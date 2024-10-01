«Локо» хорош даже резервом! Вместо Батракова в Кубке засверкал Пиняев. Видео

Матч «Локомотива» и «Оренбурга» — один из самых заранее непонятных в Кубке России с точки зрения мотивации. У первых были четыре победы в четырёх матчах. Главное — не проиграть «Ростову» в следующем туре, чтобы не упустить первую строчку в группе. У вторых — четыре поражения. И всего четыре очка после 1-го тура в РПЛ, так что ориентир явно не на Кубок. У кого в такой ситуации больше желания, когда поражение не приведёт ни к чему страшному? У того, где сильнее резерв. То есть у «Локо».

Снова в старте вышли те, кому нужно доказывать: нахождение на лавке — не их тема. С одной стороны — Митрюшкин, Тикнизян, Погостнов, Сарвели, Севикян, Тимофеев, Салтыков, Сулейманов. Последний даже примерил капитанскую повязку. С другой — Караташ, Хотулёв, Зотов, Михайлов, Рыбчинский, Барановский, Муро, Оганесян, Гюрлюк. Обкатка резерва идёт полным ходом.

Запасные «Локомотива» смотрелись гораздо бодрее. И даже гол на девятой минуте получился чересчур уж лёгким: Севикян принял заброс Ненахова, как ребёнка раскачал Караташа и покатил на Пиняева, который без сопротивления в одно касание пальнул под перекладину. Быстрое преимущество могло быть ещё существеннее, но Москвичёв потащил «пушку» Севикяна.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

У «Оренбурга» абсолютно ничего не получалось. «Локо» полностью контролировал игру. 6:1 по ударам к середине тайма — красноречивое доказательство. Когда гости оказывались у чужих ворот, они будто впервые видели мяч и не знали, что делать. А вот Пиняев и особенно Севикян за счёт свободы и отличного дриблинга чувствовали себя Лионелями Месси. Неплохо себя проявили и Салтыков с Сарвели. Владиславу сегодня исполнилось 27 лет. Поздравляем!

Красно-зелёные продолжали транжирить моменты. Севикян уже в начале второго тайма не попал в пустой ближний угол и не сделал пас Сулейманова голевым, ещё Эдгар из выгодной позиции не дотянулся до прострела Пиняева. А вот сам Сергей не сплоховал и на 55-й минуте оформил дубль, на левом фланге финтами эффектно пройдя двоих соперников и пробив Москвичёва.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Локо» и дальше всё контролировал. Появился вопрос: а зачем вообще «Оренбург» приезжал? Ответил Сахархизан. Вышедший на замену Карпукас ошибся в центре поля, неловко сыграв пяткой. Перехват Коваленко привёл к проникающей передаче Куэро на Саида, и тот катнул мимо Митрюшкина. Интригу заказывали?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

По счёту — да, по игре — вообще нисколько. «Локомотив» спокойно удержал преимущество и больше фатально не ошибался. Разве что с углового соперник однажды чуть не забил.

Батраков и Воробьёв на поле так и не появились — справились и без лидеров. А помните, как весной Галактионов на фоне неудачных результатов хотел покинуть «Локо»? Каким же правильным было решение остаться! Все 15 очков в Кубке, лидерство в РПЛ — таким сильным клуб не был со времён Сёмина. Лишь бы сохранить уровень.