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Расписание спортивных матчей 3 октября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи четверга: «Порту» — «МЮ», ПАОК — «Стяуа», «Авангард» — «Локо», ЦСКА — «Магнитка»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 3 октября 2024 года
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За чем следить 3 октября: много яркого футбола, хоккей, баскетбол. И не пропустите полуфинал ЧМ по футзалу. Всё главное — в нашем дайджесте.

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:30: «Атланта Юнайтед» — «Клёб де Фут Монреаль», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
03 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Не начался
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: приблизится ли команда Миранука к зоне плей-офф?

Если команда Алексея Миранчука хочет попасть в плей-офф, желательно обыгрывать ближайшего соперника. Семь клубов из каждой конференции попадают в плей-офф напрямую, а восьмая и девятая команды сыграют друг с другом в матче за восьмую путёвку. Сейчас «Атланта» находится на 11-й строчке в таблице Восточной конференции, а отставание от девятого места составляет три очка. До конца регулярного чемпионата «Атланте» осталось провести всего три матча. «Монреаль» — сосед команды Миранчука по таблице, он опережает соперника на три очка.

Как наши легионеры провели прошедший уикенд:
Первая победа Сафонова и проблемы Миранчука. Как прошёл уикенд россиян за границей
Первая победа Сафонова и проблемы Миранчука. Как прошёл уикенд россиян за границей

⚽️ 2:45: «Коламбус Крю» — «Интер Майами», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
03 октября 2024, четверг. 02:45 МСК
Коламбус Крю
Коламбус
Не начался
Интер Майами
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в матче лучших команд конференции?

Битва лидеров Восточной конференции МЛС. И «Интер», и «Коламбус» уже обеспечили себе место в плей-офф. Клуб с юга США не проигрывает шесть матчей. Любопытно, что последнее поражение ему нанёс как раз «Коламбус» — это было в плей-офф Кубка лиг. Серия команды из штата Огайо чуть менее впечатляющая — четыре встречи без поражений. Важный нюанс — в последних пяти матчах соперники пробивают тотал в 2.5 гола. Как Месси и компания сыграют на этот раз?

Скучаете без Месси в Лиге чемпионов?
Месси, Роналду или Бензема? Кого из звёзд футбола вам не хватает в Лиге чемпионов?
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Месси, Роналду или Бензема? Кого из звёзд футбола вам не хватает в Лиге чемпионов?

🎾 10:30*: Бейбит Жукаев (Казахстан, Q) — Роман Сафиуллин (Россия), Шанхай, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Шанхай. 1-й круг
03 октября 2024, четверг. 10:30 МСК
Бейбит Жукаев
Казахстан
Бейбит Жукаев
Б. Жукаев
Не начался
1 2 3
         
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Интрига: как Сафиуллин стартует на «Мастерсе» в Шанхае?

Россиянин Роман Сафиуллин начинает «Мастерсе» в Шанхае матчем с квалифаером из Казахстана Бейбитом Жукаевым. Теннисисты ранее друг с другом не встречались, а победитель далее сразится с ещё одним казахстанцем — Александром Бубликом.

Роман пытается набрать форму на азиатских турнирах:
Сафиуллин не сумел дожать Синнера в Пекине. А вот Касаткина стартовала с уверенной победы
Сафиуллин не сумел дожать Синнера в Пекине. А вот Касаткина стартовала с уверенной победы

🏒 16:30: «Авангард» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: получится ли у «Авангарда» набрать ход?

30 сентября подопечные Сергея Звягина прервали кошмарную серию из семи поражений, на своей площадке одержав волевую победу над принципиальными соперниками из «Сибири». Разумеется, омичам захочется развить успех и выйти уже на положительную для себя серию, однако для этого им придётся остановить идущий на полном ходу «Локомотив» — ярославцы не знают поражений уже на протяжении четырёх матчей.

«Ястребам» предстоит найти ключи к воротам нового рекордсмена «Локомотива»:
Даниил Исаев побил клубный рекорд «Локомотива» по «сухим» матчам, принадлежавший Мурыгину

⚽️ 18:00: Аргентина — Франция, футзал, ЧМ-2024, 1/2 финала

ЧМ-2024 . 1/2 финала
03 октября 2024, четверг. 18:00 МСК
Аргентина
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выйдет ли Аргентина в третий подряд финал ЧМ?

