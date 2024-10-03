«Полицейские вели себя как животные». Матчи «МЮ» с «Порту» уже заканчивались жутью

У болельщиков «Манчестер Юнайтед» есть не самые приятные воспоминания от поездки в Порту. Именно там сегодня, 3 октября, английский клуб встретится с местной командой в Лиге Европы. В 1997-м соперники играли в четвертьфинале Лиги чемпионов, и ответная встреча запомнилась вовсе не тем, что происходило на поле, а беспорядками около стадиона.

В начале марта 1997 года «Манчестер Юнайтед» сделал огромный шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов. Команда Алекса Фергюсона растерзала «Порту» на «Олд Траффорд» — 4:0. Забили и Эрик Кантона, и Райан Гиггз, и Энди Коул. У болельщиков «МЮ» наверняка свело, как принято сейчас говорить, олдскулы. Через две недели команды сгоняли по нулям в Португалии, но главные события развернулись около стадиона «Антас» — там «Порту» проводил домашние до 2004 года.

Более 10 тысяч английских болельщиков прилетели в Порту, чтобы поддержать свою команду. Правда, они получили примерно в два раза меньше билетов от «Манчестер Юнайтед». Проблема? Фанаты частично решили её, купив билеты в Португалии. Правда, это привело к серьёзным последствиям. Купленные на месте билеты предназначались на центральные трибуны, а фанатов «МЮ» повели в гостевой сектор за воротами. Естественно, система пропуска не сработала, поскольку места, указанные в билетах, не соответствовали тем, куда вели болельщиков. Тысячи британцев планировали запустить через три турникета, что поспособствовало созданию огромных очередей.

Полицейские не сводят глаз с сектора с фанатами «МЮ» Фото: Michael Steele/Getty Images

Сотрудники правоохранительных органов Порту почему-то решили, что у приезжих фанатов поддельные билеты. Вход закрыли и невольно организовали давку. А потом местная полиция пустила в ход дубинки. Ситуация улучшилась только после того, как открыли несколько входов и некоторые фанаты попали на стадион. К слову, в те годы с английскими фанатами не церемонились достаточно часто. По итогам столкновения полиции и болельщиков в больницах оказались примерно 30 человек, включая сотрудников правопорядка. После матча английских фанатов не выпускали со стадиона в течение 45 минут, пока арену не покинули все болельщики «Порту».

Когда фанатов «МЮ» выводили со стадиона, возник новый конфликт. Кто-то зажёг фаер, а полиция пустила в дело резиновые пули и слезоточивый газ.

Далее — монолог побывавшего на той игре британца Адама Брауна в журнале When Saturday Comes.

«Меня чертовски тошнит от этого. Куда бы мы ни приехали, с нами обращаются как с дерьмом», — такую фразу бросил болельщик «Манчестер Юнайтед», который держался за голову, когда очередная порция дубинок обрушилась на английских фанатов. Знаете, я полностью согласен с ним.

По возвращении домой я рассказываю о болельщиках с разного рода увечьями. У одного — 17 швов на голове, у другого — свежие кровоподтёки от ударов дубинками, у третьего — следы на теле от резиновых пуль. Эти эмоции явно контрастируют с праздником от выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

По крайней мере, теперь в прессу попала информация, что это не был бунт английских фанатов. Меня беспокоит тот факт, что ничего не меняется в подготовке и осуществлении поездок наших болельщиков на матчи еврокубков. И это несмотря на ужасное обращение полиции, с которым приходится мириться, и на неоднократные призывы фанатских организаций.

Итог поездки болельщиков «Манчестер Юнайтед» в Порту: 30 госпитализированных людей. Полиция применила дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули. Должно быть, это самый серьёзный инцидент с участием английских болельщиков за многие годы. Но на самом деле в этом нет ничего нового, просто стало ещё больше экстрима. В последние годы фанатов из Англии регулярно арестовывают в Европе, а потом безосновательно депортируют на родину. Есть ли какая-то реакция со стороны УЕФА, Ассоциации футбола Англии или нашего правительства? Все их усилия стремятся к нулю.

Инцидент в Порту — классический пример того, как коктейль из подозрительности, предубеждений, некомпетентности и апатии может привести к катастрофе. Независимая ассоциация болельщиков «МЮ» предупредила и УЕФА, и «Порту» о том, что в Португалию прилетят примерно 10 тысяч фанатов. 4800 билетов были реализованы через «Манчестер Юнайтед». Плюс фанаты купили билеты в Португалии, поскольку результат первого матча снизил спрос среди болельщиков «Порту». Кроме того, 1400 дополнительных билетов чудесным образом стали доступны через «МЮ» за неделю до игры, хотя нам всем сказали, что они распроданы.

