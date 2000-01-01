Агент Роналду подписал контракт с 12-летним «новым Марадоной»

«Новый Марадона»

Адам родился в Германии в семье выходцев из Марокко. Он один из самых перспективных игроков своего поколения. Адама, выступающего за «Барселону» U13, уже успели прозвать «новым Марадоной» за его мастерство на поле. Талант парня заметил и Мендеш.