Во втором полуфинале близящегося к развязке чемпионата мира сыграют две команды с разных полюсов футзального мира. Аргентина – чемпион мира 2016 года и вице-чемпион 2021-го – и Франция – дебютант турниров столь высокого уровня. Французы на групповом этапе специально уступили ради простой сетки, отчасти поэтому и зашли так далеко. Но в матче с аргентинцами хитрости не помогут: надо просто отлично играть в футбол, а «альбиселесте» объективно делают это лучше.

Кто выиграет чемпионат мира по футзалу?
Четыре команды претендуют на титул чемпионов мира по футзалу. Кто окажется сильнее всех?
Опрос
Четыре команды претендуют на титул чемпионов мира по футзалу. Кто окажется сильнее всех?

🏀 19:30: «Зенит» — «Парма», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Парма
Пермь
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какие вообще шансы у «Пармы»?

«Зенит» великолепно начал сезон и доказал, что пока является одной из двух сильнейших команд лиги. Новички довольно быстро адаптировались и показывают высокий индивидуальный уровень игры. «Парма» же пока не оправдывает ожиданий: обидное поражение от «Автодора» и разгром от «Пари». Да, затем последовала победа с «Астаной», но это не показатель. Какие вообще шансы у пермяков будут в Санкт-Петербурге? Будет ли интрига?

Рейтинг европейских чемпионатов:
Единую лигу не включили в топ-10. Глупость или всё по делу?
Единую лигу не включили в топ-10. Глупость или всё по делу?

🏒 19:30: ЦСКА — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как пройдёт первая встреча Ильи Воробьёва с бывшим клубом?

Конечно, это не первая встреча Воробьёва с «Металлургом» вообще, однако после ухода из магнитогорской команды в 2023 году ему предстоит впервые сыграть против бывшей команды. «Сталеваров» продолжает лихорадить, но и ЦСКА в последнее время не может порадовать стабильностью — за кем останутся два очка в этом матче?

Воробьёв не стал устраивать «Металлург» в ЦСКА:
Илья Воробьёв объяснил, почему не стал забирать за собой в ЦСКА игроков «Металлурга»

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Трактор» одержать третью победу подряд?

Подопечные Бенуа Гру добились положительного результата в двух последних матчах, оказавшись сильнее «Авангарда» и «Спартака». В матче с бело-голубыми челябинцы будут фаворитами — московская команда пока не может найти свою игру и болтается на границе зоны плей-офф. Ещё один любопытный момент — две последние встречи «Динамо» сводило к серии послематчевых бросков. Как будет на этот раз?

Защитник «Динамо» рассказал об опыте за океаном:
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🏀 22:00: «Жальгирис» — «Барселона», регулярный чемпионат Евролиги, 1-й тур

Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
03 октября 2024, четверг. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Кевин Пантер оправдать ожидания?

Переход Пантера в «Барселону» стал одним из самых главных в межсезонье. Невероятно талантливый игрок периметра, который может брать игру на себя и делать разницу. Таких в каталонской команде порой не хватало, из-за чего испанцы даже не попали в «Финал четырёх» в минувшем сезоне. «Жальгирис» продолжает выглядеть скорее удручающе, но, как всегда, будет очень интересно посмотреть на Брайанта Данстона, который ещё пару лет назад брал с «Анадолу Эфес» трофей за трофеем.

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По примеру НБА и ФИФА. Евролига сделала важный ход. Будет ли он судьбоносным?
По примеру НБА и ФИФА. Евролига сделала важный ход. Будет ли он судьбоносным?

⚽️ 22:00: «Твенте» — «Фенербахче», Лига Европы, общий этап, 2-й тур

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одержит ли команда Моуринью вторую победу в турнире?

