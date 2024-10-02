«Барса» устроила разнос с пятью голами в Лиге чемпионов. Но главная победа — в другом

В стартовом туре обновлённой Лиги чемпионов «Барселона» неожиданно проиграла. Каталонцы на выезде «сгорели» «Монако» с Александром Головиным. Шанс реабилитироваться команда Ханс-Дитера Флика получила в домашней игре с «Янг Бойз». Бедные швейцарцы! Они испытали на себе всю злость гранда.

Рассуждая о матчах фаворитов с аутсайдерами, болельщики всегда цепляются за какой-то сюжет, который позволит слабой команде забрать очки. А у «Янг Бойз» будто и не было ни единого шанса. «Барселона» с первых минут пошла месить швейцарцев. Первый звоночек — опасный удар Ламина Ямаля, который потащил вратарь «Янг Бойз» Марвин Келлер. Но на восьмой минуте оборона швейцарцев распалась: Рафинья вошёл в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, а туда ворвался одинокий Роберт Левандовски. Поляк такие моменты реализует 100 из 100 — 1:0.

Что было дальше? Продолжение пира для «Барсы» и избиения — для «Янг Бойз». Каталонцы кайфовали от игры, создавали момент за моментом, контролировали мяч и не испытывали проблем. Забить второй гол «Барсы» могли Жюль Кунде, Пау Кубарси и Ферран Торрес. Но следующим после Левандовского своё имя на табло стадиона зажёг Рафинья. Капитан и лидер «Барсы» в новом сезоне воспользовался рикошетом после углового и вколотил мяч в ворота «Янг Бойз».

«Барселона» — «Янг Бойз» Фото: David Ramos/Getty Images

Не успели гости отойти, как получили ещё один гол. На этот раз на помощь «Барселоне» пришёл штрафной: Педри классно подал, а Иньиго Мартинес точно пробил головой. Разгром уже в первом тайме! И это «Янг Бойз» повезло, что он не получил пятёрку. Зато «Барселоне» вполне можно поставить такую оценку за 45 минут. Даже с учётом не самого высокого уровня сопротивления.

Главный момент второго тайма — появление Френки де Йонга. Нидерландец вышел на поле впервые с апреля 2024-го. Тогда он получил серьёзную травму в матче с мадридским «Реалом». Во встрече с «Янг Бойз» Френки дали почувствовать атмосферу серьёзной игры, а кондиции полузащитника ещё не находятся на пике. Де Йонг в форме станет огромной помощью для Флика и всей «Барсы». А как тепло его приветствовали при замене болельщики!

Отметим и первый выход в сезоне Ансу Фати. Многие уже забыли, что такой талант числится в Каталонии. Нынешний сезон — решающий для вингера. Либо он всё же закрепится в составе, либо пора искать другой вариант продолжения карьеры.

Каталонцы же на старте тайма забили ещё. Дубль оформил Левандовски: после подачи с углового мяч полетел во вратарскую, где Роберт растолкал всех и занёс его в сетку. Кстати, поляк забил уже 35-й команде за карьеру в Лиге чемпионов. Это третий показатель в истории турнира: больше только у Криштиану Роналду (39 клубов) и Лионеля Месси (40). Уровень величия Левандовского понятен!

«Барселона» — «Янг Бойз» Фото: David Ramos/Getty Images

«Барселона» не ушла с поля без пятёрочки. Уже на 81-й минуте очередная атака хозяев закончилась автоголом Мохамеда Али. Защитник с такими именем и фамилией не должен ошибаться и проигрывать, но сегодня удача была не на его стороне (как и всего «Янг Бойз»). Али срезал мяч в свои ворота после прострела Алекса Бальде с фланга. В концовке «Янг Бойз» даже забил сам, но из офсайда. Поэтому матч закончился с красивым для хозяев счётом — 5:0.

«Барселона» провела лёгкий спарринг в сравнении с тем, что ожидает команду в 3-м туре. Каталонцы 23 октября примут дома «Баварию». Будет тяжело, возможно, даже неприятно. Хотя всё это зависит от самой «Барсы». Команда не побеждает «Баварию» в шести матчах подряд — теперь есть шанс прервать серию!