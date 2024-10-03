«Это стало для меня ударом». Свинов впервые рассказывает о потерянном годе в «Спартаке»

К 24 годам Илья Свинов успел очень немало для вратаря: поиграл во всех трёх главных лигах России, побывал в «Спартаке». Теперь он перезапускает карьеру в Калининграде после года в столице, потерянного с игровой точки зрения.

В интервью «Чемпионату» Илья впервые рассказал, какую главную ошибку совершил в «Спартаке» и почему отверг предложение из родного города.

«К этому тренеру я бы пешком пошёл!»

— Освоился в Калининграде?

— Да, хороший город. Ездили и в Светлогорск, и в Зеленоградск, и на море уже были. Попытались изучить местные достопримечательности. Город после Москвы на контрасте очень спокойный.

— Как прошла адаптация в «Балтике»?

— Нормально. Тяжеловато добираться до базы: она находится за городом, каждый день трачу на дорогу по два часа. Но это единственный минус. Бывает, тренируемся в городе на стадиончике.

Я не один пришёл в команду — много новых ребят. Так что не только я адаптировался первое время. Кого-то уже знал до перехода. Футбольный мир тесен. Всё прошло достаточно легко. За это время уже успел поменяться тренерский штаб, но никаких проблем не было.

— Какие требования у тренера вратарей в Калининграде?

— У тренеров вратарей обычно одинаковые требования. Думаю, знаете Кафанова, который организовывает встречи, на которых пытаются прийти к общему знаменателю по игре голкиперов. Я работаю с Глебом Витальевичем Пресняковым — это ученик Кафанова, с которым он был в «Рубине». Его требования мне абсолютно понятны. Работать комфортно. Думаю, не только мне, но и Любакову с Бориско. Он делает нас лучше, а мы стараемся слушать. Постоянно идёт диалог, обсуждаем разные точки зрения.

Если отмотать время назад и спросить, перейду ли в этот клуб, ответил бы: к этому тренеру пешком бы пошёл! Всегда ставлю в пример Латышонка. Он играл в Первой лиге, а при Витальевиче за полтора года оказался в «Зените». И там тоже играет! Казалось бы, «Зенит» — гегемон российского футбола последние пять лет, но даже у них есть моменты, в которых Женя выручает. Он и сам отмечал, как помог ему спрогрессировать Пресняков.

Илья Свинов Фото: ФК «Балтика»

— Заранее обсуждали, что идёшь первым номером в команду?

— Нет. Я и агента никогда не просил оговаривать подобные вещи. Такое условие невозможно поставить. Ты же можешь прийти и оказаться слабее. Ну и не надо забывать, что у нас уже другой тренер. У Талалаева могло оказаться своё видение на вратарскую позицию. Игрока же берут, чтобы он конкурировал. Мы не выбираем тренеров, реже выбираем команду — наоборот, они выбирают игроков. Я шёл в «Балтику» конкурировать. Понимал, что есть сильный Бориско. Плюс Любаков пришёл, а у него была хорошая статистика по «сухим» матчам в прошлом сезоне.

— Как вообще появился вариант с «Балтикой»?

— Он был, ещё когда команда играла в РПЛ. Понятно, что приоритетом для меня была Премьер-Лига. Это нормальное желание для каждого футболиста. Но где-то не получилось, поэтому перешёл в «Балтику». У команды свой классный стадион, болельщики, есть задача и хорошие игроки под неё — все условия для возвращения в РПЛ.

— Как изменился уровень Первой лиги за время твоего отсутствия?

— В этом сезоне высокая конкуренция. Когда с «Факелом» выходили в РПЛ, уже тогда были сильные чемпионат и игроки. В Премьер-Лиге видно разницу и класс, когда играют команды из верхней части таблицы и из нижней. Все могут зацепить очки и выиграть, но разница в уровне будет заметна. В РПЛ больше игроков с индивидуальным мастерством. В Первой лиге же плюс-минус все игры и команды равные.

— Как оценишь шансы команды выйти в Премьер-Лигу?

— Не хочется оценивать. Нужно готовиться к каждому сопернику, изучать слабые и сильные стороны. Чемпионат выигрывается, когда побеждаешь аутсайдеров. Каждый из нас хочет показать себя и вернуться в РПЛ. Ну а в конце сезона посмотрим в таблицу.

— Два года назад, по мнению Реброва, твоим лучшим качеством была игра на линии. Изменилось ли что-то?

— Добавил, наверное, во всех качествах. Мне 24 года — для вратаря это «ещё». Наверное, игра на линии так и осталась лучшим качеством. Но, поработав с Витальевичем, добавил в плане позиции, стал реже ошибаться на выходах. Мне кажется, что у меня есть баланс в игровых аспектах, и я продолжаю прогрессировать.