Жозе Моуринью постоянно дарит инфоповоды. Сейчас он работает с «Фенербахче» и на днях получил жёлтую карточку. За что? Португалец поднёс к телевизионной камере свой ноутбук, на котором был стоп-кадр спорного эпизода. Особенному не понравилось решение арбитра, и он предложил телезрителям ознакомиться с сутью своих претензий. Арбитр не оценил такой поступок тренера и предупредил его. В 1-м туре общего этапа ЛЕ «Фенер» справился с «Юнионом» (2:1), а «Твенте» отобрал очки у «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» — 1:1.

Посмотрите, как выглядит ноутбук Моуринью:
Моуринью получил жёлтую карточку за установку своего ноутбука к ТВ-камере во время матча

⚽️ 22:00: «Юнион» — «Будё-Глимт», Лига Европы, общий этап, 2-й тур

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справятся ли Хайкин и «Будё-Глимт» с новым соперником?

Никита Хайкин — один из российских футболистов, которые принимают участие в Лиге Европы. В 1-м туре «Будё-Глимт» с нашим вратарём в составе оформил сенсацию — обыграл дома «Порту» (3:2). А ведь норвежский клуб провёл бо́льшую часть второго тайма вдесятером. «Юнион», в свою очередь, неудачно провёл стартовый матч — уступил «Фенербахче» со счётом 1:2. Бельгийский клуб наверняка сделает всё, чтобы реабилитироваться за поражение. Справится ли «Будё-Глимт» с новым соперником?

Тренер вратарей сборной России высоко оценил Хайкина:
Эксклюзив
Тренер вратарей сборной России: роль Хайкина в победе «Будё-Глимт» над «Порту» велика

⚽️ 22:00: ПАОК — «Стяуа», Лига Европы, общий этап, 2-й тур

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Не начался
Стяуа
Бухарест, Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: увидим ли мы результативные действия от Чалова и Оздоева?

В составе ПАОКа выступают сразу два россиянина — Фёдор Чалов и Магомед Оздоев. Неделю назад оба вышли в стартовом составе на игру с «Галатасараем». Россияне не отметились результативными действиями, а их команда проиграла — 1:3. И Чалов, и Оздоев покинули поле во второй половине. А что «Стяуа»? В 1-м туре команда разгромила РФШ со счётом 4:1. Правда, стоит сделать скидку на не самый высокий уровень соперника.

ПАОК проиграл не только в ЛЕ, но и в чемпионате:
ПАОК проиграл «Арису» в 6-м туре чемпионата Греции, Чалов и Оздоев вышли на замену

⚽️ 22:00: «Порту» — «Манчестер Юнайтед», Лига Европы, общий этап, 2-й тур

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: станет для предстоящий матч последним для тен Хага в «МЮ»?

Обе команды наверняка недовольны тем, как прошли их матчи в 1-м туре. «Порту» проиграл в холодной Норвегии «Будё-Глимт» (2:3), а «Манчестер Юнайтед» потерял очки в домашнем матче с «Твенте» (1:1). В последние дни всё чаще появляются разговоры о возможной отставке главного тренера английского клуба Эрика тен Хага. И даже уже называют возможного преемника — Массимилиано Аллегри. Станет ли предстоящий матч последним для нидерландского специалиста? Или это будет начало успешного пути?

Пойдёт ли руководство «МЮ» на такой шаг?
Тен Хагу будет выплачено около £ 17,5 млн в случае досрочного увольнения из «МЮ» — Мартин

⚽️ 22:00: «Челси» — «Гент», Лига конференций, общий этап, 1-й тур

Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
03 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Гент
Гент, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как «Челси» стартует в Лиге конференций?

«Челси» играет в Лиге конференций. Согласитесь: очень непривычно? В прошедший уикенд лондонский клуб победил на своём поле «Брайтон» (4:2) в АПЛ. И забил все мячи усилиями одного футболиста — Коул Палмер отличился четыре раза в первом тайме. Очень впечатляет! «Челси» уже поднялся на четвёртое место в таблице, а до первой строчки всего ничего — два очка. «Гент» пока находится на третьем месте в бельгийской лиге. Он одержал три победы в последних четырёх матчах турнира.

В каком же порядке Палмер!
Лидер «Челси» установил рекорд АПЛ. Ещё никто не забивал столько за первый тайм
Лидер «Челси» установил рекорд АПЛ. Ещё никто не забивал столько за первый тайм
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