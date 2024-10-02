Топ-матчи четверга: «Порту» — «МЮ», ПАОК — «Стяуа», «Авангард» — «Локо», ЦСКА — «Магнитка»

За чем следить 3 октября: много яркого футбола, хоккей, баскетбол. И не пропустите полуфинал ЧМ по футзалу. Всё главное — в нашем дайджесте.

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:30: «Атланта Юнайтед» — «Клёб де Фут Монреаль», МЛС

Интрига: приблизится ли команда Миранука к зоне плей-офф?

Если команда Алексея Миранчука хочет попасть в плей-офф, желательно обыгрывать ближайшего соперника. Семь клубов из каждой конференции попадают в плей-офф напрямую, а восьмая и девятая команды сыграют друг с другом в матче за восьмую путёвку. Сейчас «Атланта» находится на 11-й строчке в таблице Восточной конференции, а отставание от девятого места составляет три очка. До конца регулярного чемпионата «Атланте» осталось провести всего три матча. «Монреаль» — сосед команды Миранчука по таблице, он опережает соперника на три очка.

⚽️ 2:45: «Коламбус Крю» — «Интер Майами», МЛС

Интрига: кто победит в матче лучших команд конференции?

Битва лидеров Восточной конференции МЛС. И «Интер», и «Коламбус» уже обеспечили себе место в плей-офф. Клуб с юга США не проигрывает шесть матчей. Любопытно, что последнее поражение ему нанёс как раз «Коламбус» — это было в плей-офф Кубка лиг. Серия команды из штата Огайо чуть менее впечатляющая — четыре встречи без поражений. Важный нюанс — в последних пяти матчах соперники пробивают тотал в 2.5 гола. Как Месси и компания сыграют на этот раз?

🎾 10:30*: Бейбит Жукаев (Казахстан, Q) — Роман Сафиуллин (Россия), Шанхай, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Сафиуллин стартует на «Мастерсе» в Шанхае?

Россиянин Роман Сафиуллин начинает «Мастерсе» в Шанхае матчем с квалифаером из Казахстана Бейбитом Жукаевым. Теннисисты ранее друг с другом не встречались, а победитель далее сразится с ещё одним казахстанцем — Александром Бубликом.

🏒 16:30: «Авангард» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 октября 2024, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: получится ли у «Авангарда» набрать ход?

30 сентября подопечные Сергея Звягина прервали кошмарную серию из семи поражений, на своей площадке одержав волевую победу над принципиальными соперниками из «Сибири». Разумеется, омичам захочется развить успех и выйти уже на положительную для себя серию, однако для этого им придётся остановить идущий на полном ходу «Локомотив» — ярославцы не знают поражений уже на протяжении четырёх матчей.

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⚽️ 18:00: Аргентина — Франция, футзал, ЧМ-2024, 1/2 финала

Интрига: выйдет ли Аргентина в третий подряд финал ЧМ?

Во втором полуфинале близящегося к развязке чемпионата мира сыграют две команды с разных полюсов футзального мира. Аргентина – чемпион мира 2016 года и вице-чемпион 2021-го – и Франция – дебютант турниров столь высокого уровня. Французы на групповом этапе специально уступили ради простой сетки, отчасти поэтому и зашли так далеко. Но в матче с аргентинцами хитрости не помогут: надо просто отлично играть в футбол, а «альбиселесте» объективно делают это лучше.

🏀 19:30: «Зенит» — «Парма», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Интрига: какие вообще шансы у «Пармы»?

«Зенит» великолепно начал сезон и доказал, что пока является одной из двух сильнейших команд лиги. Новички довольно быстро адаптировались и показывают высокий индивидуальный уровень игры. «Парма» же пока не оправдывает ожиданий: обидное поражение от «Автодора» и разгром от «Пари». Да, затем последовала победа с «Астаной», но это не показатель. Какие вообще шансы у пермяков будут в Санкт-Петербурге? Будет ли интрига?

🏒 19:30: ЦСКА — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: как пройдёт первая встреча Ильи Воробьёва с бывшим клубом?

Конечно, это не первая встреча Воробьёва с «Металлургом» вообще, однако после ухода из магнитогорской команды в 2023 году ему предстоит впервые сыграть против бывшей команды. «Сталеваров» продолжает лихорадить, но и ЦСКА в последнее время не может порадовать стабильностью — за кем останутся два очка в этом матче?

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🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: сможет ли «Трактор» одержать третью победу подряд?

Подопечные Бенуа Гру добились положительного результата в двух последних матчах, оказавшись сильнее «Авангарда» и «Спартака». В матче с бело-голубыми челябинцы будут фаворитами — московская команда пока не может найти свою игру и болтается на границе зоны плей-офф. Ещё один любопытный момент — две последние встречи «Динамо» сводило к серии послематчевых бросков. Как будет на этот раз?

