элитной лиге Чехии завершилась.

Тимур Мелекесцев Фото: FCSLOVACKO.CZ

Ещё в сезоне-2022/2023 за тот же «Словацко» выступал Владислав Лёвин, игравший в Чехии за разные клубы с 2017 года. Потом полузащитник вернулся в Россию.

Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

В Великобритании российских игроков не ждут ни в одной лиге. Но если в чемпионаты Уэльса или Северной Ирландии наших футболистов (по крайней мере, амбициозных) и фунтом не заманишь, то «Рейнджерс» или «Селтик» были бы не худшими вариантами продолжения карьеры. Однако пока такие трансферы фактически исключены.

Третьим российским легионером в Шотландии после Андрея Канчельскиса и Дмитрия Харина в январе 2022-го стал Иван Коновалов. Тогда голкипер перешёл в «Ливингстон» на правах свободного агента после того, как расстался с «Рубином». В шотландской команде Коновалов задержался на год. Дебютировал в Премьер-лиге только в ноябре – провёл всего четыре матча, ни разу не сыграл «на ноль» и пропустил восемь мячей. Потом перестал выходить на поле и в феврале 2023-го отправился в Казахстан.

Чемпионат Польши. Экстракласа

Завершает список достаточно сильных европейских лиг, в которых нет россиян, польская Экстракласа. В чемпионате этой страны в разные годы выступали 23 наших легионера. Последним в Польшу приезжал полузащитник Илья Жигулёв, который в августе 2021-го подписал контракт с «Заглембе» из Любина. Жигулёв провёл 13 матчей до февраля 2022-го, а потом исчез из заявки клуба. В апреле того же года с ним расторгли контракт.

Помимо него, с марта 2020-го за тот же «Заглембе» играл Евгений Башкиров. Контракт с воспитанником «Зенита» тоже расторгли в апреле 2022-го, когда полузащитник восстанавливался после серьёзной травмы. А вот в Финляндии, где Башкиров сейчас выступает за ВПС, от качественного для местной лиги российского игрока не отказались.