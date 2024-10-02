«Байер» красиво раздавливал «Милан» в Лиге чемпионов. А как забил – пропал

«Байер» стартовал с двух побед в Лиге чемпионов. Однако матч с «Миланом» в Леверкузене получился для чемпиона Германии противоречивым по содержанию. Победили хозяева не без везения.

В 1-м туре «Байер» разнёс на выезде бывшую команду Арне Слота «Фейеноорд» (4:0), а «Милан» проиграл дома его нынешней команде «Ливерпулю» (1:3). Немцы зарядились победными эмоциями, итальянцы лишний раз убедились в том, на каком они уровне для Лиги чемпионов. Словно в продолжение старта «Байер» с первых минут прижал «Милан» и в очной встрече в Леверкузене. «Россонери» сразу потребовались сейвы Меньяна. В дебюте игры быстрый гол могли забить Бонифасе и Инкапье.

Команда Хаби Алонсо намного больше владела мячом, а «Милан» в основном глубоко оборонялся. В общем, гол в ворота Меньяна назревал. «Милану» бы играть с «Байером», как «Аталанта» в финале Лиги Европы, разрушая связи соперника тотальным прессингом, но у команды Паулу Фонсеки другой футбол. В середине первого тайма Леверкузен забил. Хозяева хорошо использовали всю ширину поля за счёт резких длинных переводов на латералей Фримпонга и Гримальдо – контролировать такие передачи «россонери» было трудно. Очень красивый гол получился у «Байера» после перевода Гарсии на Фримпонга, который блестяще обработал непростой мяч и вырезал идеальный кросс на Бонифасе. Нигериец точно пробил с лёта. И ведь такую красоту отменили! К сожалению для «Байера», Фримпонг при получении мяча залез в офсайд, так как не сделал шаг назад.

«Байер» и дальше продолжал создавать моменты. Один Фримпонг должен был два-три раза забить до перерыва, добивая отражённые Меньяном мячи, но умудрялся промахиваться из убойных позиций. «Милан» впервые ударил по воротам хозяев лишь на 39-й минуте, а до этого вратарь-капитан Градецки фактически не участвовал в игре. Финн мог спокойно попросить телефон у кого-нибудь из зрителей, сидевших в первых рядах, чтобы без отрыва от производства посмотреть другой матч Лиги чемпионов. А вот капитану «Милана» Эрнандесу стало нехорошо, когда ему на ровном месте в центре поле влепил рукой по лицу Тапсоба. Эпизод наверняка изучали на предмет удаления, тем не менее защитник даже жёлтую карточку не получил – судья Шерер прозевал эпизод.

В начале второго тайма «Милан» бессмысленно и беспощадно катал мяч на своей трети, пытаясь выйти из-под прессинга «Байера», а Леверкузен совершил несколько высоких отборов и перехватов, но прощал соперника за ошибки. Тем не менее на 51-й минуте случилось то, что и должно было. Команда Хаби Алонсо опять забила красивейший гол! На сей раз легитимный. Эту голевую атаку украсили и комбинация с пасом на третьего (Гримальдо), и эффектная пятка от самого испанца, и добивание Бонифасе после удара Фримпонга. Весёлое празднование от двух последних тоже развлекло болельщиков.

После пропущенного гола «Милан» стал отвечать ударом на удар. Команда Фонсеки увеличила процент владения мячом и действительно больше била. Одна попытка, вторая, третья. Со средней дистанции, издали – тоже опасно. Благодаря массированной атаке «россонери» едва не отыгрались быстро, когда Градецки спас «Байер» гандбольным сейвом. Леверкузен в этот отрезок игры думал скорее о сохранении преимущества нежели о том, чтобы его развить.

Мората вышел на замену вместо Абрахама – в штрафной «Байера» стало горячее. Сперва чемпион Европы опасно бил стриженой головой, потом полетел в прессинг на Градецкого, и чуть было не случился чудовищный привоз от финского вратаря. Ещё через несколько минут Мората добивал мяч, пущенный Тео в перекладину, но опять не попал головой. Сушил игру «Байер», прямо скажем, не здорово.

В результате «Милан» даже обошёл «Байер» по ударам – 17:16. Правда, по попаданиям в створ всё же уступил почти в два раза (5:9). Если бы «россонери» лучше реализовывали свои шансы после перерыва, то увезли бы очки из Леверкузена. А без голов далеко не уедешь. Второе поражение подряд у команды Фонсеки в Лиге чемпионов.