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🏀 22:00: «Жальгирис» — «Барселона», регулярный чемпионат Евролиги, 1-й тур

Интрига: сможет ли Кевин Пантер оправдать ожидания?

Переход Пантера в «Барселону» стал одним из самых главных в межсезонье. Невероятно талантливый игрок периметра, который может брать игру на себя и делать разницу. Таких в каталонской команде порой не хватало, из-за чего испанцы даже не попали в «Финал четырёх» в минувшем сезоне. «Жальгирис» продолжает выглядеть скорее удручающе, но, как всегда, будет очень интересно посмотреть на Брайанта Данстона, который ещё пару лет назад брал с «Анадолу Эфес» трофей за трофеем.

⚽️ 22:00: «Твенте» — «Фенербахче», Лига Европы, общий этап, 2-й тур

Интрига: одержит ли команда Моуринью вторую победу в турнире?

Жозе Моуринью постоянно дарит инфоповоды. Сейчас он работает с «Фенербахче» и на днях получил жёлтую карточку. За что? Португалец поднёс к телевизионной камере свой ноутбук, на котором был стоп-кадр спорного эпизода. Особенному не понравилось решение арбитра, и он предложил телезрителям ознакомиться с сутью своих претензий. Арбитр не оценил такой поступок тренера и предупредил его. В 1-м туре общего этапа ЛЕ «Фенер» справился с «Юнионом» (2:1), а «Твенте» отобрал очки у «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» — 1:1.

Посмотрите, как выглядит ноутбук Моуринью: Моуринью получил жёлтую карточку за установку своего ноутбука к ТВ-камере во время матча

⚽️ 22:00: «Юнион» — «Будё-Глимт», Лига Европы, общий этап, 2-й тур

Интрига: справятся ли Хайкин и «Будё-Глимт» с новым соперником?

Никита Хайкин — один из российских футболистов, которые принимают участие в Лиге Европы. В 1-м туре «Будё-Глимт» с нашим вратарём в составе оформил сенсацию — обыграл дома «Порту» (3:2). А ведь норвежский клуб провёл бо́льшую часть второго тайма вдесятером. «Юнион», в свою очередь, неудачно провёл стартовый матч — уступил «Фенербахче» со счётом 1:2. Бельгийский клуб наверняка сделает всё, чтобы реабилитироваться за поражение. Справится ли «Будё-Глимт» с новым соперником?

Тренер вратарей сборной России высоко оценил Хайкина: Эксклюзив Тренер вратарей сборной России: роль Хайкина в победе «Будё-Глимт» над «Порту» велика

⚽️ 22:00: ПАОК — «Стяуа», Лига Европы, общий этап, 2-й тур

Интрига: увидим ли мы результативные действия от Чалова и Оздоева?

В составе ПАОКа выступают сразу два россиянина — Фёдор Чалов и Магомед Оздоев. Неделю назад оба вышли в стартовом составе на игру с «Галатасараем». Россияне не отметились результативными действиями, а их команда проиграла — 1:3. И Чалов, и Оздоев покинули поле во второй половине. А что «Стяуа»? В 1-м туре команда разгромила РФШ со счётом 4:1. Правда, стоит сделать скидку на не самый высокий уровень соперника.

ПАОК проиграл не только в ЛЕ, но и в чемпионате: ПАОК проиграл «Арису» в 6-м туре чемпионата Греции, Чалов и Оздоев вышли на замену

⚽️ 22:00: «Порту» — «Манчестер Юнайтед», Лига Европы, общий этап, 2-й тур

Интрига: станет для предстоящий матч последним для тен Хага в «МЮ»?

Обе команды наверняка недовольны тем, как прошли их матчи в 1-м туре. «Порту» проиграл в холодной Норвегии «Будё-Глимт» (2:3), а «Манчестер Юнайтед» потерял очки в домашнем матче с «Твенте» (1:1). В последние дни всё чаще появляются разговоры о возможной отставке главного тренера английского клуба Эрика тен Хага. И даже уже называют возможного преемника — Массимилиано Аллегри. Станет ли предстоящий матч последним для нидерландского специалиста? Или это будет начало успешного пути?

Пойдёт ли руководство «МЮ» на такой шаг? Тен Хагу будет выплачено около £ 17,5 млн в случае досрочного увольнения из «МЮ» — Мартин

⚽️ 22:00: «Челси» — «Гент», Лига конференций, общий этап, 1-й тур

Интрига: как «Челси» стартует в Лиге конференций?

«Челси» играет в Лиге конференций. Согласитесь: очень непривычно? В прошедший уикенд лондонский клуб победил на своём поле «Брайтон» (4:2) в АПЛ. И забил все мячи усилиями одного футболиста — Коул Палмер отличился четыре раза в первом тайме. Очень впечатляет! «Челси» уже поднялся на четвёртое место в таблице, а до первой строчки всего ничего — два очка. «Гент» пока находится на третьем месте в бельгийской лиге. Он одержал три победы в последних четырёх матчах турнира.