Главная неожиданность новой ЛЧ. Что творит французский середняк!

Когда общий этап Лиги чемпионов стартовал, какой клуб вы ожидали увидеть лидером после двух туров? Мадридский «Реал», «Манчестер Сити» или «Баварию»? Наверняка. Но лидером чемпионата неожиданно стал… «Брест». В прошлом сезоне команда Эрика Руа стала третьей во Франции, но сейчас идёт лишь 13-й. По факту — середняк. А в еврокубках удивляет. Теперь «Брест» без шансов разнёс в гостях «Ред Булл Зальцбург».

В 1-м туре французы уже обыграли другой австрийский клуб — «Штурм» из Граца. Встреча получилась равной и напряжённой, но всё же один из сильнейших клубов Лиги 1 прошлого сезона забрал три очка. Ожидаемо.

Встреча с «Ред Булл Зальцбург» — другой уровень. Команда под руководством экс-тренера «Ливерпуля» Пепейна Лейндерса — сильнейшая в Австрии на протяжении многих лет. Да и состав у неё приличный. Разгромное поражение от пражской «Спарты» в 1-м туре (0:3) казалось аномалией. И можно было подумать, что дальше с «Зальцбургом» в еврокубках не будет просто никому. Но дебютировавший в ЛЧ «Брест» наплевал на расклады. Клуб приехал в Австрию и размазал соперника.

Первый тайм получился относительно равным. По ударам «Зальцбург» добыл преимущество (8:3), да и мячом владел чуть больше (53% против 47%). А вот по счёту круче оказался «Брест». На 24-й минуте первый мяч забил форвард Абдалла Сима: сенегалец классно разобрался в штрафной «Зальцбурга» и пробил в нижний угол ворот.

«Ред Булл Зальцбург» — «Брест» Фото: Jasmin Walter/Getty Images

Настоящая жара пошла уже во втором тайме. Австрийцы рассчитывали перевернуть игру, но в итоге их «перевернули» французы. С 66-й по 75-ю минуту «Брест» забил три мяча и отправил «Ред Булл Зальцбург» в нокаут. Сначала Махди Камара воспользовался медлительностью обороны хозяев и в касание пробил в дальний угол из штрафной. Через пять минут Сима оформил дубль: он оказался первым на добивании после неудачного сейва от голкипера Яниса Бласвиха. А через пару атак австрийцев добил Матиас Перейра Лаж. Он получил мяч у штрафной и с ходу пробил — вышел не самый сложный удар, но вратарь «Зальцбурга» не спас команду. 0:4.

Шесть очков «Бреста» после двух туров общего этапа и разность мячей 6:1 — одна из главных неожиданностей старта Лиги чемпионов. Не самый мощный клуб Франции творит чудеса. Впереди у «Бреста» домашняя встреча с «Байером». Ждём сенсации и в матче чемпиона Германии?