«В «Факеле» испытал шок перед первой игрой»

— Против какого нападающего было тяжелее всего играть?

— Кордоба! Когда играли с ними в Воронеже, он очень хорошо цеплялся за мяч, а я сфолил на нём и заработал пенальти. Очень хороший нападающий, особенно когда хочет играть и нет проблем со здоровьем и вопросов о возможном переходе. Когда заряжен, он в большом порядке.

— Какие эмоции и воспоминания остались от «Факела» и Воронежа?

— Шикарные. Главное, что решили свои задачи — сначала вышли в РПЛ, а потом остались в лиге. Город шикарный, превосходные болельщики. Сейчас у «Факела» новый стадион, и он заполняется, а это самое важное в такой непростой период. В Москве меньше людей ходит на футбол, чем в Воронеже.

— Помнишь свой дебют за клуб?

— Конечно! Против «Балтики» сыграли 3:3. Я до этого играл во Второй лиге и очень хотел перейти повыше. Общались тогда с агентом по возможным вариантам. Хорошо, что появился Александр Львович Чихрадзе в «Факеле» (тренер вратарей. — Прим. «Чемпионата»). Если бы не он, не знаю, где бы сейчас был. Он единственный, кому я оказался нужен в Первой лиге. При нём дебютировал в «Факеле». Он сказал, что хотел меня видеть, а я даже не знаю почему. Огромное спасибо, что достал меня. Мои успехи — его заслуга. Обычно игроки из Второй лиги никому не нужны.

— Эмоции были сильнее, чем при дебюте в «Спартаке»?

— В «Спартаке» уже не так переживал, потому что был какой-то опыт. В «Факеле» же испытал шок перед первой игрой. У меня даже отпуска не было перед переходом — только закончился сезон во Второй лиге, а на следующий день уже был на сборах с новой командой. Но я очень хотел зацепиться за этот шанс! Наверное, сыграл свою роль и тот факт, что по лимиту проходил.

— Что думаешь о результатах команды в этом сезоне?

— Грустно, но, наверное, нет ресурса и во многом не те эмоции сейчас. В нашей команде было много ребят, не игравших ранее в РПЛ. Все хотели себя показать. На эмоциях много игр вытащили. Сейчас же третий сезон без ресурсов: не покупают игроков, стараются брать в аренду или свободных агентов. Есть костяк, но всё равно тяжело. Хотя стараются, отдают себя по максимуму в каждом матче — тут никаких вопросов нет. Однако в других командах есть футболисты с более высоким уровнем индивидуального мастерства.

— По болельщикам не скучаешь?

— Скучаю по атмосфере, но и в «Балтике» прекрасная поддержка. Народ ходит, всегда по 10 тысяч на стадионе. Кайф!

— В нашем футболе из Второй лиги реально тяжело пробиться наверх?

— Да, поэтому иногда не понимаешь людей, которые сильно завидуют большим контрактам. Они даже не понимают, как тяжело до этого дойти. Большой контракт в России — редкость. Даже если такое случается, то на четыре-пять лет максимум. Потом уже приходится идти на понижение, а карьера недолгая. Ребятам во Второй лиге тяжело — многие заканчивают, кто-то переходит в Медиалигу. У них зарплаты по 30 тысяч, что про них говорить? Несколько лет поиграл, не получилось — руки опускаются. Сколько у меня знакомых по Второй лиге ушли. Ментально тяжело, когда работаешь каждый день, а результата нет. Маленький процент футболистов доходит до РПЛ или даже Первой лиги.

Мне просто повезло, что меня заметил тренер вратарей «Факела». Понятно, что я для этого упорно работал, но оценил меня только он. Брали третьим, а через сезон уже уехал в «Спартак». Всё пошло очень быстро. Иногда кто-то работает всю жизнь и оказывается никому не нужным, а бывает, как у меня. Многим только дай шанс, и они зацепятся за него!

— Просто не все понимают, через что надо пройти.

— Конечно. Один человек сказал мне хорошую фразу: «Тот, кто критикует, не добился больше тебя». Может, у них что-то не получилось, и они пытаются через негатив выплеснуть эмоции. Любой человек имеет право на мнение, но иногда они не понимают, как бывает непросто. Как футболист я не обращаю внимания на критику, только если на конструктивную. Делаю свою работу, и всё. Всегда кто-то будет что-то говорить, от этого никуда не деться.

«Год в игровом плане я потерял в «Спартаке»

— Ребров хотел видеть тебя в «Спартаке». Он часто помогал вратарскими советами?

— Нет, никогда не давал. Для этого был тренер по вратарям. Но наблюдал, общался, узнавал, как дела. Мог посоветовать, когда были тяжёлые периоды. Сейчас тоже пишет иногда.

— Где вратарю тяжелее — в клубе-аутсайдере или в большой команде масштаба «Спартака»?

