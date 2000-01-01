Жена игрока РПЛ заняла шестое место на соревнованиях по бодибилдингу

Жена игрока РПЛ – на соревнованиях по бодибилдингу

Жена игрока «Рубина» Олега Иванова Кристина занимается бодибилдингом. Девушка приняла участие в соревнованиях по бодибилдингу в категории фитнес-бикини и заняла шестое место. У неё получилось разорвать многие шаблоны о жёнах футболистов!