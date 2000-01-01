Агент Роналду подписал контракт с вундеркиндом
Знаменитый футбольный агент Жорже Мендеш, работающий с Криштиану Роналду, подписал контракт с 12-летним футболистом «Барселоны» Адамом Каруалем.
«Новый Марадона»
Адам родился в Германии в семье выходцев из Марокко. Он один из самых перспективных игроков своего поколения. Адама, выступающего за «Барселону» U13, уже успели прозвать «новым Марадоной» за его мастерство на поле. Талант парня заметил и Мендеш.
Топовым футболистам — топовый менеджер
За услугами в Gestifute обратились десятки мировых звёзд футбола, включая Рубена Диаша, Бернарду Силву и Дарвина Нуньеса. Раньше услугами этого агентства пользовался и российский форвард Артём Дзюба. Теперь Мендеш будет работать и с 12-летним Каруалем.
Агент Роналду подписал контракт с 12-летним «новым Марадоной»
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