— Везде тяжело. В плане психологии в «Спартаке» полегче: есть победы, а от этого хорошее настроение в команде. Многие ребята говорят, что лучше в Первой лиге играть, но выигрывать, чем в РПЛ болтаться внизу. Понятно, что в «Спартаке» есть давление со стороны тех же журналистов, однако тут от человека зависит, как он реагирует на критику. Я старался не обращать внимания. Для себя я главный критик.

— Какие в целом остались впечатления от времени в «Спартаке»?

— Очень хорошие. Я даже представить не мог, что за полгода из Второй лиги дойду до «Спартака». Когда такой клуб предлагает контракт, нельзя отказываться. Какие там игроки! Мне было очень интересно с ними поработать, чему-то научиться, посмотреть, как ведут себя за полем, какая у них ментальность. Единственный негативный момент за всё время в клубе — меня не отпустили в повторную аренду, когда вернулся из «Факела». У меня был контракт на два года. Казалось, отпустите меня, а Селихов и Максименко пусть играют. Все вратари были бы задействованы. Да, не факт, что в другой команде я бы играл, но конкурировал бы, выходил в том же Кубке. Однако прошлое руководство и главный тренер, как мне сказали, решили оставить трёх вратарей. Это было ударом для меня.

Я понял, что буду третьим и какие у меня шансы. Было очень тяжело. Наверное, тогда и отреагировал неправильно. Сейчас понимаю, что надо было продолжать работать на максимум, но не всегда получалось. Могу это честно сказать. Для себя из этой ситуации сделал выводы. Понимаю, что так случилось, однако работать надо всегда, ведь в любой момент всё может поменяться. Считаю, что в тренировочной практике потерял за время в «Спартаке» из-за своего отношения к тренировкам, но для меня это стало хорошим уроком.

— Как не опустил руки в такой ситуации?

— Я очень люблю футбол. Это меня и спасло. Играю не ради работы и денег, а потому что люблю. Я же не знал, что так сложится судьба. Мне было 19-20 лет во Второй лиге, уже зарабатывать надо, однако я хотел играть в футбол. Первый раз уехал из дома в 14 лет в академию Коноплёва. Правда, меня отчислили потом. Но я вернулся в последний год на турнир, где был основным. Кто же знал, что так сложится.

— За что отчислили?

— Из-за невысокого роста. Так мне сказали. Наверное, что-то плохо получалось, и тренеры по вратарям решили оставить других ребят с хорошими данными. У меня в 14 лет рост был 172 см. За год потом вырос сантиметров на восемь, а после ещё прибавил.

— Какие отношения были между вратарями в «Спартаке»?

— С Селей мы очень хорошо общаемся, списываемся часто. За пределами поля видимся, дружим. Максименко более закрытый в жизни, но на поле никаких проблем не было.

Илья Свинов в «Спартаке» (справа) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Между вратарями редко бывает дружба.

— У меня не так. В «Факеле» первым номером был Саня Саутин. Когда я пришёл и начал играть, он со мной прекрасно общался. Мы и после тренировки могли поехать куда-то поесть. С Лёшей Городовым на днях списывались. Не обязательно прям дружить, но мы же работаем отдельно ото всех. Надо помогать друг другу на тренировках.

— Обиды на «Спартак» не осталось?

— Нет, ну какая обида? Только если на себя, что где-то непрофессионально повёл себя в тот момент, о котором говорил. Я бы и обидой это не назвал, просто недопонимание. Но год в игровом плане потерял.

«Был звонок из «Акрона»

— Ты играл в «Носте». Новотроицк — самое депрессивное место, куда забрасывала судьба?

— Да, хотя база и поле там нормальные. Но было местами тяжеловато, особенно когда не играл.

— Там правда зимой красный снег из-за завода?

— Есть такое. Он не прям красный, однако город мрачный и тяжёлый. Никуда дальше базы не сходишь. Иногда ездили в Орск, Оренбург.

— Часто бываешь в родном городе?

— Да, обязательно приезжаю в летний и зимний отпуска. В паузы на сборные вырывался, когда был в «Спартаке». Стараюсь заезжать, очень люблю Тольятти. Там со многими можно встретиться, даже не договариваясь. Люблю свой дом.

— Что бы посоветовать посетить в Тольятти?

— Сделали очень красивую набережную. Отметил бы ещё Жигулёвские горы. Там есть прекрасные домики, из которых открывается вид на них. В этом отпуске снимали дом на воде с видом на горы: очень красиво!

— Радует, что «Акрон» вышел в РПЛ?

