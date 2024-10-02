«Спартак» перевернул всё! А победный в ворота «Динамо» забил Жозе со штрафного!

«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в ярком московском дерби и гарантировал себе место в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. А вот команду Марцела Лички ещё может обойти махачкалинское «Динамо» в последнем туре. Между ними – очко.

Деян Станкович сохранил в стартовом составе пятерых человек, выходивших с первых минут в дерби с «Локо» в 10-м туре чемпионата – Бабича, Литвинова, Барко, Бонгонда и Угальде. Сыграли ключевые легионеры! Причём аргентинец впервые появился в основе в Кубке России, а серб и костариканец – лишь во второй раз. Это свидетельствовало о том, насколько важен был для тренера «Спартака» результат на фоне последних неудач в РПЛ. А вот Личка оставил только двоих – Бальбуэну и Маричала.

Игра началась по знакомому сценарию – с двух быстрых голов, как и в недавнем матче команд Станковича и Лички в РПЛ. «Динамо» реализовало свой первый же голевой момент на второй минуте после углового. У хозяев прошёл наигранный стандарт с классной подачей от Карраскаля на ждавшего паса за штрафной Дасу, а израильтянин блестяще пробил с лёта в дальний нижний угол. Спартаковцы странно расставились на стандарте, забыв о подборе, а когда среагировали, динамовцы здорово заблокировали их движение в штрафной.

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Вскоре забил Барко с пенальти – такой гол в дерби десятидневной давности тоже был. Судье Мешкову только VAR помог разобраться, что Маричал отставленной рукой остановил мяч, когда Бонгонда завершил ударом атаку, которую разогнал сам Барко. Повтор показал – 100-процентный 11-метровый. Правда, Личка кричал судьям, что мяч в ходе эпизода вылетел за пределы поля. Интересно, проверили ли это арбитры или разбирали только случившееся в штрафной? Так или иначе Барко забил, хотя Лещук почти потащил. Голкипер угадал или «прочитал», куда прыгать, но как же не везёт Лещуку в матчах со «Спартаком»!

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К середине первого тайма было забито три гола. Опять же словно по лекалам прошедшего дерби. Разве что на сей раз повело «Динамо». Маухуб, заработавший удаление в той игре со «Спартаком», и в этой встрече рано присел на жёлтую. Но потом марокканец показал, почему бело-голубые его купили. Оставаясь один в один с центральными защитниками красно-белых, Маухуб за счёт скорости и отличного первого касания расправлялся и с Литвиновым, и даже с Бабичем. У лидера обороны «Спартака» как будто наметился спад. Серб «привёз» второй гол – отдал под прессингом «Динамо» неточный пас. Гагнидзе перехватил мяч, а Маухуб отправил его в сетку.

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Какое же представление выдавали «Динамо» со «Спартаком» на радость переполненным трибунам! Это преимущество формата группового этапа Кубка России – у команд есть право на ошибку, игроки чувствуют себя раскованнее. В целом до перерыва «Динамо» было сильнее: качественнее, лучше в борьбе, воздушнее. Тем не менее после 45 минут игры получилась почти ничья по ударам, которых набралось аж 23 (12:11 в пользу хозяев). Пара шансов забить была у новичка «Спартака» Мангаша, чьи резкие врывания с позиции левого защитника в штрафную «Динамо» становились сюрпризом для команды Лички. Однажды крутым сейвом спас Лещук.

После перерыва футбол в стиле «атака на атаку» продолжился. «Спартак» говорил «а», «Динамо» отвечало «б». И так далее, пока команды не исчерпали все свои 33 момента. Вся игра – сплошная переходная фаза. Мяч не застревал в центре поля, и в таком футболе комфортно чувствовал себя, например, Карраскаль. При участии автора двух голевых передач бело-голубые создавали хорошие возможности забить.

Личка держал замены до середины второго тайма. Станкович к такому моменту использовал уже четыре, выпустив Мартинса с Денисовым и потом – Николсона с Абеной. Благодаря перестановкам «Спартак» поменял ход игры, забрал мяч и позиционными атаками посадил динамовцев на их треть. Маркиньос действовал уже на правом фланге, а не на левом, Угальде отправился налево, а место костариканца на острие занял Николсон. Под нападающим располагались Барко с Мартинсом. А за 20 минут до конца на поле появился и Виллиан Жозе – ушёл Угальде.

Тем не менее «Динамо» спокойно защищалось, и у «Спартака» почти не было моментов. Даже когда бело-голубые ненадолго остались вдесятером из-за травмы Маухуба (марокканца вскоре поменял Тюкавин), команда Станковича ничего не создавала. На выручку красно-белым пришёл стандарт – гости забили с углового. Барко подал, Николсон выиграл воздух и попал в штангу, а Мартинс забил. Просто, но эффективно.

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Что случилось с «Динамо» в концовке – необъяснимо! Команда Лички умудрилась проиграть матч, в котором никак не заслуживала поражения. Более того, пропустила победный мяч от Виллиана Жозе. Дождались болельщики красно-белых гола от экс-бомбардира «Бетиса». Бразилец взялся исполнить штрафной и блестяще реализовал удар. А стенка «Динамо» оказалась ненадёжной, развалилась.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Личка опять уступил своему самому неудобному сопернику «Спартаку». Станкович же увидел, как его команда добывает «стандартную» победу, только на экране телевизора в раздевалке. Мешков удалил разгневанного серба за бурные протесты против судейских решений.