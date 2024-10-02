«Зенит» развалил соперника в Кубке — даже Соболев забил! Но Семак опять потерял Глушенкова

Матч «Зенита» и «Акрона» был одним из наиболее интригующих. Во-первых, тольяттинцы ранее победили — пусть и по пенальти. Во-вторых, «Зениту» нужно было максимально порадовать болельщиков после отлёта в РПЛ от «Краснодара». В-третьих и главных — Артём Дзюба в Петербурге.

Увы, легенда не попал даже в запас, хотя трансляция ловила его нахождение на стадионе. Ещё Заур Тедеев поберёг не только его, Кирилла Данилина, Стефана Лончара и Константина Савичева, но и вообще всех, кто с первых минут бился с «Ростовом». Возможно, с ними в составе команда как минимум не оказалась бы разгромлена.

Петербуржцы тоже провели активную ротацию — место в старте сохранил только Вендел. И мотивированные запасные сразу же стали показывать, что вообще-то хотят лишиться данного статуса:

– на шестой минуте мистер «голевое чутьё» Александр Ерохин отреагировал на прострел Педро, опередил Бояна Димоски (Марата Бокоева увёл в сторону Соболев) и замкнул в пустой угол. Это 40-й гол Александра за петербуржцев: больше, чем у Павла Погребняка (39) и Константина Зырянова (38);

– на 13-й минуте Вендел внешней стороной стопы катнул на дальнюю штангу, где дежурил Артур. Не только ж в чемпионских играх ему забивать.

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«Акрон» не стеснялся идти в атаку, но вместе с тем давал «Зениту» столько пространства, будто вообще не планирует выходить из группы в Путь РПЛ. Неплохой шанс был у Педро. Тот же Ерохин ещё пальнул в штангу (Сергей Волков там не дотягивался). Руководство клуба хотело барнаульского бомбардира и приобрело Соболева, но забыло, что один у них уже был.

Экс-спартаковец, как и его земляк, вышел в основе. Адаптация подзатягивается: многовато и брака, и потерь. Александр действовал с партнёрами в рассинхрон. Долгие занятия по индивидуальной программе в Москве явно не пошли ему на пользу. Сравните хотя бы, как быстро стал своим в Петербурге Лусиано Гонду — хоть и приехал в чужую страну, ранее постоянно играл в Аргентине.

Удовлетворившись преимуществом в два мяча, «Зенит» расслабился. Соперник и 58% владения накопил, и по ударам 6:6 получалось. И всё равно фаворит вновь забил ещё в первом тайме, а поблагодарить за это стоит в том числе Соболева. Выцарапал он мяч на своей половине и запустил вперёд Андрея Мостового. Пас россиянина на Артура — есть дубль. А интриги — уже нет.

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Дальше Сергей Семак перестроился на схему с тремя центральными защитниками (Чистяков – Эракович – Алип), заодно отправив Дугласа Сантоса в центр поля. Вдобавок Нуралы частенько по флангу вперёд стремился. Ну чисто товарищеский матч в межсезонье, где спокойно можно экспериментировать.

Во втором тайме начался звёздный час Соболева: дважды мяч вслед за кивком головы Александра полетел выше, плюс его выстрел с левой потащил Волков. На 61-й минуте он всё-таки забил дебютный мяч за «Зенит», откликнувшись на передачу Густаво Мантуана и с места исполнив в дальнюю шестёрку. Петербургские фанаты встретили произошедшее не слишком дружелюбными кричалками: «А ну-ка, давай-ка, ******* (уматывай) отсюда» и «Соболев — Гонду».

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Случилось и несчастье: вышедший с лавки Максим Глушенков потянулся за верховым мячом и повредил мышцу бедра. Вынужденная замена — численное меньшинство из-за уже использованных замен и полнейшая неопределённость. Здоровья!

Скоро, впрочем, Вячеслав Бардыбахин фолом (это определили только с помощью VAR) остановил вероятный выход один на один с Волковым Мостового, получил красную и уравнял составы. Иронично, что последовал опасный стандарт, и удар Артура прилетел в отставленный локоть Максима Болдырева. Оба виновника оказались на поле сразу после перерыва. Мостовой 11-метровый реализовал.

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Денис Адамов всё равно не ушёл «сухим»: Владимиру Москвичёву (ну а с какой ещё фамилией забивать петербуржцам?) удалась дальнобойная пушка. На том и закончили.

Для «Акрона» в любом случае ничего страшного не произошло: чтобы стать вторыми в группе, нужно не проиграть «Рубину» в основное время. Ну а «Зенит» гарантированно первый и восстановил уверенность — перед приёмом «Оренбурга» в РПЛ это весьма кстати.