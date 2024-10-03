Шапи долго пропадал из-за двух длительных банов за год. Что случилось с Сулеймановым?

В 6-м туре чемпионата Греции на одном поле пересеклись сразу трое россиян. В матче ПАОКа с «Арисом» за хозяев сыграли Магомед Оздоев и Фёдор Чалов, а за гостей – Магомед-Шапи Сулейманов. «Арис» неожиданно выиграл дерби двух клубов из Салоник, нанеся первое поражение чемпиону в новом сезоне Суперлиги. Из-за этой неудачи ПАОК потерял лидерство, пропустив вперёд АЕК и «Олимпиакос». Российские легионеры не стали героями этой игры, но выход Сулейманова заставил обратить на себя внимание по одной причине.

Всё дело в том, что для 24-летнего вингера матч с ПАОКом стал всего лишь первым в нынешнем сезоне. Хотя не было никакой информации, что Магомед-Шапи получил по ходу сборов травму или заболел. Неужели в «Арисе» вдруг перестали рассчитывать на воспитанника «Краснодара», которого выкупили в межсезонье за € 1 млн? Прошлый сезон Сулейманов неплохо отыграл на правах аренды – набрал 6+4 в 37 матчах. На самом деле причина пропуска российским легионером первых пяти туров чемпионата Греции не связана с уровнем его игры или взаимоотношениями с тренерским штабом. Она была другой. Но, к сожалению, хорошо знакомой для экс-«краснодарца».

Магомед-Шапи опять заработал длительную дисквалификацию за границей. Во второй раз за год с небольшим! Впервые вингеру влепили бан за нехорошее поведение ещё в мае 2023-го, когда он играл в Израиле за «Хапоэль» из Беэр-Шевы. Тогда Сулейманов поучаствовал в массовой драке с футболистами «Маккаби» из Хайфы. Россиянин ударил соперника, и рассматривавший это дело прокурор израильской футбольной ассоциации потребовал дисквалифицировать Магомеда-Шапи на 12 матчей. Наказание в итоге получилось чуть менее суровым, но всё равно очень жёстким – отстранение на 10 матчей. В результате Сулейманов пропустил концовку сезона-2022/2023. «Хапоэль» же не стал выкупать россиянина после аренды у «Краснодара».

«Думаю, дисквалификация повлияла на то, что в «Хапоэле» меня решили не выкупать, – признавался вингер в интервью для «Матч ТВ». – Две игры уже пропустил, на следующий сезон перенеслось восемь, а это почти два месяца. Мог играть только в еврокубках, однако не каждый клуб согласен на такой вариант, в чемпионате тоже нужно выходить на поле. Жаль. Но не чувствую себя главным виновником. Не собирался драться или кого-то бить. На повторе видно: меня первого ударили по затылку, дальше пошла ответная реакция.

Мы праздновали гол, забитый на последних секундах, вся команда выбежала на поле. Вижу, начинается заварушка, один из соперников толкает моего партнёра. Не хотел никого бить, в жизни не начинал первым. Приблизился, чтобы сказать зачинщику: «Отойди и никого не трогай», но вдруг последовал удар в область затылка. И я перепутал: подумал на одного, а бил другой. Мгновенно отреагировал, ударил в ответ ладошкой. Как оказалось, не того. В тот же день извинился перед этим человеком, Долевом Хазизой, написал ему после матча. Он ответил: «Нет проблем».

После этого Сулейманов вернулся в «Краснодар», а в сентябре 2023-го перешёл в «Арис». На чемпионат Греции его израильский бан не распространялся. Может, и к лучшему для Магомеда-Шапи, что всё сложилось таким образом.

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: arisfc.com.gr

Вторая история с дисквалификацией случилась в конце мая этого года – в последней для «Ариса» игре прошлого сезона. Команда из Салоник сражалась в финале Кубка Греции с «Панатинаикосом». Сулейманов отыграл весь матч, но не сумел забить Юрию Лодыгину. «Панатинаикос» завоевал трофей, победив со счётом 1:0. Встреча завершилась громким скандалом.

Судившая финал Кубка Греции француженка Стефани Фраппар смело раздавала красные карточки. На 51-й минуте удалила с поля игрока «Панатинаикоса», а в следующие 20 минут отправила в раздевалку двух футболистов «Ариса». Команды доигрывали в формате «10 на 9». Вдобавок Фраппар добавила шесть минут компенсированного времени, и на 90+7-й минуте «Панатинаикос» как раз забил победный гол.

Такой финал окончательно вывел из себя Сулейманова и его партнёров. Эмоциональность Магомеда-Шапи снова подвела его. После матча россиянин подлетел к Фраппар и что-то сказал француженке. Явно не комплименты. Стефани оценила «перформанс» вингера ещё одной красной карточкой.

Поведение Сулейманова опять рассматривал дисциплинарный комитет – на сей раз греческий. Магомеду-Шапи влепили бан на пять матчей. Хорошо что не на 10, как в Израиле. Согласно протоколу, за «попытку ударить судью ногой». «Арис» подал протест, требуя сократить дисквалификацию, но федерация отклонила его.

Интересно, как повлияет эта история на будущее Сулейманова в «Арисе». Летом ходили слухи, что он может перейти в кипрскую «Омонию», но эта информация не получила подтверждения. Пока Магомед-Шапи отбывал дисквалификацию, его место в составе, естественно, заняли другие игроки. Сейчас в основе появляются летние новички Пионе Систо и Клейтон Дианди. Россиянин в дерби с ПАОКом получил только 20 минут, выйдя на замену.