— Конечно! Очень рад, что появился Морозов. Он не жалеет денег, помогает академии. Появились экипировка, поля, отремонтировали номера. В своё время был Коноплёв — его академия выигрывала всё и давала хороших воспитанников. Многие до сих пор играют, становились чемпионами России: Зобнин, Кутепов. Раньше в Тольятти ехали играть. Академию Коноплёва можно сравнить с нынешней краснодарской. Хорошо, что появляются такие люди, которые развивают футбол. Рад, что это есть в моём городе. Хотелось бы, чтобы появился свой стадион, но пока с этим тяжело. Уверен, что Тольятти может быть футбольным городом, если появится своя арена. Надо просто немного подождать.

Дай бог, чтобы у «Акрона» всё получилось. Смотрю их игры, да и когда в Первой играли, тоже переживал и болел. Был на стыковом матче с «Уралом». Многие знакомые там. Клуб чуть-чуть родной для меня.

— А у тебя варианта с «Акроном» не было?

— Был звонок.

— Почему не срослось?

— Я живу в этом городе и знаю, какое там отношение к Волкову. Хотя понимал, что в футболе всё меняется. Мы с Серёжей хорошо общаемся. Я не боялся конкуренции с ним, просто не верил, что его могут убрать из состава, хотя люди говорили обратное. Как оказалось, не соврали.

«Какая мне пока Европа, когда я в Первой лиге?»

— О первом клубе в жизни — «Ладе» — какие воспоминания?

— Ну какие могут быть воспоминания из клуба Второй лиги? Всё как всегда — не платили деньги. Когда меня покупал Новотроицк, агент давал свои деньги, чтобы отпустили. Клуб взял деньги, а долгов не отдал, хотя зарплата у меня была минимальная. Но хорошо, что этот клуб был в моей карьере. Дома всегда лучше начинать свой путь.Тогда это была единственная команда в Тольятти. Клуб дал некоторым ребятам возможность проявить себя. До сих пор со многими общаюсь.

— Когда-нибудь посещал страх, что с профессиональным футболом может не получиться?

— Никогда. Знал, что буду играть.

— Откуда эта любовь к футболу?

— Дедушка водил на матчи, брат занимался. Во дворе всегда мяч пинали, а сейчас редко такое увидишь. Чуть ли не слёзы счастья наворачиваются, когда вижу ребят во дворе с мячом. А раньше телефонов не было: набираешь в домофоне цифры — и все уже на улице. Знакомились тоже легко. Дома маме все вазы разбил в детстве, даже её любимую… Когда родители уходили, по дверям бил. Люстры тоже сбивал. Старался всё убирать, но люстру-то как скроешь?

— Семья поддерживала твои начинания?

— Да, однако был переломный момент, когда меня отчислили из академии. Вот тогда переживали. Всё же шло отлично: выдали экипировку, в Голландию летели. Родители тогда серьёзно поговорили со мной о будущем. Сказали, что надо больше внимания школе уделить. А как я такое мог слушать? Я никогда не хотел бросать футбол, даже когда отчислили из академии. Мой лучший друг тогда играл в Саранске. Я попросил отца отвезти меня на просмотр. Был уговор: не возьмут — закончу с футболом. Я согласился, но понятно, что не закончил бы всё равно. Тогда мне было 14 лет, привлекали на тренировки с дублем. Классный опыт был!

— Как попал в академию Коноплёва?

— В то время со школ выбирали лучших ребят. Я тогда защитника играл, но в 12 лет с одним парнем поменялись.

— Почему?

— Не хватало дыхалки — и бегать не любил. Да и нравилось мне в воротах. В итоге нас поменяли по позициям.

— Тебе сейчас 24 года — на кого ты учился?

— В институте не учился — у меня среднее специальное, тренер по образованию. Но обязательно чуть позже пойду в университет.

— Тяжело было совмещать учёбу со спортом?

— Всё зависит от человека. Мне было тяжело, а Руслан Литвинов — прекрасный пример, что всё возможно. Школу закончил с золотой медалью, сейчас в университете учится. Я же чуть ленивым в школе был, без энтузиазма к учёбе относился.

— Как обычно проводишь свободное время?

— Я мог бы начать врать про книги, но это не моё. Иногда могу почитать биографию или психологию, но нечасто. Обычно играю в Counter Strike, могу пообщаться с кем-то, футбол посмотреть, особенно если топ-матчи.

Илья Свинов Фото: ФК «Балтика»

— Ты говорил, что хочешь поиграть в Европе. Ничего не поменялось?

— Хотелось бы себя попробовать, но пока тяжело. Хотя есть пример того же Хайкина. В России не играл даже в средних командах, а сейчас в хорошем клубе, в еврокубках, выигрывает. Мне кажется, что это дело случая, однако всё должно быть постепенно. Пока какая мне Европа, когда я в Первой лиге? Есть цель играть, становиться лучше, а как будет, так будет.

— Какая у тебя мечта?

— Мечты нет, но есть цели. Хотелось бы построить в Тольятти большой дом, проводить больше времени с родными. А в плане футбола — попасть в сборную России.