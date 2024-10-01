Пьянич дебютировал за ЦСКА! Но с «Пари НН» разделались и без него. Видео

«Пари НН» после четырёх туров Кубка России накопил только одно очко. Чтобы выйти в плей-офф хотя бы с третьего места, нужно было побеждать в основное время ЦСКА и «Краснодар». Ещё и полуторным составом, потому что приоритет — на РПЛ. Задача практически нереальная. И уже неосуществимая, потому что армейцы спокойно увезли из Нижнего Новгорода три очка.

Оба клуба привычно выпустили резерв в Кубке: Лукьянов, Шнапцев, Ведерников, Варганов, Мухин, Карапузов, Ермаков, Зе Турбо с одной стороны. Тороп, Агапов, Лукин, Гаич, Бистрович, Глебов, Койта — с другой.

Команды начали осторожно, будто это не очередной матч группового этапа, а финал. «Пари НН» смотрелся интереснее. ЦСКА даже не подходил к воротам нижегородцев. Сами же они бежали вперёд. Чего только стоит момент, когда Торопу пришлось тащить ногой удар Карапузова.

Койта и особенно Мусаев практически не встречались с мячом. Интересно, что в этот момент думал сидящий на скамейке Пьянич? Армейцы были инертны до 30-й минуты, пока Бистрович неожиданно не зарядил в перекладину вслед за проходом Мойзеса. Кристиян и за «Балтику» такие вещи творил — немного не повезло.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ближе к голу всё равно были хозяева. Шнапцев простреливал на Ермакова, а тот с близкого расстояния в падении пробил головой мимо цели. Видимо, не захотел забивать родной команде. Иначе объяснить промах сложно.

Варганов — воспитанник «Чертаново», а не ЦСКА. Поэтому он в красивом подкате остановил очередной проход Мойзеса? Ещё Артём толкался с Мусаевым и не дал тому выбежать один на один с Лукьяновым — отличная игра резервиста «Пари НН».

«Пари НН» — ЦСКА Фото: pfc-cska.com

Игра проходила в основном в центре поля. Москвичи чаще владели мячом и шесть раз за тайм подали с угла поля. Но какая разница, если это только раз принесло опасность?

В начале второго тайма на вопрос ответил Бистрович. «Пари НН» провалился в центре поля (как же им не хватает Майга и Марадишвили!), и Койта впервые оформил результативное действие в России, покатив на Бистровича — тот из-за штрафной уложил мяч в левый угол. Так классно не умеет бить ни один другой армейский полузащитник.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 61-й минуте Илич заменил Ермакова и Магкеева на Тичича и Каккоева. Пока команда перестраивалась, пропустила снова: вынос Торопа, неудачная скидка назад Каккоева, выход один на один Глебова — и привет, 0:2.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Что же «Пари НН»? Инициативой владели, но без толку. Однажды с ударом затянул Зе Турбо — и его накрыли. К воротам выбегал Шнапцев — эффектно спас Тороп. Больше моментов толком не было. В том числе и после тройного размена Глейзера, Царукяна и Боселли на Карапузова, Калинского и Зе Турбо. По такой игре пригодились бы качества Пьянича, и Николич действительно дал ему дебютировать на 85-й минуте. Ещё практику получили Гуарирапа, Круговой, Файзуллаев и Шуманский.

Звёздный новичок успел показать высокий класс, на замахе уложив Мухина и пальнув по воротам — Лукьянов выручил. Да и в целом убедил, что пинать мяч не разучился — пасует и рулит игрой он по-прежнему великолепно.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

ЦСКА будто бы вообще без напряга забрал гостевую победу на классе. Выход из группы — дело решённое. Ну а нижегородцы с Кубком прощаются.