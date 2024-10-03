Чудесное спасение «Монако» Головина в ЛЧ. Но самому россиянину лучше забыть этот матч

«Монако» Александра Головина продолжает удивлять в Лиге чемпионов. После победы над «Барселоной» (2:1) в 1-м туре монагаски чудом отскочили в Загребе. А ведь местное «Динамо» казалось едва ли не слабейшей командой турнира.

Если на матч с «Барсой» Головин не попал в основу, так как ещё не набрал оптимальную форму после травмы, то во 2-м туре вышел в основе. Всё же и соперник в этот раз был совсем другого уровня. «Динамо», напомним, стартовало с позорного поражения со счётом 2:9 от «Баварии».

Головин занял позицию левого полузащитника в схеме 4-2-3-1. Так как хорваты играли 5-4-1, российский легионер, как правило, противостоял правому латералю или правому центральному защитнику соперника. Кстати, разгром в Мюнхене привёл к смене главного тренера в «Динамо». В Загреб вернулся Ненад Бьелица, который несколько лет назад завоевал два чемпионских титула с командой, а в последнее время возглавлял в Бундеслиге «Унион».

Уже на второй минуте Головин получил шанс забить, когда влетел в штрафную хозяев по центру под заброс из глубины. Но Александр не добрался до мяча и едва не сцепился с оппонентом, прихватившим его. А первый реальный голевой момент создали хорваты благодаря стандарту. «Монако» помогла избежать пропущенного гола… лужа во вратарской. В Загребе шёл сильный дождь, мокрый газон сильно мешал командам двигать мяч. Прежде всего – более классным монегаскам. Однако в этом случае лужа притормозила мяч, и защитник «Монако» вынес его фактически с линии ворот.

Команда Бьелицы по такой погоде упрощала игру, атаковала через фланги или искала длинным передачами рослого центрфорварда сборной Хорватии Петковича. А у «Монако» совсем не клеилась игра в атаке. Правда, однажды супермомент получил Минамино. Японец оказался один перед вратарём прямо по центру, избежав офсайда благодаря тому, что мяч попал к нему от соперника. В таких ситуациях проще забить, чем промахнуться, тем не менее Минамино совершил фейл сезона в «Монако» – умудрился пробить прямо во вратаря Невистича.

Зато «Динамо» в компенсированное время первого тайма забило. Хозяева улетели в контратаку со своей половины поля, а защитникам «Монако» было трудно на мокром поле контролировать набравших скорость динамовцев. В результате Сучич, получив пас от Батурины, ловким движением убрал защитника в штрафной и подсёк мяч над вратарём Кёном. Красивый гол.

После перерыва на поле не появился Головин – тренер «Монако» сделал двойную замену, убрав российского легионера и центрфорварда Эмболо. Надо признать, что Ади Хюттер принял решения, которые напрашивались. Лидеры атаки монегасков провели посредственный матч. Статистика Головина – 26 касаний мяча (включая два в чужой штрафной), 89% точных передач, 0 ударов и пасов под удар, одна обводка, два выигранных единоборства из трёх, один отбор и один фол. Очевидно, Александру ещё требуется время, чтобы вернуть свою лучшую форму. Да и газон был максимально неудобный для российского полузащитника.

Впрочем, перестановки и выход двух новых форвардов Балогуна и Иленикены не усилили игру «Монако». Монегаски тонули под дождём в Загребе. Контрвыпады «Динамо» были острее. И в середине второго тайма чудо-гол сотворил «десятка» хозяев Батурина по прозвищу «новый Модрич». В быстрой ответной атаке 21-летний хавбек убрал двоих опекунов, улучшил позицию и поразил цель классным ударом из полукруга.

«Монако» вернул в игру стандарт вкупе с ляпом голкипера «Динамо». После подачи углового Невистич, пошедший на выход, врезался в своего же партнёра Бернауэра (что любопытно, француза) и свалился. Центрбек монегасков Салису выиграл воздух – забил головой.

По игре не складывалось впечатление, что «Монако» сумеет уйти от поражения. Но в концовке команда Хюттера задавила хорватов и всё же забила второй гол. Сначала Минамино загубил ещё один верный шанс – мяч после удара вынес головой с линии Торренте. А на 89-й минуте Бернауэр невольно подыграл соотечественникам: срубил в штрафной Балогуна и «привёз» пенальти. Закария точным ударом с «точки» под перекладину спас «Монако».