Однако, похоже, никто не пытался подготовить город, полицию или клуб к тому, какое влияние окажут 10-12 тысяч приезжих болельщиков. По сравнению с подготовкой к Евро-1996 в Манчестере, где было 10 тысяч немцев, это совсем другой мир. Конечно, ответственность за полный хаос в день матча в значительной степени лежит на «Порту». В центре города не было дополнительных удобств, не было нормального проезда до стадиона, не было указателей, где находятся разные сектора стадиона, никто не общался с болельщиками через мегафон или громкоговоритель.

Футболисты «Порту» и «МЮ» завершили матч без голов Фото: Getty Images

Что стало причиной давки? Фанатов «МЮ» с билетами, купленными в Португалии, перенаправили в сектора за воротами. Естественно, система пропуска в турникетах не сработала. Билеты куплены на одни места, фанатов же сажают на другие. А потом португальская полиция сделала необъяснимый вывод, что у английских болельщиков поддельные билеты. Турникеты закрыли, началась крупная давка.

В итоге фанатов загнали через пятый выход в туннель, который вёл на переполненную и осыпающуюся лестницу. Действия полиции граничили с преступной халатностью. Никакой проверки билетов, зато многочисленные удары дубинками по головам. Фанаты падали с незащищённых бетонных конструкций, словно костяшки домино.

Когда давка достигла критических масштабов, полиция закрыла ворота и больше никого не выпускала. А далее после матча — резиновые пули и слезоточивый газ в замкнутом пространстве — этому не может быть никаких оправданий! За несколько часов до этого всё было прекрасно. Добродушное мероприятие в центре города, футбольный матч фанатов «Порту» и «МЮ», обмен клубными шарфами, веселье. Но потом начался кошмар. Вероятно, потребуется смерть или несколько смертей, чтобы что-то изменилось. Это очень пугает. Мы не должны платить такую высокую цену».

Болельщики «МЮ» на стадионе в Порту Фото: Claire Mackintosh/Getty Images

Начальник полиции Порту сначала полностью отрицал, что его сотрудники применяли резиновые пули. Правда, на следующий день всё-таки «переобулся»: «Мои сотрудники ни разу не применили силу в неразумных пределах. Не предприми мы действий для восстановления порядка, могла бы произойти крупная катастрофа с гораздо бо́льшим числом пострадавших. Наша совесть чиста. Мы ни в кого намеренно не целились. Британские фанаты — главная причина беспорядков. Они забрасывали полицейских разными предметами. Ситуация была пугающей и с каждой минутой становилась всё более пугающей. Болельщики провоцировали полицию фаерами и пытались прорваться со стадиона, пока все ждали ухода местных фанатов».

15-летний Эшли Мэддок из Честера получил рубец длиной примерно 30 см на плече. «Меня ударили дубинкой по спине. Видел, что другим тоже досталось, поэтому просто отвернулся и плакал».

36-летний Пол Дуган из Саутпорта приехал домой в инвалидном кресле: «Полиция сказала нам повернуть налево. Я услышал выстрелы и увидел, как по моей ноге течёт кровь».

Раненый Роб Эмери (29 лет) приехал на игру из Сток-он-Трента: «Мы как раз выходили, когда я внезапно почувствовал боль в ноге. Спустился вниз и увидел, как мужчине позади меня выстрелили резиновой пулей в затылок».

Кен Фарримонд, официальный менеджер службы безопасности «Манчестер Юнайтед»: «Это могло стать ещё одним случаем, похожим на «Хиллсборо». Болельщики «Юнайтед» вели себя очень хорошо, полицейские же вели себя как животные».

Подробнее о том, что произошло на стадионе «Хиллсборо»: Трагедия на "Хиллсборо"

Слова Ричарда Курта из Ланкашира, пострадавшего от удара дубинками: «Люди были очень напуганы. Слово «Хиллсборо» звучало повсюду. Контроль над толпой был ужасающим. Людей заталкивали в воронку, а они видели, что спасения нет. Два варианта — либо быть раздавленными, либо столкнуться с полицией, которая не хотела, чтобы кто-то покидал этот район. Я видел много ранений в голову и толпу разъярённых людей, заплативших немало денег за законные билеты. Организаторы вели себя нелепо».

В наше время подобное безобразие не такое частое явление. Верим, что после матча все будут обсуждать футбол, а не конфликты фанатов и полиции.