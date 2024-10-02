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Обзор матчей Лиги чемпионов 1 октября 2024, видео голов: Арсенал, ПСЖ, Барселона, Боруссия Д, Манчестер Сити, Интер

День бешеных разгромов в ЛЧ! «Боруссия» вонзила 7, «Барса» — 5, «Сити» и «Интер» — по 4
Георгий Илющенко
Обзор матчей Лиги чемпионов 1 октября 2024
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Комментарии
Главные бедолаги — «Селтик». Отличная разница мячей за один тур превратилась в отрицательную.

Прекрасные новости — Лига чемпионов вернулась! И продолжится завтра. Но пока разберёмся с прошедшими матчами. Вот их краткий обзор.

В 1-м туре хватало голов-шедевров. А какой был лучшим?
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13 феерических голов 1-го тура Лиги чемпионов. Какой самый красивый? Видео

«Спарта» продолжает удивлять

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 19:45 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Окончен
1 : 1
Спарта П
Прага, Чехия
1:0 Мийо – 7'     1:1 Кайринен – 32'    

В 1-м туре чешский гранд разгромил опытных еврокубковых бойцов из «Зальцбурга» (3:0). Теперь он остановил и вторую команду Германии. «Штутгарт» повёл уже на седьмой минуте: Миттельштедт подал, Мийо грамотно сыграл головой. В ответ Витек пальнул в штангу, а Кайринен обводящим ударом точно в девятку закрутил со штрафного.

Ещё Бирманчевич стрельнул в перекладину — фаворит натурально отскакивал. «Швабы» тоже были активны впереди, подали десяток угловых, 26 раз били по воротам (против 14 у соперника) и владели мячом 77% времени, но ничьей 1:1 всё и закончилось. Чешский футбол сейчас явно на подъёме.

Игроки «Спарты» празднуют гол

Игроки «Спарты» празднуют гол

Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Доннарумма напрашивается на статус резервиста в «ПСЖ»

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Хаверц – 20'     2:0 Сака – 35'    

Итальянский вратарь пропустил три матча и вернулся в основу. Камбэк получился обескураживающим: за оба гола «Арсенал» может его благодарить. На 20-й минуте Джиджо неуверенно сыграл на выходе и дал спокойно забить Хаверцу. А на 35-й в ворота залетела простая подача Саки.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В соцсетях творится какой-то ад — парижские фанаты просят вернуть в основу Сафонова. Впрочем, сам «ПСЖ» наиграл только на 0,31 xG против арсенальских 0,76 и вообще не отличился, хотя Невеш попал в перекладину. Так что винить за провальный результат стоит не только Доннарумму. Без Мбаппе атака парижан до сих пор какой-то мрак. Особенно без отсутствующего Дембеле.

Пора возвращать Сафонова?
Доннарумма провалился на глазах Сафонова. «Арсенал» казнил «ПСЖ» в ЛЧ. Видео
Доннарумма провалился на глазах Сафонова. «Арсенал» казнил «ПСЖ» в ЛЧ. Видео

«Брест» выдал сумасшедшую реализацию

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 19:45 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 4
Брест
Брест, Франция
0:1 Сима – 24'     0:2 Камара – 66'     0:3 Сима – 70'     0:4 Перейра Лаж – 75'    

Французы и «Зальцбург» создали примерно равное количество моментов. Только у австрийцев реализация сплоховала. Единственный их гол за авторством Конате отменили из-за офсайда. Зато «Брест» как следует покуражился: Сима реализовал выход один на один и подкараулил сейв Бласвиха, ещё забили Камара и Перейра Лаж.

По счёту прямо не скажешь, что по ожидаемым голам вообще-то преимущество за гостями совсем небольшое: 1,76 xG на 1,53. С учётом отлёта от «Спарты», «Зальцбург» пропустил семь раз в двух матчах. Бедолаги.

