Доннарумма провалился на глазах Сафонова. «Арсенал» казнил «ПСЖ» в ЛЧ. Видео

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«Арсенал» одержал первую победу в этом сезоне Лиги чемпионов. Если в 1-м туре у команды Артеты получился весьма тяжёлый матч на выезде с «Аталантой» (0:0), то на своём поле во встрече с «ПСЖ» лондонцы выглядели убедительно и победили со счётом 2:0. Судя по всему, на французской команде сказалось отстранение одного из лидеров — Дембеле — из-за разногласий с тренером.

Хозяева в последнее время стали играть весьма прагматично, отказываясь от владения (особенно при травмированном Эдегоре). «ПСЖ» при Луисе Энрике, само собой, живёт контролем мяча и сейчас владел им почти в два раза больше соперника. Каждая команда старалась действовать в своём стиле, но лучшие моменты создавал «Арсенал». Он и открыл счёт в первом тайме, когда Троссард прошёл по левому флангу и навесил в штрафную. Доннарумма вышел из ворот, но не добрался до мяча, а Хаверц пробил головой в девятку.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Лучшие моменты «ПСЖ» в первом тайме были связаны с проходами крайних защитников. Сначала Нуну Мендеш зарядил из-за штрафной в дальнюю штангу. А затем с острого угла Хакими пробил в Райю. «Арсенал» моментально ответил голом Саки со штрафного. И в этом случае тоже есть вопросы к Доннарумме. Получилось так, что он пропустил достаточно простой заброс с фланга. Итальянского вратаря явно смутили сразу трое соперников перед ним, но никто так и не дотянулся до мяча, который зашёл в ворота. Очередной гол «Арсенала» со стандарта в этом сезоне.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Достаточно внезапно второй тайм начался с замены у «Арсенала». Поле покинул правый защитник Тимбер, и на его позицию пришлось сместиться левше Калафьори. Соответственно, место левого защитника занял вышедший на поле Кивёр. А чуть позже на замену вышел уже Мерино — дебют в составе «Арсенала». Испанец сыграл второго опорника рядом с Райсом.

В целом после перерыва «ПСЖ» выглядел уже конструктивнее. Команда Луиса Энрике всё так же отказывалась от навесов, предпочитая играть низом. Местами получалось опасно. Ближе к середине второго тайма гости заметно поддавили «Арсенал». В одном из эпизодов мяч попал в перекладину ворот Райи. А на 78-й минуте игроки «ПСЖ» требовали пенальти за попадание мяча в руку Калафьори. Она была отставлена в сторону, но расстояние было небольшим.

Попадание мяча в руку Калафьори Фото: Скриншот

Пожалуй, стоит ещё отметить несколько крутых моментов, которые упустил Мартинелли, и на этом всё. «Арсенал» не без проблем, но в то же время достаточно уверенно одержал победу. Команда Артеты поднялась на восьмое место в таблице ЛЧ, хотя едва ли сможет его удержать по итогам 2-го тура. Ну а «ПСЖ» с тремя очками, скорее всего, выпадет даже из топ-20 спустя сутки.