День бешеных разгромов в ЛЧ! «Боруссия» вонзила 7, «Барса» — 5, «Сити» и «Интер» — по 4

Прекрасные новости — Лига чемпионов вернулась! И продолжится завтра. Но пока разберёмся с прошедшими матчами. Вот их краткий обзор.

«Спарта» продолжает удивлять

В 1-м туре чешский гранд разгромил опытных еврокубковых бойцов из «Зальцбурга» (3:0). Теперь он остановил и вторую команду Германии. «Штутгарт» повёл уже на седьмой минуте: Миттельштедт подал, Мийо грамотно сыграл головой. В ответ Витек пальнул в штангу, а Кайринен обводящим ударом точно в девятку закрутил со штрафного.

Ещё Бирманчевич стрельнул в перекладину — фаворит натурально отскакивал. «Швабы» тоже были активны впереди, подали десяток угловых, 26 раз били по воротам (против 14 у соперника) и владели мячом 77% времени, но ничьей 1:1 всё и закончилось. Чешский футбол сейчас явно на подъёме.

Игроки «Спарты» празднуют гол Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Доннарумма напрашивается на статус резервиста в «ПСЖ»

Итальянский вратарь пропустил три матча и вернулся в основу. Камбэк получился обескураживающим: за оба гола «Арсенал» может его благодарить. На 20-й минуте Джиджо неуверенно сыграл на выходе и дал спокойно забить Хаверцу. А на 35-й в ворота залетела простая подача Саки.

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В соцсетях творится какой-то ад — парижские фанаты просят вернуть в основу Сафонова. Впрочем, сам «ПСЖ» наиграл только на 0,31 xG против арсенальских 0,76 и вообще не отличился, хотя Невеш попал в перекладину. Так что винить за провальный результат стоит не только Доннарумму. Без Мбаппе атака парижан до сих пор какой-то мрак. Особенно без отсутствующего Дембеле.

«Брест» выдал сумасшедшую реализацию

Французы и «Зальцбург» создали примерно равное количество моментов. Только у австрийцев реализация сплоховала. Единственный их гол за авторством Конате отменили из-за офсайда. Зато «Брест» как следует покуражился: Сима реализовал выход один на один и подкараулил сейв Бласвиха, ещё забили Камара и Перейра Лаж.

По счёту прямо не скажешь, что по ожидаемым голам вообще-то преимущество за гостями совсем небольшое: 1,76 xG на 1,53. С учётом отлёта от «Спарты», «Зальцбург» пропустил семь раз в двух матчах. Бедолаги.

«Брест» празднует гол Фото: Jasmin Walter/Getty Images

«Барселона» раскромсала «Янг Бойз»

Ох и не повезло же швейцарцам ехать в Каталонию после поражений «Барсы» от «Осасуны» (2:4) в чемпионате и от «Монако» в ЛЧ (1:2). «Янг Бойз» пришлось страдать с первых минут: Левандовски в падении замкнул прострел Рафиньи, сам бразилец воспользовался рикошетом и увеличил преимущество, Мартинес здорово кивнул головой — 3:0 к 37-й минуте.

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Во втором тайме шикарно в верховой борьбе сыграл тот же поляк, Али случайно переправил мяч в собственные ворота вслед за прострелом Бальде. Монтейру вроде бы скрасил поражение, однако его гол отменили из-за офсайда. «Барселона» в большом порядке.

«Боруссия» уничтожила «Селтик»

5:1 по итогам первого тайма, 7:1 — в целом. Этот вечер болельщики «Селтика» предпочтут забыть. Шотландцы позволяли немцам слишком многое. Хет-трик оформил Адейеми, Гирасси — дубль, по голу на свой счёт записали Джан и Нмеча. Ответить получилось лишь раз Маэде. У легендарного Шмейхеля семь сейвов и столько же пропущенных. Кто бы мог подумать, что после победы 5:1 над «Слованом» у команды Роджерса будет отрицательная разность мячей уже в следующем туре.

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«Байер» обыграл «Милан» и без типичного позднего гола

Парни Алонсо приучили к камбэкам. В матче с «Миланом» он не понадобился, ведь Бонифасе в начале второго тайма вовремя поймал отскок после удара Фримпонга и сейва Меньяна. Тео бил в перекладину, серьёзно проверили Градецки Лофтус-Чик, Пулишич, Фофана и Рейндерс — финский вратарь не подвёл. Из убойной позиции типично для себя промазал Мората.

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Но и «Байер» наиграл больше чем на гол: Инкапье, Бонифасе и Фримпонг сохраняли интригу до последнего. У итальянцев уже два поражения — выход в плей-офф под большой угрозой.

«Интер» отвозил «Црвену Звезду» и зенитовского защитника

Лучший клуб Сербии с арендованным у «Зенита» Дркушичем приехал в Милан, где его угостили четырьмя голами. Плюс ещё двумя отменёнными у Арнаутовича. Чалханоглу мастерски забил со штрафного рикошетом от штанги. Да и Арнаутовичу всё же повезло: Крунич грамотно сыграл на перехвате и поделился мячом, Тареми обокрал экс-краснодарца Спаича в подкате и отдал голевую на Лаутаро, а позже аргентинца Дркушич в своей штрафной срубил — Тареми поставил точку с «точки». Преимущество получилось безоговорочным.

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«Манчестер Сити» не простил «Слован»

Братиславцы устроили чемпионам Англии радушный приём и дали им забить четыре раза. Гюндоган красиво пробил с лёта и поймал на ошибке вратаря Такача, Фоден забежал в штрафную и закрутил в дальний угол, выход один на один реализовал Холанд, дебютный гол оформил юный Макэйти. «Слован» вообще ничего не создал и наиграл лишь на 0,12 xG против 3,38 у «Сити». Простая тренировка для фаворита.

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Ещё расписали мировую 1:1 ПСВ и «Спортинг». Итого девять матчей принесли 32 гола! И аж пять разгромов. Лига чемпионов, ты прекрасна.