«Брест» празднует гол

«Брест» празднует гол

Фото: Jasmin Walter/Getty Images

«Барселона» раскромсала «Янг Бойз»

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
5 : 0
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 Левандовски – 8'     2:0 Рафинья – 34'     3:0 Мартинес – 37'     4:0 Левандовски – 51'     5:0 Али – 81'    

Ох и не повезло же швейцарцам ехать в Каталонию после поражений «Барсы» от «Осасуны» (2:4) в чемпионате и от «Монако» в ЛЧ (1:2). «Янг Бойз» пришлось страдать с первых минут: Левандовски в падении замкнул прострел Рафиньи, сам бразилец воспользовался рикошетом и увеличил преимущество, Мартинес здорово кивнул головой — 3:0 к 37-й минуте.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Во втором тайме шикарно в верховой борьбе сыграл тот же поляк, Али случайно переправил мяч в собственные ворота вслед за прострелом Бальде. Монтейру вроде бы скрасил поражение, однако его гол отменили из-за офсайда. «Барселона» в большом порядке.

Это было жестоко:
«Барса» устроила разнос с пятью голами в Лиге чемпионов. Но главная победа — в другом
«Барса» устроила разнос с пятью голами в Лиге чемпионов. Но главная победа — в другом

«Боруссия» уничтожила «Селтик»

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
7 : 1
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 Джан – 7'     1:1 Маэда – 9'     2:1 Адейеми – 11'     3:1 Адейеми – 29'     4:1 Гирасси – 40'     5:1 Адейеми – 42'     6:1 Гирасси – 66'     7:1 Нмеча – 79'    

5:1 по итогам первого тайма, 7:1 — в целом. Этот вечер болельщики «Селтика» предпочтут забыть. Шотландцы позволяли немцам слишком многое. Хет-трик оформил Адейеми, Гирасси — дубль, по голу на свой счёт записали Джан и Нмеча. Ответить получилось лишь раз Маэде. У легендарного Шмейхеля семь сейвов и столько же пропущенных. Кто бы мог подумать, что после победы 5:1 над «Слованом» у команды Роджерса будет отрицательная разность мячей уже в следующем туре.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Байер» обыграл «Милан» и без типичного позднего гола

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
1 : 0
Милан
Милан, Италия
1:0 Бонифасе – 51'    

Парни Алонсо приучили к камбэкам. В матче с «Миланом» он не понадобился, ведь Бонифасе в начале второго тайма вовремя поймал отскок после удара Фримпонга и сейва Меньяна. Тео бил в перекладину, серьёзно проверили Градецки Лофтус-Чик, Пулишич, Фофана и Рейндерс — финский вратарь не подвёл. Из убойной позиции типично для себя промазал Мората.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Но и «Байер» наиграл больше чем на гол: Инкапье, Бонифасе и Фримпонг сохраняли интригу до последнего. У итальянцев уже два поражения — выход в плей-офф под большой угрозой.

Подробнее о матче:
«Байер» красиво раздавливал «Милан» в Лиге чемпионов. А как забил — пропал
«Байер» красиво раздавливал «Милан» в Лиге чемпионов. А как забил — пропал

«Интер» отвозил «Црвену Звезду» и зенитовского защитника

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Чалханоглу – 11'     2:0 Арнаутович – 59'     3:0 Мартинес – 71'     4:0 Тареми – 81'    

Лучший клуб Сербии с арендованным у «Зенита» Дркушичем приехал в Милан, где его угостили четырьмя голами. Плюс ещё двумя отменёнными у Арнаутовича. Чалханоглу мастерски забил со штрафного рикошетом от штанги. Да и Арнаутовичу всё же повезло: Крунич грамотно сыграл на перехвате и поделился мячом, Тареми обокрал экс-краснодарца Спаича в подкате и отдал голевую на Лаутаро, а позже аргентинца Дркушич в своей штрафной срубил — Тареми поставил точку с «точки». Преимущество получилось безоговорочным.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Манчестер Сити» не простил «Слован»

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Слован Бр
Братислава, Словакия
Окончен
0 : 4
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Гюндоган – 8'     0:2 Фоден – 15'     0:3 Холанд – 58'     0:4 Макэйти – 74'    

Братиславцы устроили чемпионам Англии радушный приём и дали им забить четыре раза. Гюндоган красиво пробил с лёта и поймал на ошибке вратаря Такача, Фоден забежал в штрафную и закрутил в дальний угол, выход один на один реализовал Холанд, дебютный гол оформил юный Макэйти. «Слован» вообще ничего не создал и наиграл лишь на 0,12 xG против 3,38 у «Сити». Простая тренировка для фаворита.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ещё расписали мировую 1:1 ПСВ и «Спортинг». Итого девять матчей принесли 32 гола! И аж пять разгромов. Лига чемпионов, ты прекрасна.

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